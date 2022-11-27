بالإضافة إلى ذلك، يُعرض على الشركاء إمكانية تصميم رعايتهم وفقاً لاستراتيجيتهم التسويقية واحتياجاتهم. على سبيل المثال، يمكن للشركاء استخدام الشعار الرسمي بمفرده وتصميم شعارات مُركّبة. لا يسمح لهم فقط بتمييز أنفسهم بشكل إبداعي عن الأطراف غير المشاركة، بل يمنحهم في الوقت ذاته أداة تسويقية ممتازة.