على مدى نسخه الست الأولى في بطولة كأس العالم FIFA، أثبت مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ أنه بمثابة منصة لأروع احتفالية جماهيرية على صعيد كرة القدم العالمية! بدأت المغامرة خلال عام 2002. فقد لاحظ FIFA بزوغ ظاهرة مثيرة خلال كأس العالم FIFA كوريا/اليابان 2002™، حيث كان يتجمع المشجعون في الميادين والساحات لمشاهدة المباريات معاً في الهواء الطلق وبعيداً عن الملاعب، حيث أوضحت تلك التجمعات العفوية أن هناك رغبة جامحة في الاحتفاء ببطولة كأس العالم FIFA لما تنطوي عليه من بُعد ثقافي هائل يستحق المتابعة مع الأصدقاء والعائلة في أجواء تعمها البهجة والأفراح، مما يجعل من الحدث المونديالي أكثر من مجرد مسابقة في كرة القدم. وفي كأس العالم FIFA ألمانيا 2006™، أصبح مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ جزءاً من البرنامج الرسمي للبطولة، ليستمر على نفس المنوال خلال كأس العالم FIFA جنوب أفريقيا 2010™، حيث شهد المهرجان تنظيم أحداث وفعاليات في البلد المضيف وكذلك في ست عواصم بمختلف أنحاء العالم. وقد تعزز هذا التوجه أكثر فأكثر في كل من البرازيل 2014™ وروسيا 2018™، ليحقق المهرجان حضوراً جماهيرياً مذهلاً قُدر بنحو 40 مليون زائر في أربع نسخ فقط! كما بلغ نجاح مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ مستويات أعلى في نسختيه الأخيرتين - قطر ٢٠٢٢™ ثم أستراليا ونيوزيلندا 2023™ - اللتين حظيتا بإقبال باهر في أوساط الجماهير. فخلال كأس العالم FIFA في قطر، جذب المهرجان أكثر من 1.86 مليون مشجع حلُّوا من شتى أرجاء العالم. ورغم أن نسخة أستراليا ونيوزيلندا 2023™ شهدت إقامة مهرجان المشجعين لأول مرة في تاريخ بطولة كأس العالم للسيدات FIFA، إلا أن الفعاليات لاقت تفاعلاً جماهيرياً باهراً تمثل في حضور 770 ألف زائر وزائرة لمختلف مواقع الحدث.