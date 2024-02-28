الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.knvb.nl
العنوان
Woudenbergseweg 56-58,
P.O. Box 515,
3707 HX ZEIST
Netherlands
طرق التواصل
الهاتف: +31-343/499 201
البريد الإلكتروني:concern@knvb.nl
التنظيم
President
Just SPEE
Vice President
Marianne VAN LEEUWEN
General Secretary
Gijs DE JONG
Media And Communication Manager
Bas TICHELER
Chris VAN NIJNATTEN
Technical Director
Lennard VAN RUIVEN
National Coach Men
Ronald KOEMAN
National Coach Women
Andries JONKER
Referee Coordinator
Dick VAN EGMOND
Futsal Coordinator
Hans SCHELLING
تصنيف هولندا
تصنيف منتخب هولندا للرجال
تصنيف منتخب هولندا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
4
بلجيكا
بلجيكا
1798.46
5
البرازيل
البرازيل
1784.09
6
هولندا
هولندا
1745.48
7
البرتغال
البرتغال
1745.06
8
إسبانيا
إسبانيا
1732.64
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
6
السويد
السويد
1998.57
7
اليابان
اليابان
1982.52
8
هولندا
هولندا
1951.81
9
كندا
كندا
1950.89
10
البرازيل
البرازيل
1946.58
١٥ مارس ٢٠٢٤
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