إستراتيجية FIFA Fan Festival

نجح FIFA Fan Festival™ نجاحاً كبيراً منذ إطلاقه سنة 2006، بعد أن ظهر في أربع نسخ من كأس العالم FIFA، وجذب ما يقارب 40 مليون زائراً من جميع أنحاء العالم، وأقيم في 52 منطقة موّزعة على خمس قارات - في مدن مثل برلين وكيب تاون وريو دي جانيرو وسيدني ومكسيكو سيتي وموسكو.

أسّس FIFA مهرجان المشجعين بعد أن أصبح جزءاً لا يتجزأ من تجربة المشجعين المحليين والدوليين في كأس العالم FIFA، كما أصبح من أقوى منصات المحتوى والتواصل والترويج لـFIFA والشركات التجارية التابعة لها والمرخص لهم بالحقوق الإعلامية، وكذلك للبلد والمدن المضيفة.

وقد ساهم هذا النجاح في بناء قاعدة متينة لـFIFA Fan Festival.

طوّر FIFA إستراتيجية استشرافية بعلامة تجارية مميزة واسم جديد يعكس ما سيمثله الحدث في المستقبل - مهرجان حقيقي لكرة القدم.

لقد أصبحت لعبة كرة القدم تجربة ثقافية تتجاوز حدودها الـ 90 دقيقة التي تٌلعب على العشب، لتصل إلى عواطف وقصص من جميع أنحاء العالم، وتجمع بين الذوق الإبداعي وألوان الموسيقى والفن ومختلف أساليب الحياة وأزيائها.

استراتيجية مهرجان FIFA للمشجعين

مع المجالات الخمسة التالية للمحتوى والمواضيع ذات الأولوية، يحتضن مهرجان FIFA Fan Festival تجربة ثقافية أوسع:

DOHA, QATAR - NOVEMBER 25: A general view of fans attend the FIFA World Cup 2022 Qatar Fan Festival at Al Bidda Park on November 25, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
مباشر

سيستمتع زوار مهرجان FIFA للمشجعين بأحداث كرة القدم مباشرة.

WELLINGTON, NEW ZEALAND - JULY 20: At the FIFA Fan Festival on July 20, 2023 in Wellington / Te Whanganui-a-Tara, New Zealand. (Photo by Katelyn Mulcahy - FIFA/FIFA via Getty Images)
العروض

تتضمن العروض برنامجاً متنوعاً من الموسيقى والفنون المسرحية والترفيهية.

Football - FIFA World Cup Brazil 2014 - Fortaleza - Brazil - 18/6/14.FIFA Fan Fest.Mandatory Credit: Action Images / Brandon Malone..
ساحة اللعب

تمثّل ساحة اللعب كل ما يقود الزائرين إلى استكشاف كرة القدم بنشاط والوقوع في حب "اللعبة الجميلة".

DOHA, QATAR - NOVEMBER 28: Fans at the FIFA Museum presented by Hyundai during the FIFA World Cup 2022 Qatar Fan Festival at Al Bidda Park on November 28, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Gonzalo Arroyo - FIFA/FIFA via Getty Images)
الحرم

يُركّز الحرم على الترويج للتعلم ويقدم معلومات ترفيهية حول كرة القدم وثقافتها وتراثها.

DOHA, QATAR - NOVEMBER 21: Fan at food and beverages stall during the FIFA World Cup 2022 Qatar Fan Festival at Al Bidda Park on November 21, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Katelyn Mulcahy - FIFA/FIFA via Getty Images)
الغذاء والروح

الغذاء والروح هي منطقة طعام قائمة على التجربة للزوار لاستعادة النشاط والراحة والاسترخاء.

طُرحت علامة تجارية مظلية جديدة ابتداءاً من عام 2022 لكأس العالم FIFA™ وكأس العالم للسيدات FIFA™، واستخدم الاسم الجديد - FIFA Fan Festival - باستمرار في هاتين البطولتين الكبيرتين.

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جمعت العلامة التجارية المميزة بين الشغف والطاقة، والروح والحيوية وكل ما يعيشه زوار FIFA Fan Festival.

آخر تحديث: الثلاثاء، ١٨ يونيو ٢٠٢٤ في ٠٩:٠٤ ص
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