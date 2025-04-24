إطلاق مناقصة لحقوق البث الإعلامي لكأس العالم للسيدات FIFA 2027™ في أوروبا وآسيا الوسطى

أطلق FIFA رسميًا دعوة تقديم العطاءات (ITT) لحقوق البث الإعلامي ل كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ في مناطق مختارة في أوروبا وآسيا الوسطى*. تُعدّ كأس العالم للسيدات FIFA™ أكبر حدث رياضي نسائي في العالم. وقد حققت نسخة 2023 نجاحًا باهرًا، حيث حضر المباريات ما يقرب من مليوني مشجع، وشارك فيها أكثر من ملياري شخص عبر التلفزيون والوسائط الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. في عام 2027، ستُقام البطولة في أمريكا الجنوبية لأول مرة، حيث ستُضفي البرازيل، إحدى أكثر دول العالم شغفًا بكرة القدم، أجواءً احتفاليةً احتفالًا بأعظم لاعبات كرة القدم في العالم. بفضل الملاعب والمرافق الفاخرة المتوفرة منذ كأس العالم FIFA 2014™، من المقرر أن يبني هذا الحدث على نسخة 2023 القياسية التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا. بعد التوسع الناجح للبطولة في عام 2023، ستشهد كأس العالم للسيدات FIFA™ مرة أخرى مشاركة 32 دولة. سيحصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على إحدى عشرة بطاقة تأهل مباشرة، مع إمكانية تأهل فريق إضافي واحد عبر بطولة الملحق في عام 2027. ستتأهل ستة فرق آسيوية مباشرة، مع مشاركة فريقين إضافيين في بطولة الملحق. يمكن للجهات الراغبة في المشاركة في عملية المناقصة طلب بطاقة التأهل الدولية عبر البريد الإلكتروني fwwc2027-media-rights@fifa.org . يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للمناطق أدناه.

منذ الإطلاق الأولي لبرامج FIFA لتطوير المرأة في سبتمبر 2021، استفادت 167 اتحادًا عضوًا من إجمالي 1090 برنامجًا، وحصلت مئات المدربات على دعم مالي لاستكمال مؤهلاتهن التدريبية، وأكملت أكثر من 100 مديرة تنفيذية برنامج الفيفا للقيادة النسائية في كرة القدم. *ملاحظة: يشمل العرض الدول التالية: ألبانيا، أندورا، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك (بما في ذلك جزر فارو وغرينلاند)، إستونيا، فنلندا، فرنسا (بما في ذلك موناكو والأقاليم الفرنسية ما وراء البحار)، جورجيا، اليونان، المجر، أيسلندا، جمهورية أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا (بما في ذلك سان مارينو والفاتيكان)، كازاخستان، كوسوفو، قيرغيزستان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، مولدوفا، الجبل الأسود، هولندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا (بما في ذلك ليختنشتاين)، طاجيكستان، جمهورية تركيا، تركمانستان، أوكرانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، جزر القنال وجزيرة مان، وأوزبكستان. ألمانيا غير مشمولة في العرض.