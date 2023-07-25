برنامج FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات

تطوير الدوريات

التعزيز المستدام لانخراط الفتيات والنساء في كرة القدم

يُغطي برنامج FIFA لتطوير الدوريات إحدى أولوياته الرئيسية، والمتمثلة في التعزيز المستدام لانخراط الفتيات والنساء في كرة القدم.

كما يُركّز على دعم الاتحادات الأعضاء من خلال استحداث مسابقات جديدة أو تعزيز المسابقات القائمة، فضلاً عن بناء قدرات المدربين والمدربات لخلق بيئة آمنة ومنظَّمة حيث يُمكن للاعبات التطور وصقل مهاراتهن.

الجوانب الرئيسية للبرنامج

من خلال تنفيذ هذا البرنامج، يهدف FIFA إلى تحقيق الأهداف التالية:

النمو المستدام

العمل من أجل تعزيز انخراط الفتيات والنساء في كرة القدم بشكل مستدام من خلال تمكينهن من فرص للعب بانتظام

مسار شخصي على المقاس

تطوير مسارات شخصية للاعبات داخل الاتحاد العضو من خلال تقديم الخبرة الفنية اللازمة

التعليم

تعليم وتمكين كل الفاعلين المنخرطين في كرة القدم للسيدات

السفيرات

تعيين سفيرات للمساعدة في النهوض بمكانة كرة القدم للسيدات والعمل على فسح المجال أمام الفتيات والسيدات وضمان تكافؤ الفرص

عملية التطبيق
يشجّع FIFA الاتحادات الأعضاء على التقدم بطلبات للانضمام إلى برامج تناسب احتياجاتهم وتتماشى مع استراتيجيتهم المتعلقة بكرة القدم للسيدات.
من يمكنه التقدم بالطلب؟

لكي يكون الاتحاد العضو مخولاً بالاستفادة من برنامج تطوير الدوريات FIFA، يتعيَّن عليه وضع استراتيجية واضحة وخطة تنفيذية محدَّدة.

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كيفية تقديم الطلبات؟

 يجب على جميع الراغبين في الاستفادة من برنامج FIFA تقديم استمارة الطلب بعد ملئها، وإرفاقها بالمستندات التي تؤكد أنهم يستوفون الشروط والمعايير ذات الصلة،

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يتمثّل الهدف في تمكين اتحاداتنا الأعضاء من مواصلة تسريع وتيرة تطوّر كرة القدم للسيدات على مستوى العالم.

أريانا ديميروفيتش

رئيس FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات

دعم FIFA

سيساعد FIFA الاتحادات الأعضاء والمشاركين على النحو التالي:

  • معدات للفرق، بما في ذلك كرات القدم بناء قدرات المدربين والمدربات (دورة تدريبية)

  • الخبرة الفنية

  • دعم مستمر لمدة عامين

  • منحة سنوية تصل إلى 50 ألف دولار أمريكي

تعرَّفوا أكثر على ما ينطوي عليه هذا البرنامج

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برنامج FIFA لتطوير كرة قدم السيدات (باللغة الإنجليزية)

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