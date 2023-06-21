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برامج FIFA لتطوير كرة قدم السيدات

وضع معايير مرجعية عالمية لدوريات كرة قدم السيدات

تقارير منتظمة ورصد دقيق لكرة قدم السيدات

يتماشى هذا البرنامج الجديد مع هدف FIFA المتمثل في إعداد تقرير منتظم حول تعميم الاحتراف على مختلف مستويات كرة قدم السيدات في العالم. من خلال الأبحاث المُعمقة، سيراقب FIFA عن كثب الوضع الراهن للعبة، بينما سيزود العديد من الجهات الفاعلة بالبيانات اللازمة للمضي قدماً في استراتيجياتها وعمليات اتخاذ القرارات.

يستهدف هذا البرنامج دوريات وأندي الدرجة الأولى في كرة قدم السيدات، كما يهدف إلى رسم صورة دقيقة وشاملة للمشهد الكروي ذي الصلة. يستهدف هذا البرنامج دوريات وأندي الدرجة الأولى في كرة قدم السيدات، كما يهدف إلى رسم صورة دقيقة وشاملة للمشهد الكروي ذي الصلة.

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