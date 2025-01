تم إنشاء مؤسسة FIFA في 2018 ككيان مستقل بهدف تعبئة القوة الإيجابية لكرة القدم لتحسين الحياة. تتمحور أنشطة مؤسسة FIFA حول معالجة القضايا الاجتماعية التي تُؤثر على الشباب، وتمكين النساء والفتيات من لعب كرة القدم وتحقيق إمكاناتهن الكاملة، وإصلاح البنية التحتية الرياضية المتضررة أو المدمرة، ودعم التعليم من خلال كرة القدم و باستخدام بعض الرموز الأكثر شهرة في اللعبة للوصول إلى ملايين الأشخاص عبر العالم برسائل إيجابية من أجل عالم أكثر شمولاً. بطبيعة الحال، فإن المسؤولية الاجتماعية متأصلة في أنشطة مؤسسة FIFA، حيث تم بموجبها إطلاق البرامج التالية لدعم ذلك: -برنامج المؤسسة المجتمعي -برنامج التعافي - برنامج Football for Schools - برنامج الحرم الجامعي -برنامج اللاجئين -برنامج التطوع للموظفين

برامج مؤسسة FIFA

برنامج المؤسسة المجتمعي

برنامج التعافي

برنامج Football for Schools

تم تصميم برنامج Football for Schools لاستخدام اللعبة الجميلة في المدارس كأداة لتقديم تعليم مرح وتفاعلي حول المهارات الحياتية المهمة والقيم الإيجابية للفتيان والفتيات عبر ثلاث فئات عمرية (4-7 ، 8-11 و 12-14 سنة ). كما سيهدف إلى معالجة بعض التحديات الاجتماعية التي تُواجه الشباب في العالم اليوم، بما في ذلك التنمر والبقاء في المدرسة وقيادة أسلوب حياة صحي ونشط. يأمل برنامج Football for Schools في توزيع 11 مليون كرة على المدارس في دول الاتحادات الأعضاء الـ 211 في FIFA. وهذا يعني بشكل ملموس أنه من المتوقع أن يستفيد 700 مليون طفل من هذه المبادرة، التي تهدف إلى جعل كرة القدم في متناول الفتيان والفتيات في جميع أنحاء العالم. وتم أيضا إطلاق مشاريع تجريبية لبرنامج Football for Schools في لبنان وبورتوريكو. سيتم تنفيذ المبادرة على نطاق واسع بمجرد أن يتحسن الوضع الصحي العالمي بما يكفي للسماح بذلك.