ويخدم فريق المحتوى الرقمي ما يقرب من 20 مليون متابع على صفحة كأس العالم FIFA على Instagram، أو أكثر من 45 مليون متابع على صفحة كأس العالم FIFA أو ما يقرب من عشرة ملايين مشترك على قناة FIFA على YouTube، ما يعني أن جمهور الساحرة المستديرة حول العالم يستمتع بالمحتوى الملهم والشمولي والمتنوع الذي ينتجه فريق المحتوى الرقمي.

في عام 2020 وحده، أنتج فريق المحتوى الرقمي 780.5 مليون مشاهدة للفيديوهات عبر قنوات التواصل الاجتماعي، كما وصل محتواه لأكثر من مليار مشاهدة على Facebook، وبلغ وقت المشاهدة على YouTube حوالي 2537 سنة. ولأن الجودة تمثل أهمية كبيرة فيما ينتجه فريق المحتوى الرقمي، فقد جذبت حملات فريق المحتوى الرقمي الحائزة على جوائز ملايين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم. فقد وصلت حملة #WorldCupAtHome، التي شهدت بث 32 مباراة مميزة من سجل كأس العالم FIFA خلال فترة الإغلاق الناتجة عن جائحة كوفيد-19 إلى 300 مليون مشجع في 126 دولة. فازت حملة #WorldCupAtHomeالرقمية من FIFA بجائزة من أفضل جوائز المجال. لكن المحتوى لا يقتصر على ما يحدث على المستطيل الأخضر. فمن خلال سرد القصص الأصلية، يسلط ما ينتجه فريق المحتوى الرقمي الضوء على قصص حدثت بعيداً عن الملعب من بينها سلسلة Sheroes التي تركز على السيدات اللاتي يستخدمن كرة القدم كأداة لإلهام التغيير للأفضل.