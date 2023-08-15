ذلك أننا نعطي الأولوية لصحة وعافية اللاعبين واللاعبات من خلال الحرص على تمكينهم من الحصول على أعلى مستويات الرعاية والدعم والتعليم، إذ نؤمن بأن التعليم يلعب دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف، وهو ما يفسر مدى التزامنا الشديد بمشاركة خبرتنا ومعرفتنا مع مختلف الجهات المعنية، وذلك من خلال مبادرات بحثية وتعليمية مفتوحة وشفافة ومجانية. ففي خضم جهودنا الحثيثة الرامية إلى الارتقاء بالمعايير الصحية ذات الصلة بكرة القدم والنهوض بالأداء في اللعبة، عملنا على إعداد مجموعة من المواد التعليمية المصممة خصيصاً لدعم مختلف الفاعلين في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز خبراتهم في طب كرة القدم.