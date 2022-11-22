يُعتبر FIFA Fan Festival أكبر حفل رياضي في العالم! إنه المكان المثالي للمشاهدة المباشرة لمباريات كأس العالم FIFA™ وكأس العالم للسيدات FIFA™ في أجواء احتفالية أيام البطولتين، كما أنه مكان تستمتع فيه بكرة قدم وبرامج ترفيهية مثيرة تجمع بين الكرة والموسيقى والثقافة ومختلف أنماط الحياة، إنه حدث لا يُمكننا أن نصفه إلا بمهرجان حقيقي لكرة القدم.