كرة القدم وحَّدت العالم بالفعل
حطَّمت بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ أرقاماً قياسية جديدة، حيث تفاعل مع الحدث الكروي الأغلى ما لا يقل عن 5 مليارات شخص عبر العالم، وبينما كانت البطولة مسرحاً للحظات مثيرة على أرضية الميدان، فقد سجَّلت أيضاً حضوراً جماهيرياً قياسياً ونسبة مشاهدة غير مسبوقة في تاريخ المواكبة التلفزيونية بمختلف أنحاء المعمورة، فيما حظي مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ في الدوحة بشعبية كبيرة، حيث استقبل عشاق الساحرة المستديرة القادمين من كل حدب وصوب.
النهائي الأكثر مشاهدة في التاريخ
كان نهائي قطر ٢٠٢٢™ هو الأكثر مشاهدة في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA™، بزيادة قدرها 1.12 مليار مُشاهد بالمقارنة مع الجمهور الذي تابع مباراة حسم لقب نسخة 2018 عبر شاشات التلفاز.
زوار مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™
توافد المشجعون بأعداد هائلة على حديقة البدع وسط الدوحة.
معدل الرضا
أعرب حاملو التذاكر عن رضاهم على التسهيلات الخاصة بالوصول إلى المرافق والخدمات خلال البطولة.
المتطوعون
كانت 150 جنسية ممثلة في فريق المتطوعين، حيث شهدت بطولة كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™ رقماً قياسياً في طلبات الانضمام إلى برنامج التطوع بما لا يقل عن 400 ألف طلب.
الإنجازات المحقَّقة في البطولة
كرة القدم توحِّد العالم بالفعل، فهي لديها سحر خاص وميزة فريدة من نوعها، إذ سرعان ما يلتم شمل الناس بمجرد أن تبدأ الكرة في الدوران.
رئيس FIFA، جاني إنفانتينو