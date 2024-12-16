إطلاق مبادرات جديدة في إطار النسخة الموسعة لبرنامج FIFA لتطوير كرة قدم السيدات

تم تمديد برنامج FIFA لتطوير كرة قدم السيدات حتى عام 2027، الذي سيشهد إقامة النسخة العاشرة لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA™

البرنامج مفتوح لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ 211، وهو يهدف إلى تطوير كرة قدم السيدات على المستوى الوطني

يمكن للاتحادات الوطنية الأعضاء الاستفادة مما لا يقل عن ثلاثة عشر برنامجاً

تماشياً مع استراتيجية FIFA لكرة قدم السيدات خلال دورة 2024-2027، فإن برنامج FIFA لتطوير كرة قدم السيدات متاح لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ 211، حيث يمكنها الحصول على التمويل اللازم والاستفادة من البرامج ذات الصلة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بخبراء متخصصين في كرة قدم السيدات وتلقي مُعدات إضافية والحصول على ما تحتاجه من دعم فني في هذا الصدد.

ولرفع مستوى الدعم، قرَّر FIFA تمديد برامج التطوير وتحديثها، مع التركيز على المجالات الرئيسية التي تنطوي عليها كرة القدم وإيلاء أهمية قصوى للتطوير الهيكلي، وذلك من خلال اتِّباع نهج مُصمَّم خصيصاً لتلبية احتياجات كل اتحاد ومن الاتحادات الوطنية الأعضاء.

قائمة البرامج الجديدة:

فمنذ إطلاق برنامج FIFA لتطوير كرة قدم السيدات في سبتمبر/أيلول 2021، نفذَّ 147 اتحاداً وطنياً ما مجموعه 1067 برنامجاً، بينما قُدِّم دعم مالي لما لا يقل عن 702 مدربة لاستكمال مسار التأهيل في مجال التدريب، كما أكملت 120 مديرة تنفيذية برنامج FIFA للقيادة النسائية في كرة القدم.

يُذكر أن عدد المنتخبات الوطنية المصنفة في جدول ترتيب FIFA لكرة قدم السيدات قد ارتفع بنسبة 64% خلال السنوات الست الماضية، بينما شهدت نفس الفترة ارتفاع عدد المنتخبات التي تتَّبع استراتيجية خاصة بكرة قدم السيدات ليبلغ 187 اتحاداً.