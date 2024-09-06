الاتحاد الكرواتي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.hns.family
العنوان
Ulica grada Vukovara 269A,
10000 ZAGREB
Croatia
طرق التواصل
الهاتف: +385-1/236 1555
البريد الإلكتروني:international@hns.family
فاكس: +385-1/244 1501
التنظيم
الرئيس
ماريجان كوستيك
نائب الرئيس الأول
أنتي فوسيميلوفيك-سيمونوفيك
نائب الرئيس
دامير ميسكوفيك
سلافكو بريسكان
ماريو سمودلاكا
نيناد كرنكو
الأمين العام
توميسلاف سفيتينا
أمين الصندوق
روزيكا باجريك
مدير الوسائط والاتصالات
توميسلاف باكاك
المدير الفني
ستيب بليتيكوسا
مدرب وطني لفريق الرجال
زلاتكو داليك
مدرب وطني لفريق السيدات
نيناد غراتشان
رئيس لجنة الحكام
Bertrand LAYEC
رئيس/مدير قسم الحكام
إيغور بريستوفنيك
منسّق الحكام
Ante VUCEMILOVIC
منسق المباريات داخل الصالات
بوريس دورلين
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