يُصدِر FIFA كل سنة كشفاً مالياً متماشياً مع "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية" ويجب أن تُصادق عليه شركة تدقيق مالي. ويتعيّن أن ينال الكشف المالي مصادقة لجنة FIFA المالية، ومجلس FIFA، وكونغرس FIFA.

يعمل FIFA في دورة مدتها أربع سنوات، مع كون كأس العالم FIFA™ حدث التتويج في العام الرابع، وهو المصدر الرئيسي لإيرادات المنظمة. تأتي إيرادات FIFA من بيع البث التلفزيوني والتسويق والترخيص وحقوق الضيافة ومبيعات التذاكر. بالنسبة للفترة المالية 2019-2022، بلغ إجمالي إيرادات FIFA رقماً قياسياً جديداً قدره 7568 مليون دولار أمريكي. يوفّر هذا الإنجاز المالي الكبير لكرة القدم العالمية أساساً مالياً قوياً تزدهر منه. تحت القيادة الجديدة لرئيس FIFA جياني إنفانتينو ، وصلت استثمارات FIFA في تطوير كرة القدم إلى مستوى غير مسبوق خلال الفترة من 2016 إلى 2022. مع زيادة الاستثمار، أطلق FIFA بنجاح برنامج FIFA Forward 1.0 و 2.0، وبرنامج Football For Schools، وبرنامج FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات، وخطة إغاثة FIFA لكوفيد-19، وخطة تنمية المواهب، وبرامج تطوير كرة القدم الأخرى، وأنشأ مؤسسة FIFA. ومع الزيادة الكبيرة في تمويل التطوير منذ عام 2016، هناك الآن تدقيق أكثر صرامة على جميع المستويات في عالم كرة القدم. توجد الآن ضوابط مالية صارمة لضمان استخدام هذه الأموال بشكل صحيح. تخضع جميع الاتحادات الأعضاء وعددها 211 والاتحادات القارية الستة التي تتلقى أموال FIFA Forward لمراجعة تدقيق مركزية سنوية يقوم بها مدققون مستقلون على مستوى عالمي. يتم نشر معلومات الدفع الخاصة بأموال FIFA Forward وصندوق خطة إغاثة FIFA لكوفيد-19 للاتحادات الأعضاء في FIFA والاتحادات القارية والاتحادات المناطقية/الإقليمية في تقرير FIFA السنوي.