الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم

الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.knvb.nl

العنوان

Woudenbergseweg 56-58,

P.O. Box 515,

3707 HX ZEIST

Netherlands

طرق التواصل

الهاتف: +31-343/499 201

البريد الإلكتروني:concern@knvb.nl

التنظيم

President

Just SPEE

Vice President

Marianne VAN LEEUWEN

General Secretary

Gijs DE JONG

Media And Communication Manager

Bas TICHELER

Chris VAN NIJNATTEN

Technical Director

Lennard VAN RUIVEN

National Coach Men

Ronald KOEMAN

National Coach Women

Andries JONKER

Referee Coordinator

Dick VAN EGMOND

Futsal Coordinator

Hans SCHELLING

تصنيف هولندا

تصنيف منتخب هولندا للرجال
تصنيف منتخب هولندا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
4
بلجيكا
بلجيكا
بلجيكا
1798.46
5
البرازيل
البرازيل
البرازيل
1784.09
6
هولندا
هولندا
هولندا
1745.48
7
البرتغال
البرتغال
البرتغال
1745.06
8
إسبانيا
إسبانيا
إسبانيا
1732.64

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
6
السويد
السويد
السويد
1998.57
7
اليابان
اليابان
اليابان
1982.52
8
هولندا
هولندا
هولندا
1951.81
9
كندا
كندا
كندا
1950.89
10
البرازيل
البرازيل
البرازيل
1946.58

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 semi final between Fluminense and Al Ahly FC at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
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FIFA يطلق أداة رقمية جديدة خاصة بـ Mundial de Clubes FIFA 25™
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: A general view of the stadium during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 Semi Final match between Fluminense and Al Ahly at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
سباق التأهل إلى بطولة ™Mundial de Clubes FIFA يحتدم في مختلف أنحاء العالم
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 20: The FIFA Women's World Cup Trophy is displayed prior to the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final match between Spain and England at Stadium Australia on August 20, 2023 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
زيارة تفقدية إلى الاتحادات الوطنية المرشحة لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™
٢٩ يناير ٢٠٢٤
LONDON, UNITED KINGDOM - JANUARY 15: FIFA Legend Cafu accepts The FIFA Fair Play Award on behalf of the Brazil senior mens national-team players during The Best FIFA Football Awards 2023 at the Eventim Apollo on January 15, 2024 in London, United Kingdom. (Photo by Tom Dulat - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
المنتخب البرازيلي للرجال يفوز بجائزة FIFA للعب النظيف لتأكيد رسالة "لا للعنصرية".
١٦ يناير ٢٠٢٤
The Best FIFA Football Awards
The Best FIFA Football Awards™
الكشف عن المرشحين النهائيين لجوائز The Best FIFA Football Awards™ لعام 2023
١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
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SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 20: The FIFA Women's World Cup Trophy is displayed prior to the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final match between Spain and England at Stadium Australia on August 20, 2023 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™
تقديم ثلاثة ملفات ترشُّح لاستضافة بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™
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الاتحادات الأعضاء
برنامج المهارات الرقمية يحتفل بذكراه السنوية الأولى ويكرّم اتحادين وطنيين
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 08: Observers Programme: Site Tour at FIFA Fan Festival on August 08, 2023 in Sydney/Gadigal, Australia. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
نجاح تجربة برنامج المراقبين في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™
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HAMILTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 20: A general view is seen of the New Zealand dressing room ahead of the International Friendly Match between New Zealand and Argentina which is part of the 2023 FIFA 2023 FIFA Women's World Cup Play Off Tournament at Waikato Stadium on February 20, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images)
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