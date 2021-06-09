برامج التطوير

تماشياً مع استراتيجية FIFA لكرة القدم للسيدات، يهدف برنامج FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات إلى تزويد جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 بفرصة طلب موارد إضافية وخبرات متخصصة لتطوير كرة القدم للسيدات على المستوى الوطني. ويمكن للاتحادات الأعضاء طلب الدعم في ثمانية مجالات رئيسية لتطوير كرة القدم للسيدات خلال الفترة 2020-2023. وبالإضافة إلى المساعدة المالية لتغطية التكاليف في البرامج المختارة، سيوفر برنامج FIFA لتطوير كرة القدم النسائية أيضاً للاتحادات الأعضاء إمكانية التواصل مع خبراء كرة في هذا المجال، والحصول على مزيد من المعدات الإضافية والدعم الفني من FIFA بغية تطوير كرة القدم النسائية في بلدانها. ولتحقيق مزيد من النمو، قام FIFA بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في النسخة القادمة في عام 2023 من 24 إلى 32 منتخباً، مع الإعلان أيضًا عن مضاعفة استثماراته في كرة القدم للسيدات إلى 1 مليار دولار أمريكي في الدورة الحالية. وسيتم مواكبة هذه الجهود باستراتيجية قوية ذات أهداف ملموسة مثل زيادة عدد اللاعبات إلى 60 مليون بحلول عام 2026. يُظهر برنامج FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات، الذي تستند مبادئه على الركائز القوية لبرنامج FIFA Forward، التزام FIFA بدعم الاتحادات الأعضاء في تطوير كرة القدم للسيدات. فقبل إطلاق هذا البرنامج، تم الإعلان مؤخرا عن منحة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي لكل اتحاد عضو كجزء من خطة دعم FIFA كوفيد-19 المخصصة حصرا لكرة القدم للسيدات. يتضمن برنامج FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات البرامج التالية: 1. استراتيجية كرة القدم النسائية 2. حملة للترويج لكرة القدم النسائية 3. تطوير الدوريات 4. التراخيص للأندية 5. تكوين المديرين والإداريين 6. المنح التكوينية للمدربات 7. موجهون للمدربات 8. برنامج القيادة النسائية في كرة القدم