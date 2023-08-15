الغاية
توفر لنا شعبية كرة القدم منصة مثالية لزيادة الوعي حول المواضيع الطبية التي تنطوي على أهمية بالغة.
ذلك أننا نعطي الأولوية لصحة وعافية اللاعبين واللاعبات من خلال الحرص على تمكينهم من الحصول على أعلى مستويات الرعاية والدعم والتعليم، إذ نؤمن بأن التعليم يلعب دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف، وهو ما يفسر مدى التزامنا الشديد بمشاركة خبرتنا ومعرفتنا مع مختلف الجهات المعنية، وذلك من خلال مبادرات بحثية وتعليمية مفتوحة وشفافة ومجانية. ففي خضم جهودنا الحثيثة الرامية إلى الارتقاء بالمعايير الصحية ذات الصلة بكرة القدم والنهوض بالأداء في اللعبة، عملنا على إعداد مجموعة من المواد التعليمية المصممة خصيصاً لدعم مختلف الفاعلين في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز خبراتهم في طب كرة القدم.
وتشمل مبادراتنا الرئيسية في هذا الصدد دبلوم FIFA لطب كرة القدم، وهو برنامج تعليمي عبر الإنترنت يوفر تدريباً شاملاً في الممارسات الطبية الخاصة بكرة القدم، إذ صُمِّم ليكون دورة مرنة وسهلة الوصول، حيث يمكن للمستخدمين زيارة صفحة واحدة أو إكمال وحدة على حدة أو إنهاء الدورة بأكملها، علماً أن كبار الخبراء الدوليين في المجال تولوا صياغة مضمون كل وحدة من الوحدات الـ 42.
كما أبرمنا شراكة مع جامعة باث لإحداث دبلوم الماجستير في طب كرة القدم، وهو برنامج مرموق ورائد في العالم يندرج ضمن نظام الدراسات العليا، حيث يُعد من أبرز مبادراتنا التعليمية الرئيسية في طب كرة القدم.
وتعكس هذه البرامج مدى التزامنا بتمكين المهنيين الطبيين من الأدوات التي يحتاجونها لتحسين أداء الرياضيين والرياضيات ومستوى رعايتهم في جميع أنحاء العالم.