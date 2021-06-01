عزّز FIFA والخطوط الجوية القطرية الشراكة التي تربط بينهما بتمديدها حتى عام 2030، وبذلك تستمّر الرحلة التي أطلقها طرفا الشراكة لتمكين عشاق كرة القدم من المشارَكة في فعاليات عابرة للثقافات تتجسَّد فيها قيم الإنجازات الإنسانية والوحدة بين شعوب العالم التي يجمعها حبّ اللعبة الجميلة. فكُرة القدم هي بمثابة أداة تقرِّب بين سكان العالم على اختلاف مشاربهم وأعمارهم وخلفياتهم الثقافية. أما الخطوط الجوية القطرية التي تحمل لقب "شركة الطيران العالمية ذات تصنيف خمس نجوم" فتفخر بنقل المسافرين وعشاق الرياضة سواء لزيارة وجهاتهم المفضلة أو لحضور الأحداث الرياضية المختلفة. وكانت هذه الشراكة قد انطلقت عام 2017 لتشهد سنة بعد أخرى تنظيم العديد من البطولات الناجحة، ولا سيما كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ التي كانت نسخة تاريخية من العرس الكروي العالمي والمرة الأولى التي يُنظَّم فيها الحدث في الشرق الأوسط. وتكريماً لجهودها في دعم هذه البطولة، حصدت الخطوط القطرية لقب الناقل الرسمي للرحلة في حدث كُروي أذهل العالم بملاعب استثنائية وكرم الضيافة وتنافس محتدم على المستطيل الأخضر ونهائي ناري خلّده تاريخ المستديرة الساحرة. وسعياً منها لتوفير تجربة سلسة لحضور الفعالية الرياضية الأكبر على وجه الأرض، أطلقت الخطوط القطرية باقات سفر متنوعة لجماهير كأس العالم تغطي كافة مراحل البطولة، وشملت تذاكر المباريات ورحلات الذهاب والإياب والإقامة.

وأظهر الناقل الرسمي لدولة قطر حرصه على توحيد العالم بتشغيل حوالي 14 ألف رحلة جوية، و58 رحلة عارِضة، و263 رحلة مكوكية، لنقل 1.4 مليون شخص إلى البلاد للاستمتاع بـ 64 مباراة مثيرة انطوت عليها البطولة. كما احتفلت الشركة بالبطولة على طريقتها الخاصة بتزيين 120 من طائراتها بشعار كأس العالم FIFA™ والتي تضمّ 48 طائرة من طراز Boeing 777، و31 من طراز Boeing 787 Dreamliners، و21 من طراز Airbus 320، و12 من طراز Airbus 330، و8 من طراز Airbus 380، بينما تم طلاء 3 طائرات من طراز Boeing 777 يدوياً بالهوية البصرية لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وبفضل الانتشار العالمي للخطوط القطرية، أصبحت اسماً مرادِفاً لكرة القدم، وعرّفت 5 مليار شخص حول العالم بالعلامة التجارية للبطولة، بحيث ارتفعت نسبة التفاعل مع كأس العالم عبر منصات التواصل الاجتماعي بنسبة 83 في المئة، بينما نظّمت قبيل انطلاق البطولة فعاليات ترويجية لـFIFA في 19 مدينة حول العالم، تفاعل معها أكثر من 20 مليون شخص عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وباعتبارها أحد أهم شركاء FIFA منذ عام 2017، تستمر الخطوط الجوية القطرية في إرثها المتمثّل بالمساهمة في تنظيم فعاليات ضخمة من خلال بطولات كأس العالم FIFA 2026™، وكأس العالم للسيدات FIFA 2027™، وكأس العالم FIFA 2030™، بالإضافة إلى بطولات الشباب والناشئين بدءاً من كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا FIFA 2023™. وبالنظر إلى هدف FIFA المتمثل بإلهام العالَم وتوحيده من خلال بطولات وفعاليات كروية، فإن الخطوط الجوية القطرية تمثّل شريكاً مثالياً لنقل شعوب العالم وتقريب أفراده للاستمتاع بإثارة اللعبة الساحرة.