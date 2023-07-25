تطوير الدوريات

التعزيز المستدام لانخراط الفتيات والنساء في كرة القدم
يُغطي برنامج FIFA لتطوير الدوريات إحدى أولوياته الرئيسية، والمتمثلة في التعزيز المستدام لانخراط الفتيات والنساء في كرة القدم.
كما يُركّز على دعم الاتحادات الأعضاء من خلال استحداث مسابقات جديدة أو تعزيز المسابقات القائمة، فضلاً عن بناء قدرات المدربين والمدربات لخلق بيئة آمنة ومنظَّمة حيث يُمكن للاعبات التطور وصقل مهاراتهن.
من خلال تنفيذ هذا البرنامج، يهدف FIFA إلى تحقيق الأهداف التالية:
النمو المستدام
العمل من أجل تعزيز انخراط الفتيات والنساء في كرة القدم بشكل مستدام من خلال تمكينهن من فرص للعب بانتظام
مسار شخصي على المقاس
تطوير مسارات شخصية للاعبات داخل الاتحاد العضو من خلال تقديم الخبرة الفنية اللازمة
التعليم
تعليم وتمكين كل الفاعلين المنخرطين في كرة القدم للسيدات
السفيرات
تعيين سفيرات للمساعدة في النهوض بمكانة كرة القدم للسيدات والعمل على فسح المجال أمام الفتيات والسيدات وضمان تكافؤ الفرص
يتمثّل الهدف في تمكين اتحاداتنا الأعضاء من مواصلة تسريع وتيرة تطوّر كرة القدم للسيدات على مستوى العالم.
أريانا ديميروفيتش
رئيس FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات
دعم FIFA
سيساعد FIFA الاتحادات الأعضاء والمشاركين على النحو التالي:
معدات للفرق، بما في ذلك كرات القدم بناء قدرات المدربين والمدربات (دورة تدريبية)
الخبرة الفنية
دعم مستمر لمدة عامين
منحة سنوية تصل إلى 50 ألف دولار أمريكي