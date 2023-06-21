تقارير منتظمة ورصد دقيق لكرة قدم السيدات
يتماشى هذا البرنامج الجديد مع هدف FIFA المتمثل في إعداد تقرير منتظم حول تعميم الاحتراف على مختلف مستويات كرة قدم السيدات في العالم. من خلال الأبحاث المُعمقة، سيراقب FIFA عن كثب الوضع الراهن للعبة، بينما سيزود العديد من الجهات الفاعلة بالبيانات اللازمة للمضي قدماً في استراتيجياتها وعمليات اتخاذ القرارات.
يستهدف هذا البرنامج دوريات وأندي الدرجة الأولى في كرة قدم السيدات، كما يهدف إلى رسم صورة دقيقة وشاملة للمشهد الكروي ذي الصلة. يستهدف هذا البرنامج دوريات وأندي الدرجة الأولى في كرة قدم السيدات، كما يهدف إلى رسم صورة دقيقة وشاملة للمشهد الكروي ذي الصلة.