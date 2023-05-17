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FIFA Fan Festival™
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ما يُمكن توقّعه من FIFA Fan Festival
FIFA Fan Festival في كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا ٢٠٢٣™
الأحداث المرخص لها في FIFA Fan Festival
FIFA Fan Festival في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
تاريخ FIFA Fan Festival™
مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ في بطولة كأس العالم FIFA 2026™ المقررة في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية
إستراتيجية FIFA Fan Festival
مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ في بطولة كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ المقررة في البرازيل
مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ في بطولة كأس العالم FIFA 2026™ المقررة في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية
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