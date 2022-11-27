إثر النجاح الذي حققته النسخة الأولى، يُطلق FIFA النسخة الثانية من برنامج FIFA التنفيذي لوكلاء كرة القدم، الذي يهدف إلى توفير تحليل معمَّق للجوانب التنظيمية والتجارية والمؤسساتية الراهنة ذات الصلة بشؤون وكلاء كرة القدم. وكان هذا الاختصاص قد شهد تطوراً كبيراً منذ أن أطلق FIFA خلال تسعينيات القرن العشرين، وللمرة الأولى، أنظمته ذات الصلة والتي كانت سباقة في فرض وجوب التعامل مع مختصين مؤهلين تأهيلاً عالياً وقادرين على تمثيل وحماية مصالح عملائهم على أكمل وجه. وكان لهذا أهمية كبيرة، ولا سيما للاعبي ولاعبات كرة القدم في سوق الانتقالات. يتبنّى برنامج FIFA التنفيذي لوكلاء كرة القدم مقارَبة تعليمية عملية ومصمَّمة بحسب احتياجات المتعلمين، ومبنية على قواعد نظرية وبحثية متينة، ومترافِقة مع حصص عملية يُشرف عليها مختصون مشهود لهم. ولا يتمثّل الهدف من هذا البرنامج بإعداد المرشحين لخوض اختبار وكلاء كرة القدم المطلوب بموجب الأنظمة الجديدة، بل بتوفير تعليم عالي المستوى بخصوص مجال وكلاء كرة القدم للمختصين. يُركّز هذا البرنامج على تعزيز الجانب الاحترافي، والممارسات الأخلاقية، والكفاءة في عالَم كرة القدم حول العالم، وهي أمور جوهرية لسير عمل نظام مطابقة الانتقالات الدولية بأفضل صورة ممكنة. كما يُظهر هذا البرنامج التزام FIFA بالإعلاء من شأن التعليم لدى كافة الأطراف المنخرطة في عالم كرة القدم، ولا سيما الوكلاء، وذلك بهدف مُضي هذه الرياضة في طريقها نحو توحيد العالم.