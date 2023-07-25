يتماشى برنامج المنح التعليمية المخصَّصة لتدريب المدربات مع هدف FIFA المتمثل في زيادة عدد المدربات المؤهلات العاملات في كرة القدم. يقدم FIFA هذه المنح التعليمية لكل من المدربات و/أو اللاعبات الموهوبات اللواتي يرتقين إلى مستويات أعلى في مسيرتهن الكروية من خلال تمكينهن من اكتساب المزيد من المعارف بحضور دورات تدريبية في أماكن من اختيارهن.