يتماشى هذا البرنامج الجديد مع هدف FIFA المتمثل في إعداد تقرير منتظم حول تعميم الاحتراف على مختلف مستويات كرة قدم السيدات في العالم. من خلال الأبحاث المُعمقة، سيراقب FIFA عن كثب الوضع الراهن للعبة، بينما سيزود العديد من الجهات الفاعلة بالبيانات اللازمة للمضي قدماً في استراتيجياتها وعمليات اتخاذ القرارات.