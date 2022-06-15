نجح FIFA Fan Festival™ نجاحاً كبيراً منذ إطلاقه سنة 2006، بعد أن ظهر في أربع نسخ من كأس العالم FIFA، وجذب ما يقارب 40 مليون زائراً من جميع أنحاء العالم، وأقيم في 52 منطقة موّزعة على خمس قارات - في مدن مثل برلين وكيب تاون وريو دي جانيرو وسيدني ومكسيكو سيتي وموسكو.

أسّس FIFA مهرجان المشجعين بعد أن أصبح جزءاً لا يتجزأ من تجربة المشجعين المحليين والدوليين في كأس العالم FIFA، كما أصبح من أقوى منصات المحتوى والتواصل والترويج لـFIFA والشركات التجارية التابعة لها والمرخص لهم بالحقوق الإعلامية، وكذلك للبلد والمدن المضيفة.

وقد ساهم هذا النجاح في بناء قاعدة متينة لـFIFA Fan Festival.

طوّر FIFA إستراتيجية استشرافية بعلامة تجارية مميزة واسم جديد يعكس ما سيمثله الحدث في المستقبل - مهرجان حقيقي لكرة القدم.

لقد أصبحت لعبة كرة القدم تجربة ثقافية تتجاوز حدودها الـ 90 دقيقة التي تٌلعب على العشب، لتصل إلى عواطف وقصص من جميع أنحاء العالم، وتجمع بين الذوق الإبداعي وألوان الموسيقى والفن ومختلف أساليب الحياة وأزيائها.

استراتيجية مهرجان FIFA للمشجعين مع المجالات الخمسة التالية للمحتوى والمواضيع ذات الأولوية، يحتضن مهرجان FIFA Fan Festival تجربة ثقافية أوسع: مباشر سيستمتع زوار مهرجان FIFA للمشجعين بأحداث كرة القدم مباشرة. العروض تتضمن العروض برنامجاً متنوعاً من الموسيقى والفنون المسرحية والترفيهية. ساحة اللعب تمثّل ساحة اللعب كل ما يقود الزائرين إلى استكشاف كرة القدم بنشاط والوقوع في حب "اللعبة الجميلة". الحرم يُركّز الحرم على الترويج للتعلم ويقدم معلومات ترفيهية حول كرة القدم وثقافتها وتراثها. الغذاء والروح الغذاء والروح هي منطقة طعام قائمة على التجربة للزوار لاستعادة النشاط والراحة والاسترخاء.

طُرحت علامة تجارية مظلية جديدة ابتداءاً من عام 2022 لكأس العالم FIFA™ وكأس العالم للسيدات FIFA™، واستخدم الاسم الجديد - FIFA Fan Festival - باستمرار في هاتين البطولتين الكبيرتين.