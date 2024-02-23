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آخر الأخبار
Bring the Moves
FIFA وكرة القدم الشاطئية العالمية يتعاونان لمساعدة الجميع على "النشاط"
٢٣ فبراير ٢٠٢٤
Football Unites the World
أوزو موريرا: "كرة القدم تقرب العديد من البلدان من بعضها البعض"
١٨ فبراير ٢٠٢٤
Football Unites the World
بنات أف سي؛ تغيير مستقبل كرة القدم الإماراتية للسيدات
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
Football Unites the World
لوغال - قصة أصغر مستوطنة في أوروبا وامتلاكها نادٍ لكرة قدم من الدرجة الأولى
٣ نوفمبر ٢٠٢٣
الرئيس
رئيس FIFA يشيد بدور كرة القدم في توحيد العالم
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣
Football Unites the World
حارسا المرمى كوكوتشكاس يحققان إنجازًا نادرًا
١١ أكتوبر ٢٠٢٣
Football Unites the World
"واصل القتال يا إيان" - Football Unites the World في كيل
٦ أكتوبر ٢٠٢٣
Football Unites the World
إلديفونس ليما: "لا توجد رياضة أخرى في العالم توحّد الناس كما تفعل كرة القدم"
٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣
الرئيس
رئيس FIFA يلتقي بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية لتقييم التقدم المحرز في التعاون بين الجانبين
٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣
المنظمة
توسيع الشراكة بين FIFA ودول جنوب شرق آسيا لتشمل المساواة بين الجنسين والتغير المناخي
٣٠ أغسطس ٢٠٢٣
التأثير الاجتماعي
الإعلان عن الموقع المميز لإقامة بطولة ما وراء العظَمة™ لمجتمع كرة القدم
١٧ أغسطس ٢٠٢٣
التأثير الاجتماعي
المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة تشكر FIFA على مؤازرته لحملة القضاء على الجوع
١٦ أغسطس ٢٠٢٣
التأثير الاجتماعي
لاجئون يلتفّون حول لواء الاتحاد من أجل السلام في كأس العالم للسيدات FIFA 2023
١٠ أغسطس ٢٠٢٣
التأثير الاجتماعي
FIFA والأمم المتحدة يحتفلان معاً باليوم الدولي للشعوب الأصلية
٩ أغسطس ٢٠٢٣
Football Unites the World
لاعبو ومدرب بنما يتّحِدُون من أجل المساواة بين الجنسين
٢ أغسطس ٢٠٢٣
Football Unites the World
أوشوالا: ”كرة القدم جعلتني أرى العالم بشكل مختلف“
٣١ يوليو ٢٠٢٣
Football Unites the World
بوبو زهيما: "لم أستطع تقبّل أنني لا أستطيع اللعب لأنني فتاة"
٢٩ يوليو ٢٠٢٣
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
فان إيغموند: كأس العالم يمنح الأطفال شيئاً يتطلعون إليه
٢٧ يوليو ٢٠٢٣
Football Unites the World
ناجاساتو: "لم يكن نصراً للفريق وحده، بل لجميع الناس في اليابان"
٢٥ يوليو ٢٠٢٣
Football Unites the World
ليندا كايسيدو: كرة القدم لا عمر لها ولا جنس، فهي توحد العالم أجمع
٢٤ يوليو ٢٠٢٣
Football Unites the World
اللاعب الأسترالي الرائع مارك ميليغان يسلط الضوء عن حُمى كأس العالم للسيدات
٢٤ يوليو ٢٠٢٣
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