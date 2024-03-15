بناء قدرات المسؤولات الإداريات

يندرج هذا البرنامج في إطار عملية بناء القدرات على مستوى الاتحادات الأعضاء لدفع عجلة تطوير كرة قدم السيدات في المنطقة ومساعدة FIFA على تنفيذ استراتيجيته المتعلقة بكرة قدم السيدات. تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم اللازم للأشخاص الذين يعملون في الميدان، وذلك من خلال تمكينهم من اكتساب المعارف والمؤهلات الضرورية التي ستساعدهم في عملهم اليومي. ويغطي البرنامج مجموعةً من المواضيع المصمَّمة خصيصاً لمعالجة احتياجات الاتحاد العضو، مثل القيادة والتواصل والحماية والتخطيط الاستراتيجي والمالي والتسويق والإدارة.