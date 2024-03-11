الاتحاد الإيطالي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.figc.it
العنوان
Via Gregorio Allegri 14,
00198 ROMA
Italy
طرق التواصل
الهاتف: +39-06/84 912 553
البريد الإلكتروني:international@figc.it
فاكس: +39-06/25 496 455
التنظيم
President
Gabriele GRAVINA
Vice President
Cosimo SIBILIA
General Secretary
Marco BRUNELLI
Media And Communication Manager
Paolo CORBI
National Coach Men
Luciano SPALLETTI
National Coach Women
Andrea SONCIN
Head/Director of the Referees Department
Silvia MORO
Referee Coordinator
Refereeing FIGC
Silvia MORO
Futsal Coordinator
Andrea MONTEMURRO
تصنيف إيطاليا
تصنيف منتخب إيطاليا للرجال
تصنيف منتخب إيطاليا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
7
البرتغال
البرتغال
1745.06
8
إسبانيا
إسبانيا
1732.64
9
إيطاليا
إيطاليا
1718.82
10
كرواتيا
كرواتيا
1717.57
11
أوروغواي
أوروغواي
1665.99
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
12
أستراليا
أستراليا
1888.93
13
الدنمارك
الدنمارك
1873.36
14
إيطاليا
إيطاليا
1852.28
15
أيسلندا
أيسلندا
1843.79
16
النرويج
النرويج
1841.69
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
مؤسسة FIFA
إصدار قائمة المنظمات غير الحكومية التي ستتلقى دعماً من برنامج مجتمع مؤسسة FIFA في 2024
٢٨ فبراير ٢٠٢٤