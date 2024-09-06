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الاتحاد الكرواتي لكرة القدم

الاتحاد الكرواتي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.hns.family

العنوان

Ulica grada Vukovara 269A,

10000 ZAGREB

Croatia

طرق التواصل

الهاتف: +385-1/236 1555

البريد الإلكتروني:international@hns.family

فاكس: +385-1/244 1501

التنظيم

الرئيس

ماريجان كوستيك

نائب الرئيس الأول

أنتي فوسيميلوفيك-سيمونوفيك

نائب الرئيس

دامير ميسكوفيك

سلافكو بريسكان

ماريو سمودلاكا

نيناد كرنكو

الأمين العام

توميسلاف سفيتينا

أمين الصندوق

روزيكا باجريك

مدير الوسائط والاتصالات

توميسلاف باكاك

المدير الفني

ستيب بليتيكوسا

مدرب وطني لفريق الرجال

زلاتكو داليك

مدرب وطني لفريق السيدات

نيناد غراتشان

رئيس لجنة الحكام

Bertrand LAYEC

رئيس/مدير قسم الحكام

إيغور بريستوفنيك

منسّق الحكام

Ante VUCEMILOVIC

منسق المباريات داخل الصالات

بوريس دورلين

تصنيف كرواتيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد الكرواتي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الكرواتي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

The official match ball for the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024
المنظمة
إعلان لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
٦ سبتمبر ٢٠٢٤
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 26: Yassine Benzia of Algeria celebrates with Mohamed Amoura of Algeria after scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and South Africa at Nelson Mandela Stadium on March 26, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
تعادل مثير بين الجزائر وجنوب أفريقيا ومصر تخسر النهائي أمام كرواتيا
٢٦ مارس ٢٠٢٤
CAIRO, EGYPT - MARCH 23: Bruno Petkovic of Croatia is challenged by Hamza Jelasi and Dylan Bronn of Tunisia during the FIFA Series 2024 Egypt match between Tunisia and Croatia at the Cairo International Stadium on March 23, 2024 in Cairo, Egypt. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
كرواتيا تبلغ النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح أمام توتس
٢٣ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
٢٠ مارس ٢٠٢٤
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