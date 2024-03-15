بناء قدرات المسؤولات الإداريات

القيادة والتواصل والتسويق والإدارة
يندرج هذا البرنامج في إطار عملية بناء القدرات على مستوى الاتحادات الأعضاء لدفع عجلة تطوير كرة قدم السيدات في المنطقة ومساعدة FIFA على تنفيذ استراتيجيته المتعلقة بكرة قدم السيدات. تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم اللازم للأشخاص الذين يعملون في الميدان، وذلك من خلال تمكينهم من اكتساب المعارف والمؤهلات الضرورية التي ستساعدهم في عملهم اليومي. ويغطي البرنامج مجموعةً من المواضيع المصمَّمة خصيصاً لمعالجة احتياجات الاتحاد العضو، مثل القيادة والتواصل والحماية والتخطيط الاستراتيجي والمالي والتسويق والإدارة.
من خلال تنفيذ هذا البرنامج، يهدف FIFA إلى تحقيق الأهداف التالية:
بناء قدرات العاملين في كرة القدم للسيدات
بناء قدرات الموظفين العاملين في كرة القدم للسيدات بالاتحادات الوطنية والهيئات الجهوية التابعة لها
تعزيز الشبكة العالمية
تعزيز الشبكة العالمية للأشخاص الذين يساهمون في تطوير كرة القدم للسيدات من خارج أرضية الملعب
دعم FIFA
سيساعد FIFA الاتحادات الأعضاء والمشاركين على النحو التالي:
ورشة عمل تتواصل على مدى أربعة أيام تحت إدارة أحد مستشاري FIFA
معدات adidas للمشاركين