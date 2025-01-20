الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.knvb.nl
العنوان
Woudenbergseweg 56-58,
P.O. Box 515,
3707 HX ZEIST
Netherlands
طرق التواصل
الهاتف: +31-343/499 201
البريد الإلكتروني:concern@knvb.nl
التنظيم
الرئيس
Frank PAAUW
نائب الرئيس
Marianne VAN LEEUWEN
الأمين العام
جيجز دي جونغ
مدير الوسائط والاتصالات
Imad EL KAKA
باس تيشيلير
المدير الفني
Lennard VAN RUIVEN
Nigel DE JONG
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Ronald KOEMAN
مدرب وطني لفريق السيدات
أندريس جونكير
رئيس لجنة الحكام
Raymond VAN MEENEN
رئيس/مدير قسم الحكام
Raymond VAN MEENEN
منسّق الحكام
Raymond VAN MEENEN
منسق كرة الصالات
هانز سشيلينغ
أحدث المواضيع من الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الأمين العام
مسؤولو FIFA يشيدون بدينيس بيركامب خلال حفل توزيع جوائز اتحاد كُتَّاب كرة القدم
٢٠ يناير ٢٠٢٥