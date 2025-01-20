FIFA.com

الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم

الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.knvb.nl

العنوان

Woudenbergseweg 56-58,

P.O. Box 515,

3707 HX ZEIST

Netherlands

طرق التواصل

الهاتف: +31-343/499 201

البريد الإلكتروني:concern@knvb.nl

التنظيم

الرئيس

Frank PAAUW

نائب الرئيس

Marianne VAN LEEUWEN

الأمين العام

جيجز دي جونغ

مدير الوسائط والاتصالات

Imad EL KAKA

باس تيشيلير

المدير الفني

Lennard VAN RUIVEN

Nigel DE JONG

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Ronald KOEMAN

مدرب وطني لفريق السيدات

أندريس جونكير

رئيس لجنة الحكام

Raymond VAN MEENEN

رئيس/مدير قسم الحكام

Raymond VAN MEENEN

منسّق الحكام

Raymond VAN MEENEN

منسق كرة الصالات

هانز سشيلينغ

تصنيف هولندا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

LONDON, ENGLAND - JANUARY 19: FIFA Secretary General Mattias Grafström and Arsenal and Dutch Legend Dennis Bergkamp pose for a photo during the Football Writers' Association Tribute Dinner at The Landmark Hotel on January 19, 2025 in London, England. (Photo by FIFA)
الأمين العام
مسؤولو FIFA يشيدون بدينيس بيركامب خلال حفل توزيع جوائز اتحاد كُتَّاب كرة القدم
٢٠ يناير ٢٠٢٥
NASHVILLE, TENNESSEE - OCTOBER 27: Lynn Williams #6, Emma Sears #26, and Mallory Swanson #9 of United States celebrate after a goal during the second half of the match between USA and Iceland at GEODIS Park on October 27, 2024 in Nashville, Tennessee. (Photo by Johnnie Izquierdo/Getty Images)
تصنيف السيدات
تغيير على المنصة وثبات في القمة
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
FIFAe World Cup™ featuring eFootball™
المنظمة
KONAMI وFIFA يوقعان اتفاقية تعاون في مجال الرياضة الإلكترونية
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
Johan Neeskens in action for Holland against Argentina in the FIFA 75th Anniversary match played at the Wankdorf Stadium in Berne, 22nd May 1979. (Photo by Bob Thomas Sports Photography via Getty Images)
المنظمة
وداعاً ليوهان نيسكينز: 1951 – 2024
٧ أكتوبر ٢٠٢٤
The official match ball for the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024
المنظمة
إعلان لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
٦ سبتمبر ٢٠٢٤
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