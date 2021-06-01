لأنها الرياضة الأكثر شعبية حول العالم، فإن كرة القدم تمثل بشكل واضح إحدى الأولويات الإستراتيجية الرئيسية لشركة adidas. ولأكثر من 70 عاماً، اضطلعت adidas بدور ريادي في التطورات الكبرى في تكنولوجيا الأحذية والكرات والملابس. كذلك فإن تكريس adidas عملها للرياضة وعلاقاتها الوثيقة بالرياضيين ساعدها لتصبح جزءاً من تاريخ كرة القدم وحاضرها ومستقبلها. تسعى adiads للاستفادة من نجاحها في البطولات الرياضية الكبرى إلى تعزيز موقعها الريادي في كرة القدم من خلال تصميم أفضل المنتجات والاستفادة الكاملة من محفظتها المتميزة من شركاء التسويق الرياضي. تشمل مجموعة الشركاء اتحادات كرة القدم الرائدة (مثل FIFA والاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA) والبطولات التي تنظمها الاتحادات مثل (كأس العالم FIFA، وكأس الأمم الأوروبية وكأس الأمم الأفريقية ودوري أبطال أوروبا) والاتحادات الوطنية (مثل إسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وروسيا، والمكسيك، واليابان، وبلجيكا، والدنمارك)، والبطولات (على سبيل المثال الدوري الأمريكي لكرة القدم)، والأندية (مثل ريال مدريد، ويوفنتوس، وآرسنال، وبايرن ميونخ، وبوكا جونيورز) واللاعبين (مثل ليونيل ميسي، وبوجبا، ومحمد صلاح، وتوني كروس، ونجولو كانتي).

تعود العلاقة بين FIFA و adidasإلى أكثر من 50 عاماً. وتزود adidas منذ عام 1970 الكرة الرسمية لجميع مباريات كأس العالم FIFA. من الواضح أنه فيما يخص كل نسخة من نسخ كأس العالم FIFA، فإن مصممي ومطوري adidas يهدفون إلى ابتكار الكرة المثالية بالجمع بين التكنولوجيا المبتكرة والتصميم المثير والفريد لجعل كرة المباراة الرسمية رمزاً حقيقياً لكل نسخة من نسخ كأس العالم FIFA. يبرز من بين كرات adidas الأسطورية كرة Tango (1982)، وهي أول كرة تجمع بين الجلد والبولي يوريثين، وAzteca (1986)، أول كرة صناعية بالكامل، وQuestra (1994)، الكرة القائمة على فوم البولي يوريثين و Tricolore(1998) والتي قدمت طبقة فوم صناعية و+Teamgeist (2006) التي أرست معايير جديدة بتصميمها المميز والمبتكر وتكنولوجيا اللوحات. بالإضافة إلى كأس العالم FIFA، تشارك adidas أيضاً في جميع بطولات FIFA الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر كأس العالم للأندية FIFA قطر ٢٠١٩™ وكأس العالم للشباب تحت 20 سنة FIFA للسيدات والرجال وكأس العالم للكرة الشاطئية FIFA. في كل هذه البطولات، يرتدي مسؤولو FIFA والحكام والمتطوعون وبرنامج الشباب بأكمله (مرافقي اللاعبين، طاقم الكرات، حاملي الأعلام) منتجات adidas من الرأس إلى القدمين. تماشياً مع مهمة FIFA المتمثلة في "تطوير اللعبة، والتواصل مع العالم، وبناء مستقبل أفضل"، تقوم adidas بتوفير منتجات للعديد من دورات التطوير ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات حول العالم. لمزيد من المعلومات حول adidas ومنتجاتها، يرجى زيارة: https://www.adidas.co.uk/football أو انضم إلى المحادثة على www.facebook.com/adidasfootball أو Twitter:adidasfootball. إن adiads هي جزء من مجموعة adidas، وهي شركة عالمية رائدة في مجال صناعة السلع الرياضية تطرح مجموعة كبيرة من المنتجات في القطاعات الرئيسية الثلاثة لـ adidas وReebok وTaylorMade-adidas Golf. يقع المقر الرئيسي للمجموعة في هيرتسوجيناوراخ بألمانيا، ويعمل لديها أكثر من 46000 موظف حول العالم وحققت مبيعات بقيمة 13.3 مليار يورو في عام 2011.