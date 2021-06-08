أصبحت المشاهَدة الجماعية جزءاً أساسياً من ثقافة بطولات FIFA، نظراً لكونها تسمح لأفراد الجمهور غير القادرين على حضور المباريات داخل الملعب فرصة مميزة لعيش أجواء الإثارة والمتعة المرافقة لأهم الأحداث الرياضية في العالم من مواقع مختلفة خارج الملاعب.

تُشكل المشاهَدة الجماعية فرصة مبتكَرة لمتابعة بطولات FIFA حول العالم والتفاعل مع مشجعين من مختلف الشرائح والمشارب.