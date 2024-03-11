الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.figc.it

العنوان

Via Gregorio Allegri 14,

00198 ROMA

Italy

طرق التواصل

الهاتف: +39-06/84 912 553

البريد الإلكتروني:international@figc.it

فاكس: +39-06/25 496 455

التنظيم

President

Gabriele GRAVINA

Vice President

Cosimo SIBILIA

General Secretary

Marco BRUNELLI

Media And Communication Manager

Paolo CORBI

National Coach Men

Luciano SPALLETTI

National Coach Women

Andrea SONCIN

Head/Director of the Referees Department

Silvia MORO

Referee Coordinator

Refereeing FIGC

Silvia MORO

Futsal Coordinator

Andrea MONTEMURRO

تصنيف إيطاليا

تصنيف منتخب إيطاليا للرجال
تصنيف منتخب إيطاليا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
7
البرتغال
البرتغال
البرتغال
1745.06
8
إسبانيا
إسبانيا
إسبانيا
1732.64
9
إيطاليا
إيطاليا
إيطاليا
1718.82
10
كرواتيا
كرواتيا
كرواتيا
1717.57
11
أوروغواي
أوروغواي
أوروغواي
1665.99

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
12
أستراليا
أستراليا
أستراليا
1888.93
13
الدنمارك
الدنمارك
الدنمارك
1873.36
14
إيطاليا
إيطاليا
إيطاليا
1852.28
15
أيسلندا
أيسلندا
أيسلندا
1843.79
16
النرويج
النرويج
النرويج
1841.69

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Atletico Madrid's French forward #07 Antoine Griezmann celebrates with teammates scoring the opening goal during the UEFA Champions League group E football match between Club Atletico de Madrid and Lazio at the Metropolitano stadium in Madrid on December 13, 2023. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images)
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التنافس على أشده في قارات العالم للتأهل إلى Mundial de Clubes 25™
١١ مارس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 13: Pamela Conti (L) and Tom Sermanni during a Portrait session as part of FIFA Women's Development Programme at HoF, Home of FIFA on December 13, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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كونتي: عِشت تجربة لا تنسى في برنامج FIFA لإرشاد المدربات
٨ مارس ٢٠٢٤
RABAT, MOROCCO - FEBRUARY 11: During the FIFA Club World Cup Morocco 2022 Final match between Real Madrid and Al Hilal at Prince Moulay Abdellah on February 11, 2023 in Rabat, Morocco. (Photo by Angel Martinez - FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
آسيا وأوروبا تحتلان مركز الصدارة في سباق التأهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025™
٤ مارس ٢٠٢٤
BANDUNG, INDONESIA - DECEMBER 01: An Exhibition Futsal Community Hold by FIFA Foundation at Sampoerna Sports Club In Bandung, West Java, Indonesia. (Photo by Iqbal Kusumadireza - FIFA/FIFA via Getty Images)
مؤسسة FIFA
إصدار قائمة المنظمات غير الحكومية التي ستتلقى دعماً من برنامج مجتمع مؤسسة FIFA في 2024
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 semi final between Fluminense and Al Ahly FC at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
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٢٨ فبراير ٢٠٢٤
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DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 25: FIFA President Gianni Infantino poses for photo with the Brazil team during the award ceremony after the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Final match between Brazil and Italy at Dubai Design District Stadium on February 25, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
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رئيس FIFA يشكر الإمارات على تنظيم كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA والبرازيل تصنع التاريخ
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