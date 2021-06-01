Visa

www.visaeurope.ch

تُعتبر Visa شريكًا عالميًا لـFIFA منذ عام 2007، بل وهي الشريك الرسمي لتقنية الدفع لأنشطة FIFA حول العالم. ستحتفظ Visa بحقوق حصرية في فئة خدمات الدفع حتى عام 2022. تتمتع Visa بولوج حصري إلى التجارب في أكثر من 40 حدثًا من أحداث FIFA، بما في ذلك كأس العالم روسيا 2018 FIFA وكأس العالم للسيدات فرنسا 2019 FIFA وكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ القادمة. أنشأت Visa و FIFA معًا برامج فريدة في بطولات FIFA تُعزز قيمة العلامة التجارية وتُحفز متطلبات العمل للعملاء وتُقدم ابتكارات الدفع للجماهير. تواصل Visa التزامها بتعزيز تجربة كأس العالم FIFA لملايين مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم من خلال التسويق المتكامل لحامل البطاقات والعروض الترويجية التي تُعبر عن شغف "اللعبة الجميلة" وعاطفتها. Visa هي خدمة الدفع المفضلة لجميع البضائع المشتراة من متاجر FIFA الرسمية وعلى موقع FIFA.com ويستفيد حاملو بطاقات Visa أيضًا من خلال الولوج الحصري إلى تذاكر بطولات FIFA عبر أحداث ما قبل البيع التي ترعاها Visa.

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في كأس العالم روسيا 2018 FIFA، جلبت Visa تكنولوجيا الدفع بدون لمس إلى 12 ملعبًا رسميًا للبطولات ونظمت تجارب لا تُنسى للمستهلكين والعملاء من أكثر من مائة دولة مختلفة. كانت بطولة كأس العالم للسيدات فرنسا 2019 FIFA، لحظة عالمية لتمكين المرأة. ركزت Visa على تسريع القبول الإيجابي لكرة القدم للسيدات، بما في ذلك أن تصبح الراعي الأول للعلامة التجارية لأفضل لاعبة في المباراة ضمن مسابقة السيدات. وفي الأماكن الرسمية، زودت Visa أحدث تقنيات الدفع بمحطات نقاط بيع مُتطورة مزودة بعلامة تجارية حسية من Visa وبطاقات Visa تذكارية مدفوعة مسبقًا بدون لمس وأساور المعصم القابلة للاستخدام لدفع ثمن البضائع. استضافت Visa أيضًا أكثر من 700 مستهلكا من 28 دولة مختلفة وأكثر من 65 عميلًا من جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية للاستمتاع بتجارب حصرية عالمية.

عن Visa

شركة Visa Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: V) هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية. تتمثل مهمتنا في ربط العالم من خلال شبكة الدفع الأكثر ابتكارًا وموثوقية وأمانًا وتمكين الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. وتوفر شبكة المعالجة العالمية المتقدمة الخاصة بنا، VisaNet، مدفوعات آمنة وموثوقة عبر العالم، وهي قادرة على التعامل مع أكثر من 65000 رسالة معاملة في الثانية.ويُعد تركيز الشركة الدؤوب على الابتكار حافزًا للنمو السريع للتجارة الرقمية على أي جهاز للجميع وفي كل مكان. مع انتقال العالم من المجال التناظري إلى الرقمي، تستخدم Visa علامتنا التجارية ومنتجاتنا وموظفينا وشبكتنا وقيمتنا لإعادة تشكيل مستقبل التجارة. للمزيد من المعلومات ، قم بزيارة About Visa وvisa.com/blog وVisaNews

كل الشركاء

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Aramco

وقد أصبحت أرامكو شريكاً عالمياً رئيسياً لـFIFA وحصرياً في مجال الطاقة حتى عام 2027، وهو ما يشمل حقوق رعاية عدة أحداث رياضية، ولا سيما بطولة كأس العالم FIFA 2026™ المنتظرة.

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Adidas

لأنها الرياضة الأكثر شعبية حول العالم، فإن كرة القدم تمثل بشكل واضح إحدى الأولويات الإستراتيجية الرئيسية لشركة adidas. ولأكثر من 70 عاماً، اضطلعت adidas بدور ريادي في التطورات الكبرى في تكنولوجيا الأحذية والكرات والملابس.

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Coca-Cola

شركة Coca-Cola هي واحدة من أقدم شركاء FIFA، حيث بدأ الارتباط الرسمي في عام 1974 كما تعود الرعاية الرسمية لكأس العالم إلى عام 1978. تظهر إعلانات Coca-Cola في ملاعب كأس العالم FIFA منذ عام 1950.

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HYUNDAI • KIA

تعد شراكات كرة القدم ركيزة أساسية لاستراتيجية التسويق العالمية لشركة Hyundai / Kia التي توفر فرصًا مقنعة لبناء اتصال عاطفي مع العملاء من خلال مشاركة شغفهم بكرة القدم.

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Visa

تُعتبر Visa شريكًا عالميًا لـ FIFA منذ عام 2007، بل وهي الشريك الرسمي لتقنية الدفع لأنشطة FIFA حول العالم. ستحتفظ Visa بحقوق حصرية في فئة خدمات الدفع حتى عام 2022.

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الخطوط الجوية القطرية

عزّز FIFA والخطوط الجوية القطرية الشراكة التي تربط بينهما بتمديدها حتى عام 2030، وبذلك تستمّر الرحلة التي أطلقها طرفا الشراكة لتمكين عشاق كرة القدم من المشارَكة في فعاليات عابرة للثقافات تتجسَّد فيها قيم الإنجازات الإنسانية والوحدة بين شعوب العالم.

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آخر تحديث: الجمعة، ١ ديسمبر ٢٠٢٣ في ١٠:٣٥ ص
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