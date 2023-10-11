اتحاد سلوفاكيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.futbalsfz.sk
العنوان
Tomášikova 30C,
821 01 BRATISLAVA
Slovakia
طرق التواصل
الهاتف: +421-2/3910 3100
البريد الإلكتروني:office@futbalsfz.sk
فاكس: +421-2/4820 6099
التنظيم
الرئيس
جان كوفاكيك
نائب الرئيس
Richard HAVRILLA
إيفان كوزاك
كارول بيلانيك
الأمين العام
بيتر بالنسيك
أمين الصندوق
مارسيل كورنك
مدير الوسائط والاتصالات
مونيكا جوريجوفا
المدير الفني
Roman PIVARNIK
مدرب وطني لفريق الرجال
Francesco CALZONA
مدرب وطني لفريق السيدات
بيتر كوبون
Chairperson of the Referees Committee
Marian RUZBARSKY
منسق الحكّام
فلاديمير ميدفيد
منسق المباريات داخل الصالات
ماريك كوفاسيك
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