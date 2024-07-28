جياني إنفانتينو يناقش كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ الموسّعة مع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم

تعهّد جياني إنفانتينو بمواصلة التعاون الوثيق بين FIFA والاتحاد القطري لكرة القدم في لقائه مع رئيس الاتحاد سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين في باريس. وفي أثناء الاجتماع، تشارك الرئيسان ذكريات متعلّقة بكأس العالم ٢٠٢٢ FIFA™ في قطر وناقشا كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™، حيث ستتوّسع لتضم 48 فريقاً وستُقام سنوياً بداية من 2025. وستستضيف قطر النسخ الخمس الأولى من البطولة بشكلها الجديد.

وقال السيد إنفانتينو "كان من الرائع مقابلة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم جاسم بن راشد البوعينين. لقد حظينا بفرصة للتحدث عن ذكريات المجد في كأس العالم FIFA في 2022 ووجهت له التهنئة على الفوز بكأس الأمم الآسيوية في فبراير/شباط الماضي. كما نتطلّع إلى استضافة قطر لبطولتها العالمية الثالثة لـFIFA بعد أن منح مجلس FIFA الدولة الخليجية في مارس/آذار الماضي حقوق استضافة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA للعديد من السنوات."