المنح التعليمية المخصَّصة لتدريب المدربات

الارتقاء بمستوى المدربات و/أو اللاعبات
يتماشى برنامج المنح التعليمية المخصَّصة لتدريب المدربات مع هدف FIFA المتمثل في زيادة عدد المدربات المؤهلات العاملات في كرة القدم. يقدم FIFA هذه المنح التعليمية لكل من المدربات و/أو اللاعبات الموهوبات اللواتي يرتقين إلى مستويات أعلى في مسيرتهن الكروية من خلال تمكينهن من اكتساب المزيد من المعارف بحضور دورات تدريبية في أماكن من اختيارهن.
من خلال تنفيذ هذا البرنامج، يهدف FIFA إلى تحقيق الأهداف التالية:
المزيد من المدربات في كرة القدم
زيادة عدد المدربات المؤهَّلات العاملات في اللعبة
خلق الفرص وتعزيزها
إنشاء مسارات أسهل للاعبات كرة القدم لاكتساب المؤهلات وتعزيز فرصهن في العمل في مجال التدريب، وذلك أثناء مسيرتهن أو حتى بعدها
التعليم والإلهام
تعليم اللاعبات والمدربات وإلهامهن لضمان استمرارية مساهمتهن في اللعبة لأطول وقت ممكن
لقد تغيرت حياتي فعلاً بعد حصولي على المنح التعليمية المخصَّصة لتدريب المدربات المقدَّمة من FIFA، إذ وفّرت لي هذه الفرصة وسيلة لتلقي تعليم ساهم في الارتقاء بأحلامي التدريبية إلى مستويات أعلى، وقد خرجت من هذه التجربة باستفادة غنية.
كارميلينا موسكاتو
لاعب المنتخب الكندي السابق
دعم FIFA
سيُساعد FIFA الاتحادات الأعضاء والمشاركين على النحو التالي:
الإرشاد عن بعد (التوجيه بهدف تحقيق التطوير الوظيفي)
فرص التواصل والتفاعل في إطار شبكات
رسوم الدورة والسفر/الإقامة، إن وُجدت