FIFA.com

HYUNDAI • KIA

مزود النقل البري الرسمي

www.hyundai.com

www.kia.com

تُعد شراكات كرة القدم ركيزة أساسية لاستراتيجية التسويق العالمية لشركة Hyundai/Kia التي تُوفر فرصًا مقنعة لبناء اتصال عاطفي مع العملاء من خلال مشاركة شغفهم بكرة القدم. ومن خلال أنشطة الشراكة المختلفة لكرة القدم، تقدم Hyundai/Kia أكبر إثارة لمشجعي الساحرة المستديرة عبر العالم وستظل ملتزمة تمام الالتزام بدعم اللعبة الجميلة وتطويرها. بعد مشاركتها الناجحة في كأس العالم روسيا 2018 FIFA، تتطلع Hyundai إلى جانب شركتها الشقيقة Kia، إلى مواصلة دورها كشريك السيارات الرسمي لـ FIFA حتى عام 2022. بدأت Hyundai شراكتها مع FIFA في 1999، عندما وقعت اتفاقية لرعاية 13 بطولة FIFA بما في ذلك كأس العالم كوريا/اليابان 2002 FIFA. وتم تمديد هذه الاتفاقية لاحقًا إلى كأس العالم ألمانيا 2006 FIFA، حيث بدأت Kia لأول مرة أنشطة رعاية كرة القدم، لتُباشر فترة ثانية كواحدة من ستة شركاء FIFA من 2007 إلى 2014. وفي عام 2010، وقعت Hyundai/Kia اتفاقية طويلة الأجل لمواصلة الشراكة حتى عام 2022. وتتضمن حزمة الرعاية هذه حقوقًا شاملة لجميع مسابقات FIFA، بما في ذلك كأس العالم للسيدات FIFA، وبطولات تحت 20 سنة وكأس العالم تحت 17 سنة للاعبين من الفتيان والفتيات، وكأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA، وكأس العالم الافتراضية وكأس العالم للصالات وكأس القارات FIFA بالإضافة إلى نسختين أخريين من كأس العالم FIFA.

hyundai-kia partner logo

مزود النقل البري الرسمي

يُعد النقل البري أمراً بالغ الأهمية لنجاح تنظيم حدث دولي مثل كأس العالم لكرة القدم. بدون أسطول كبير من المركبات الحديثة التي تُوفر الموثوقية والراحة والأمان، فإن التشغيل السلس لمثل هذا الحدث الضخم لا يمكن تصوره. بعد أن أثبتت نفسها كشريك موثوق به ومورد للسيارات لعدد من مسابقات FIFA من 2006 إلى 2018 بما في ذلك بطولات كأس العالم FIFA، ستلعب Hyundai جنبًا إلى جنب مع Kia دورًا رئيسيًا مرة أخرى كمزود رسمي للنقل البري حتى عام 2022. بالنسبة لكأس العالم روسيا 2018 FIFA، قامت 954 سيارة ركاب من نوع Hyundai/Kia بنقل مسؤولي FIFA والمنتخبات الوطنية وأعضاء اللجنة المنظمة والحكام وممثلي وسائل الإعلام بشكل مريح وآمن. كما قدمت أسطولاً من الحافلات التي كانت تستخدم أساسًا لنقل 32 فريقًا وطنيًا حيث تم تزيينها بألوان المنتخبات المشاركة وأعلامهم وشعاراتهم. ستستمر هذه الشركة في دعم جميع مسابقات FIFA القادمة، بما في ذلك كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ ، من خلال مجموعة متنوعة من الطرازات الأنيقة المجهزة بأحدث التقنيات للحفاظ على الكرة في اللعب.

كل الشركاء

Aramco logo
Aramco

وقد أصبحت أرامكو شريكاً عالمياً رئيسياً لـFIFA وحصرياً في مجال الطاقة حتى عام 2027، وهو ما يشمل حقوق رعاية عدة أحداث رياضية، ولا سيما بطولة كأس العالم FIFA 2026™ المنتظرة.

طالع المزيد
fifa_fp_adidas
Adidas

لأنها الرياضة الأكثر شعبية حول العالم، فإن كرة القدم تمثل بشكل واضح إحدى الأولويات الإستراتيجية الرئيسية لشركة adidas. ولأكثر من 70 عاماً، اضطلعت adidas بدور ريادي في التطورات الكبرى في تكنولوجيا الأحذية والكرات والملابس.

طالع المزيد
Partner asset - inverted logo - COKE 01
Coca-Cola

شركة Coca-Cola هي واحدة من أقدم شركاء FIFA، حيث بدأ الارتباط الرسمي في عام 1974 كما تعود الرعاية الرسمية لكأس العالم إلى عام 1978. تظهر إعلانات Coca-Cola في ملاعب كأس العالم FIFA منذ عام 1950.

طالع المزيد
Partner asset - logo - HYUNDAI KIA 01
HYUNDAI • KIA

تعد شراكات كرة القدم ركيزة أساسية لاستراتيجية التسويق العالمية لشركة Hyundai / Kia التي توفر فرصًا مقنعة لبناء اتصال عاطفي مع العملاء من خلال مشاركة شغفهم بكرة القدم.

طالع المزيد
Partner asset - inverted logo - VISA 2
Visa

تُعتبر Visa شريكًا عالميًا لـ FIFA منذ عام 2007، بل وهي الشريك الرسمي لتقنية الدفع لأنشطة FIFA حول العالم. ستحتفظ Visa بحقوق حصرية في فئة خدمات الدفع حتى عام 2022.

طالع المزيد
Partner asset - inverted logo - QATAR AIRWAYS 01
الخطوط الجوية القطرية

عزّز FIFA والخطوط الجوية القطرية الشراكة التي تربط بينهما بتمديدها حتى عام 2030، وبذلك تستمّر الرحلة التي أطلقها طرفا الشراكة لتمكين عشاق كرة القدم من المشارَكة في فعاليات عابرة للثقافات تتجسَّد فيها قيم الإنجازات الإنسانية والوحدة بين شعوب العالم.

طالع المزيد
آخر تحديث: الاثنين، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ في ٠١:٤٥ م
إعداد ملف تعريف الارتباط