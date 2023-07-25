تطوير الدوريات

كما يُركّز على دعم الاتحادات الأعضاء من خلال استحداث مسابقات جديدة أو تعزيز المسابقات القائمة، فضلاً عن بناء قدرات المدربين والمدربات لخلق بيئة آمنة ومنظَّمة حيث يُمكن للاعبات التطور وصقل مهاراتهن.