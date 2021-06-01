تُعد شراكات كرة القدم ركيزة أساسية لاستراتيجية التسويق العالمية لشركة Hyundai/Kia التي تُوفر فرصًا مقنعة لبناء اتصال عاطفي مع العملاء من خلال مشاركة شغفهم بكرة القدم. ومن خلال أنشطة الشراكة المختلفة لكرة القدم، تقدم Hyundai/Kia أكبر إثارة لمشجعي الساحرة المستديرة عبر العالم وستظل ملتزمة تمام الالتزام بدعم اللعبة الجميلة وتطويرها. بعد مشاركتها الناجحة في كأس العالم روسيا 2018 FIFA، تتطلع Hyundai إلى جانب شركتها الشقيقة Kia، إلى مواصلة دورها كشريك السيارات الرسمي لـ FIFA حتى عام 2022. بدأت Hyundai شراكتها مع FIFA في 1999، عندما وقعت اتفاقية لرعاية 13 بطولة FIFA بما في ذلك كأس العالم كوريا/اليابان 2002 FIFA. وتم تمديد هذه الاتفاقية لاحقًا إلى كأس العالم ألمانيا 2006 FIFA، حيث بدأت Kia لأول مرة أنشطة رعاية كرة القدم، لتُباشر فترة ثانية كواحدة من ستة شركاء FIFA من 2007 إلى 2014. وفي عام 2010، وقعت Hyundai/Kia اتفاقية طويلة الأجل لمواصلة الشراكة حتى عام 2022. وتتضمن حزمة الرعاية هذه حقوقًا شاملة لجميع مسابقات FIFA، بما في ذلك كأس العالم للسيدات FIFA، وبطولات تحت 20 سنة وكأس العالم تحت 17 سنة للاعبين من الفتيان والفتيات، وكأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA، وكأس العالم الافتراضية وكأس العالم للصالات وكأس القارات FIFA بالإضافة إلى نسختين أخريين من كأس العالم FIFA.