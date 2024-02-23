آخر الأخبار

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 20: FIFA Beach Soccer Clinic during the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 on February 20, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
Bring the Moves
FIFA وكرة القدم الشاطئية العالمية يتعاونان لمساعدة الجميع على "النشاط"
٢٣ فبراير ٢٠٢٤
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 11: Ozu Moreira of Japan poses for a photo during the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 portrait shoot on February 10, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
Football Unites the World
أوزو موريرا: "كرة القدم تقرب العديد من البلدان من بعضها البعض"
١٨ فبراير ٢٠٢٤
UAE Women's Football team Banaat FC
Football Unites the World
بنات أف سي؛ تغيير مستقبل كرة القدم الإماراتية للسيدات
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
Loughgall FC
Football Unites the World
لوغال - قصة أصغر مستوطنة في أوروبا وامتلاكها نادٍ لكرة قدم من الدرجة الأولى
٣ نوفمبر ٢٠٢٣
RIYADH, SAUDI ARABIA - OCTOBER 24: FIFA President Gianni Infantino during the FII The New Compass Conference on October 24, 2023 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo Courtesy of FII The New Compass Conference)
الرئيس
رئيس FIFA يشيد بدور كرة القدم في توحيد العالم
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣
Goalkeeping Kukučkas achieve rare feat
Football Unites the World
حارسا المرمى كوكوتشكاس يحققان إنجازًا نادرًا
١١ أكتوبر ٢٠٢٣
TANGER MED, MOROCCO - FEBRUARY 04: during the FIFA Club World Cup Morocco 2022 2nd Round match between Seattle Sounders FC and Al Ahly SC at Stade Ibn-Batouta on February 04, 2023 in Tanger Med, Morocco. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
Football Unites the World
"واصل القتال يا إيان" - Football Unites the World في كيل
٦ أكتوبر ٢٠٢٣
Andorra's defender #6 Ildefons Lima (C) leaves the pitch after he played his very last match during the UEFA Euro 2024 football tournament Group I qualifying match between Switzerland and Andorra at Tourbillon stadium in Sion on September 12, 2023. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)
Football Unites the World
إلديفونس ليما: "لا توجد رياضة أخرى في العالم توحّد الناس كما تفعل كرة القدم"
٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 22: FIFA President Gianni Infantino meets with World Health Organizationís (WHO) Director-General Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus in New York, United States of America on September 22, 2023. (Photo by Arturo Holmes - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA يلتقي بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية لتقييم التقدم المحرز في التعاون بين الجانبين
٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣
FIFA Regional Director Asia & Oceania Sanjeevan Balasingam and Dr. Niwat Limsuknirun, Chair of SOMS-14
المنظمة
توسيع الشراكة بين FIFA ودول جنوب شرق آسيا لتشمل المساواة بين الجنسين والتغير المناخي
٣٠ أغسطس ٢٠٢٣
Iconic Sydney Opera House to stage community event on Unity Pitch
التأثير الاجتماعي
الإعلان عن الموقع المميز لإقامة بطولة ما وراء العظَمة™ لمجتمع كرة القدم
١٧ أغسطس ٢٠٢٣
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 16: FIFA President Gianni Infantino with FIFA Secretary General Fatma Samoura (L) and Executive Director of the World Food Programme Cindy McCain (C) during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Semi Final match between Australia and England at Stadium Australia on August 16, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
التأثير الاجتماعي
المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة تشكر FIFA على مؤازرته لحملة القضاء على الجوع
١٦ أغسطس ٢٠٢٣
MELBOURNE, AUSTRALIA - AUGUST 08: FIFA and UNHCR (UN Refugee Agency) have invited refugees, who have settled in Australia, to watch the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Round of 16 match between Colombia and Jamaica at Melbourne Rectangular Stadium on August 08, 2023 in Melbourne / Naarm, Australia. (Photo by Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images)
التأثير الاجتماعي
لاجئون يلتفّون حول لواء الاتحاد من أجل السلام في كأس العالم للسيدات FIFA 2023
١٠ أغسطس ٢٠٢٣
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 09: FIFA President Gianni Infantino (C) with Oriini Kaipara (L) and FIFA Secretary General Fatma Samoura (R) at the International Day of the World's Indigenous People event at Park Hyatt Hotel on August 09, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
التأثير الاجتماعي
FIFA والأمم المتحدة يحتفلان معاً باليوم الدولي للشعوب الأصلية
٩ أغسطس ٢٠٢٣
ADELAIDE, AUSTRALIA - JULY 18: Ignacio Quintana and Erika Hernandez of Panama pose for a portrait during the official FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 portrait session on July 18, 2023 in Adelaide, Australia. (Photo by Darrian Traynor - FIFA/FIFA via Getty Images)
Football Unites the World
لاعبو ومدرب بنما يتّحِدُون من أجل المساواة بين الجنسين
٢ أغسطس ٢٠٢٣
BRISBANE, AUSTRALIA - JULY 27: Asisat Oshoala of Nigeria celebrates victory after the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group B match between Australia and Nigeria at Brisbane Stadium on July 27, 2023 in Brisbane / Meaanjin, Australia. (Photo by Elsa - FIFA/FIFA via Getty Images)
Football Unites the World
أوشوالا: ”كرة القدم جعلتني أرى العالم بشكل مختلف“
٣١ يوليو ٢٠٢٣
Pubu Zhima from Lhasa - Football Unites the World
Football Unites the World
بوبو زهيما: "لم أستطع تقبّل أنني لا أستطيع اللعب لأنني فتاة"
٢٩ يوليو ٢٠٢٣
VALENCIENNES, FRANCE - JUNE 06: Emily Van Egmond of Australia poses for a portrait during the official FIFA Women's World Cup 2019 portrait session at Royal Hainaut Spa & Resort Hotel on June 06, 2019 in Valenciennes, France. (Photo by Matthias Hangst - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
فان إيغموند: كأس العالم يمنح الأطفال شيئاً يتطلعون إليه
٢٧ يوليو ٢٠٢٣
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - JULY 13: Yuki Nagasato of Japan attends the pitch after the FIFA Women's World Cup Semi Final match between Japan and Sweden at the FIFA World Cup stadium Frankfurt on July 13, 2011 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)
Football Unites the World
ناجاساتو: "لم يكن نصراً للفريق وحده، بل لجميع الناس في اليابان"
٢٥ يوليو ٢٠٢٣
Colombia's Linda Caicedo celebrates after scoring against Argentina during the Conmebol 2022 women's Copa America football tournament semifinal match at the Alfonso Lopez stadium in Bucaramanga, Colombia, on July 25, 2022. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)
Football Unites the World
ليندا كايسيدو: كرة القدم لا عمر لها ولا جنس، فهي توحد العالم أجمع
٢٤ يوليو ٢٠٢٣
Former Socceroo Mark Milligan pictured with his four daughters
Football Unites the World
اللاعب الأسترالي الرائع مارك ميليغان يسلط الضوء عن حُمى كأس العالم للسيدات
٢٤ يوليو ٢٠٢٣