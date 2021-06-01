تُعتبر Visa شريكًا عالميًا لـFIFA منذ عام 2007، بل وهي الشريك الرسمي لتقنية الدفع لأنشطة FIFA حول العالم. ستحتفظ Visa بحقوق حصرية في فئة خدمات الدفع حتى عام 2022. تتمتع Visa بولوج حصري إلى التجارب في أكثر من 40 حدثًا من أحداث FIFA، بما في ذلك كأس العالم روسيا 2018 FIFA وكأس العالم للسيدات فرنسا 2019 FIFA وكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ القادمة. أنشأت Visa و FIFA معًا برامج فريدة في بطولات FIFA تُعزز قيمة العلامة التجارية وتُحفز متطلبات العمل للعملاء وتُقدم ابتكارات الدفع للجماهير. تواصل Visa التزامها بتعزيز تجربة كأس العالم FIFA لملايين مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم من خلال التسويق المتكامل لحامل البطاقات والعروض الترويجية التي تُعبر عن شغف "اللعبة الجميلة" وعاطفتها. Visa هي خدمة الدفع المفضلة لجميع البضائع المشتراة من متاجر FIFA الرسمية وعلى موقع FIFA.com ويستفيد حاملو بطاقات Visa أيضًا من خلال الولوج الحصري إلى تذاكر بطولات FIFA عبر أحداث ما قبل البيع التي ترعاها Visa.

في كأس العالم روسيا 2018 FIFA، جلبت Visa تكنولوجيا الدفع بدون لمس إلى 12 ملعبًا رسميًا للبطولات ونظمت تجارب لا تُنسى للمستهلكين والعملاء من أكثر من مائة دولة مختلفة. كانت بطولة كأس العالم للسيدات فرنسا 2019 FIFA، لحظة عالمية لتمكين المرأة. ركزت Visa على تسريع القبول الإيجابي لكرة القدم للسيدات، بما في ذلك أن تصبح الراعي الأول للعلامة التجارية لأفضل لاعبة في المباراة ضمن مسابقة السيدات. وفي الأماكن الرسمية، زودت Visa أحدث تقنيات الدفع بمحطات نقاط بيع مُتطورة مزودة بعلامة تجارية حسية من Visa وبطاقات Visa تذكارية مدفوعة مسبقًا بدون لمس وأساور المعصم القابلة للاستخدام لدفع ثمن البضائع. استضافت Visa أيضًا أكثر من 700 مستهلكا من 28 دولة مختلفة وأكثر من 65 عميلًا من جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية للاستمتاع بتجارب حصرية عالمية.

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