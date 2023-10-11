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اتحاد سلوفاكيا لكرة القدم

اتحاد سلوفاكيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.futbalsfz.sk

العنوان

Tomášikova 30C,

821 01 BRATISLAVA

Slovakia

طرق التواصل

الهاتف: +421-2/3910 3100

البريد الإلكتروني:office@futbalsfz.sk

فاكس: +421-2/4820 6099

التنظيم

الرئيس

جان كوفاكيك

نائب الرئيس

Richard HAVRILLA

إيفان كوزاك

كارول بيلانيك

الأمين العام

بيتر بالنسيك

أمين الصندوق

مارسيل كورنك

مدير الوسائط والاتصالات

مونيكا جوريجوفا

المدير الفني

Roman PIVARNIK

مدرب وطني لفريق الرجال

Francesco CALZONA

مدرب وطني لفريق السيدات

بيتر كوبون

Chairperson of the Referees Committee

Marian RUZBARSKY

منسق الحكّام

فلاديمير ميدفيد

منسق المباريات داخل الصالات

ماريك كوفاسيك

تصنيف سلوفاكيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
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