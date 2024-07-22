رئيس FIFA يهنّئ الرئيس الجديد للاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم

جياني إنفانتينو يهنئ رئيس الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم فرانك باو على منصبه الجديد

أعرب رئيس FIFA عن ثقته بأن السيد باو سيحافظ على النجاح الذي حققته المنظمة التي وصفها "بالحيوية والفعّالة"

رئيس الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم يصف تطوير اللاعبين الشباب بأنه جزء من "الهوية" المميِزة لكرة القدم الهولندية

هنأ رئيس FIFA جياني إنفانتينو الرئيس الجديد للاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم فرانك باو بعد انتخابه رئيساً جديداً للاتحاد مؤخراً، وذلك في الاجتماع الذي عُقِد في مقر FIFA في العاصمة الفرنسية باريس. تولى السيد باو مهام منصبه في 27 مايو الماضي، وقد شغل سابقًا منصب قائد الشرطة في مدينتي روتردام وأمستردام، كما عمل مستشاراً للشؤون الأمنية في عدد من هيئات كرة القدم لمدة تزيد عن 20 عاماً.

وقال السيد إنفانتينو "لقد كان من دواعي سروري أن أرحّب بالسيد فرانك باو، الذي انتُخب مؤخراً رئيساً جديداً للاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم، في مقر FIFA في باريس،" مضيفاً "لقد تولى رئاسة اتحاد وطني حيوي وفعّال، وأتطلع إلى مواصلة علاقة العمل الرائعة التي تجمعنا." وأردف قائلًا "ستضمن خبرات السيد باو في كرة القدم وشغفه باللعبة، بالإضافة إلى الفريق الكفء الذي سيقوده، حسن استفادة الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم من قاعدة المواهب الرائعة التي يحظى بها، واستمرار نجاحات فرقه لتبقى ضمن أنجح فرق كرة القدم على مستوى الرجال والسيدات."

وكان المنتخب الهولندي الأول للرجال، الذي يحتل المركز السابع في تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، قد بلغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، وهو إنجاز يأمل منتخب السيدات الأول في تكراره العام المقبل، بعد أن ضمن تأهله بالفعل إلى كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2025. وسيشارك منتخب السيدات تحت 20 سنة في النسخة القادمة من كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA في كولومبيا (بين 31 أغسطس/آب و22 سبتمبر/أيلول)، بينما تأهل منتخب كرة الصالات إلى كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ (بين 14 سبتمبر/أيلول – 6 أكتوبر/تشرين الأول)، وقد اعترف السيد باو بأن وظيفته تتمثل في الحفاظ على استمرار تدفّق المواهب العالمية التي تحظى بها بلاده بدعم من مبادرات مثل برنامج FIFA Forward.