تم إنشاء مؤسسة FIFA في 2018 ككيان مستقل بهدف تعبئة القوة الإيجابية لكرة القدم لتحسين الحياة. تتمحور أنشطة مؤسسة FIFA حول معالجة القضايا الاجتماعية التي تُؤثر على الشباب، وتمكين النساء والفتيات من لعب كرة القدم وتحقيق إمكاناتهن الكاملة، وإصلاح البنية التحتية الرياضية المتضررة أو المدمرة، ودعم التعليم من خلال كرة القدم و باستخدام بعض الرموز الأكثر شهرة في اللعبة للوصول إلى ملايين الأشخاص عبر العالم برسائل إيجابية من أجل عالم أكثر شمولاً. بطبيعة الحال، فإن المسؤولية الاجتماعية متأصلة في أنشطة مؤسسة FIFA، حيث تم بموجبها إطلاق البرامج التالية لدعم ذلك: -برنامج المؤسسة المجتمعي -برنامج التعافي - برنامج Football for Schools - برنامج الحرم الجامعي -برنامج اللاجئين -برنامج التطوع للموظفين

في عالم ما بعد كوفيد-19، ستُسخّر مؤسسة FIFA القوة الفريدة لكرة القدم لخلق شعور بإعادة التواصل في المجتمع، لتعزيز ودعم الوعي بالصحة العقلية، ولتمكين الناس وإلهامهم لاستخدام كرة القدم من أجل صحة عقولهم وأجسادهم. والأهم من ذلك، غرس الشعور بالشفاء والوحدة من خلال اللعبة الجميلة.

برامج مؤسسة FIFA

برنامج المؤسسة المجتمعي

يدعم برنامج المجتمع التأسيسي المنظمات التي تستخدم كرة القدم كأداة للتغيير الاجتماعي ولتحسين حياة المحرومين في جميع أنحاء العالم. وتدعومؤسسة FIFA مرة في السنة الناس الكيانات غير الهادفة للربح للتقدم بطلب للحصول على تمويل للمشاريع من أجل استخدام كرة القدم كأداة لمعالجة القضايا الاجتماعية التي تُؤثر على الشباب مثل التعليم والصحة وبناء السلام واللاجئين والقيادة والمساواة بين الجنسين.

برنامج التعافي

في أوقات الحاجة الماسة، يدعم برنامج التعافي المجموعات التي تعرضت لكوارث طبيعية أو أحداث غير متوقعة من خلال توفير التمويل التضامني والطوارئ، والذي يمكن استعماله لإصلاح البنية التحتية الرياضية المتضررة أو المدمرة.

برنامج Football for Schools

تم تصميم برنامج Football for Schools لاستخدام اللعبة الجميلة في المدارس كأداة لتقديم تعليم مرح وتفاعلي حول المهارات الحياتية المهمة والقيم الإيجابية للفتيان والفتيات عبر ثلاث فئات عمرية (4-7 ، 8-11 و 12-14 سنة ). كما سيهدف إلى معالجة بعض التحديات الاجتماعية التي تُواجه الشباب في العالم اليوم، بما في ذلك التنمر والبقاء في المدرسة وقيادة أسلوب حياة صحي ونشط. يأمل برنامج Football for Schools في توزيع 11 مليون كرة على المدارس في دول الاتحادات الأعضاء الـ 211 في FIFA. وهذا يعني بشكل ملموس أنه من المتوقع أن يستفيد 700 مليون طفل من هذه المبادرة، التي تهدف إلى جعل كرة القدم في متناول الفتيان والفتيات في جميع أنحاء العالم. وتم أيضا إطلاق مشاريع تجريبية لبرنامج Football for Schools في لبنان وبورتوريكو. سيتم تنفيذ المبادرة على نطاق واسع بمجرد أن يتحسن الوضع الصحي العالمي بما يكفي للسماح بذلك.

برنامج الحرم الجامعي

برنامج الحرم الجامعي هو مبادرة عالمية جديدة تمنح الفتيات والفتيان من الخلفيات المحرومة الفرصة للعب كرة القدم وتطوير تعليمهم الشخصي والاجتماعي في بيئة آمنة أثناء فترات الراحة المدرسية. وتمة بلورة هذا البرنامج في عام 2020 ، وإطلاقه رسميًا في يريفان بأرمينيا بداية مايو أيار 2021؛ وسيتم نشره في درجات ماجستير إضافية حول العالم.

برنامج اللاجئين

يجري حاليًا تطوير برنامج اللاجئين الذي سيهدف إلى توفير الإغاثة للاجئين من خلال زيادة مشاركتهم في أنشطة كرة القدم المحلية وتحسين البنى التحتية المتاحة لهم في هذا المجال. وسيعمل البرنامج على تعزيز الاندماج الاجتماعي والتماسك من خلال كرة القدم ومساعدة اللاجئين على إعادة بناء حياتهم.

برنامج التطوع للموظفين