كرة القدم لعبةٌ للجميع، ولذلك فإننا ملتزمون بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ومحاربة كافة أشكال التمييز وعلى كل المستويات.
بمناسبة الاحتفال هذا العام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخامس والسبعين، تضافرت جهود FIFA ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال كأس العالم للسيدات FIFA في أستراليا ونيوزيلندا لرفع مستوى الوعي لإنهاء التمييز في كرة القدم وتعزيز الإدماج.
الشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. والمفوضية السامية لحقوق الإنسان هي الجهة الرائدة التابعة للأمم المتحدة في هذا المجال.
نظراً لكونها تمثل التزام العالم بالترويج لحقوق الإنسان والحرية وتعزيزها، تضطلع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدور فريد في تمكين الأفراد وتقديم العون للسلطات حول العالم لمنع حدوث إساءات وتفادي الصراعات.
يُحظر بشكل تام أي نوع من أنواع التمييز ضد بلد أو شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب العرق أو الأصل العرقي أو القومي أو الاجتماعي أو نوع الجنس أو الإعاقة أو الدين أو الرأي السياسي أو الثروة أو المولد أو الميل الجنسي.
المادة 4 من نظام FIFA الأساسي
Unite for Inclusion في كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ بالصور
01/10
اختتام حملة Unite for Inclusion بالمباراة الأخيرة في الجولة الأولى من مباريات مرحلة المجموعات ؛ كولومبيا بمواجهة كوريا الجنوبية، على استاد سيدني لكرة القدم.
02/10