في محاولة لتوسيع نطاق FIFA Fan Festival ليشمل المشجعين الذين لن تتاح لهم فرصة حضور بطولة كأس العالم FIFA أو كأس العالم للسيدات FIFA، وتماشياً مع رؤية FIFA لجعل كرة القدم أكثر عالمية، فقد أنشأ FIFA نموذجاً فريداً لمنح التراخيص، وأصبح بإمكان شركاء FIFA وبعض المؤسسات بث مهرجانات FIFA للمشجعين عبر الأقمار الصناعية في كبرى مدن العالم.

جعل كرة القدم عالمية حقاً : نشر طاقة وإثارة كأس العالم FIFA وكأس العالم للسيدات FIFA خارج البلد المضيف.

حدث رسمي من أحداث كأس العالم : أصبح الترخيص لـFIFA Fan Festival جزءا لا يتجزأ من تجربة كأس العالم مثله مثل باقي الأحداث الرسمية لكأس العالم FIFA وكأس العالم للسيدات FIFA، مع وجود علامة تجارية متسقة وموارد رقمية مشتركة ومحتوى حصري.

الارتباط بكأس العالم : سيكون لكل مهرجان من مهرجانات المشجعين FIFA علاقة متينة بباقي تظاهرات البلد المضيف.

موجّه للمشجعين : سيُوسّع نموذج الترخيص من مكان كأس العالم FIFA وكأس العالم للسيدات FIFA إلى مواقع أخرى في العالم وسيسافر بأجواء البطولة لأعتاب الجماهير.

فرصة تجارية: سيوفر نموذج الترخيص فرصا تجارية وتسويقية جذابة للشخصيات الفاعلة في أحداث FIFA Fan Festival.

خلال الأشهر المقبلة، سينشر FIFA المزيد من الإحاطات بشأن الشركاء المرخص لهم والمهرجانات الملحقة المنضوية تحت مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ ضمن الفعاليات الجماهيرية المزمع إقامتها خلال بطولة كأس العالم FIFA 2026™ المقررة في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

مهرجانات FIFA Fan Festivals الدولية

في سنة 2022، دخل FIFA في شراكة مع AB InBev وCoca-Cola لتنظيم مهرجانات دولية رسمية للمشجعين خارج البلد المضيف، بحيث تسهر الشركتان على تنظيم الحدث وتكونان شريكتان في التسمية بمهرجانات دبي ولندن ومكسيكو سيتي وريو دي جانيرو والرياض وساو باولو وسيول.

وذلك بهدف نقل أجواء كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ إلى أعتاب الجماهير في جميع أنحاء العالم وتقديم تجارب فريدة من نوعها وصنع لحظات خالدة - فقد كانت بمثابة زيارة للأجواء القطرية دون السفر إليها.

وأقيمت تلك المهرجانات بالتعاون مع العلامات التجارية لـAB InBev، فكانت علامة Budweiser حاضرة بدبي ولندن وسيول، والعلامة التجارية Corona بمكسيكو سيتي، وBrahma بريو دي جانيرو وساو باولو. كما استضافت شركة كوكا كولا مهرجان المشجعين الدولي FIFA Fan Festival بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تضمنت كل مهرجانات المشجعين الدولية FIFA Fan Festivals بثاً مباشراً لمباريات كأس العالم، كما حضرت فيها العديد من الأنشطة الترفيهية، بما في ذلك عروض من أشهر منسقي الأغاني، ومشاركات من الفنانين المحليين وأساطير FIFA.

وزار أماكن الحدث حوالي 460 ألف زائر أثناء البطولة.

مهرجانات FIFA Fan Festivals الدولية 01:33