كان سالفاتوري ”توتو“ شيلاتشي بطل إيطاليا غير المتوقع عندما استضافت بلاده كأس العالم 1990 FIFA، وهو مهاجم تم اختياره في البداية كاحتياطي لكنه أنهى البطولة هدافاً بستة أهداف ليفوز بجائزتي الكرة الذهبية والحذاء الذهبي. صورة اللاعب الصقلي، بعينيه الجامحتين المتقدتين ووجهه المليء بالإصرار والانفعال وهو يلتفت للاحتفال بهدف آخر، ستظل في الذاكرة كواحدة من أكثر الصور التي لا تنسى في البطولة.

كان ذلك تطورًا رائعًا حيث كان شيلاتشي يلعب قبل عام واحد فقط في دوري الدرجة الثانية من الدوري الإيطالي. شارك لأول مرة مع منتخب إيطاليا قبل ثلاثة أشهر فقط من بداية البطولة وهو في سن الـ25، وبدأ مباراة إيطاليا الافتتاحية ضد النمسا على مقاعد البدلاء، تمامًا كما توقع هو نفسه. ولكن، بعد أن كانت المباراة متعادلة 0-0 ولم يتبق سوى 15 دقيقة فقط، دخل شيلاتشي في المباراة وسجل في غضون أربع دقائق من ضربة رأس قوية ليمنح إيطاليا فوزًا حاسمًا 1-0. بعد مشاركة أخرى كبديل ضد الولايات المتحدة الأمريكية، شارك ”توتو“ أساسيًا ضد تشيكوسلوفاكيا في المباراة الأخيرة في المجموعة، ومنذ تلك المباراة فصاعدًا، سجل هدفًا واحدًا في كل مباراة ليقود إيطاليا إلى الدور نصف النهائي والمركز الثالث.

كان لدى شيلاتشي غريزة فطرية لتسجيل الأهداف ورغبة قوية في الوصول إلى القمة. على الرغم من أنه لم يكن اللاعب الأطول أو الأكثر فرضًا من الناحية البدنية، إلا أنه كان يعوض ذلك بسرعته وحسه التهديفي وانتهازيته وإصراره على تسجيل الأهداف. بدأ مسيرته مع نادي ميسينا في مسقط رأسه صقلية في الدرجة الثالثة من الدوري الإيطالي. بعد أن ساعدهم على الصعود في موسم 1985-1986، جذب أداءه في دوري الدرجة الثانية انتباه نادي يوفنتوس وانضم إلى فريق مدينة تورينو في عام 1989.

وداعاً سلفاتوري ”توتو“ شيلاتشي: 1964-2024 01:00

سجل في موسمه الأول مع السيدة العجوز 21 هدفًا في 50 مباراة وفاز بكأس إيطاليا وكأس الاتحاد الأوروبي، وشارك لأول مرة مع منتخب إيطاليا في مباراة ودية ضد سويسرا في نهاية مارس. عندما تم اختياره للمشاركة في كأس العالم نفسها، أدرك أن هناك طابورًا طويلًا من المهاجمين الأكثر شهرة أمامه وتوقع تمامًا أن يكون احتياطيًا - لكنه بدلاً من ذلك أصبح بطلًا وطنيًا.

استمر شيلاتشي في اللعب مع نادي إنترناسيونالي، وفي عام 1994، أصبح أول إيطالي يلعب في الدوري الياباني عندما انضم إلى جوبيلو إيواتا. لعب لهم لمدة أربعة مواسم وفاز بلقب الدوري الياباني قبل أن يسدل الستار على مسيرته الكروية.