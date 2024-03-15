برنامج FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات

بناء قدرات المسؤولات الإداريات

القيادة والتواصل والتسويق والإدارة

يندرج هذا البرنامج في إطار عملية بناء القدرات على مستوى الاتحادات الأعضاء لدفع عجلة تطوير كرة قدم السيدات في المنطقة ومساعدة FIFA على تنفيذ استراتيجيته المتعلقة بكرة قدم السيدات. تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم اللازم للأشخاص الذين يعملون في الميدان، وذلك من خلال تمكينهم من اكتساب المعارف والمؤهلات الضرورية التي ستساعدهم في عملهم اليومي. ويغطي البرنامج مجموعةً من المواضيع المصمَّمة خصيصاً لمعالجة احتياجات الاتحاد العضو، مثل القيادة والتواصل والحماية والتخطيط الاستراتيجي والمالي والتسويق والإدارة.

الجوانب الرئيسية للبرنامج

من خلال تنفيذ هذا البرنامج، يهدف FIFA إلى تحقيق الأهداف التالية:

بناء قدرات العاملين في كرة القدم للسيدات

بناء قدرات الموظفين العاملين في كرة القدم للسيدات بالاتحادات الوطنية والهيئات الجهوية التابعة لها

تعزيز الشبكة العالمية

تعزيز الشبكة العالمية للأشخاص الذين يساهمون في تطوير كرة القدم للسيدات من خارج أرضية الملعب

دعم FIFA

سيساعد FIFA الاتحادات الأعضاء والمشاركين على النحو التالي:

  • ورشة عمل تتواصل على مدى أربعة أيام تحت إدارة أحد مستشاري FIFA

  • معدات adidas للمشاركين

عملية التطبيق
يشجع FIFA الاتحادات الأعضاء على التقدم بطلبات للانضمام إلى برامج تناسب احتياجاتهم وتتماشى مع استراتيجيتهم المتعلقة بكرة القدم للسيدات.
من يُمكنه التقدم بالطلب؟

البرنامج مفتوح لجميع الاتحادات الأعضاء التي لديها استراتيجية خاصة بكرة القدم للسيدات و/أو استراتيجية شاملة تتضمن أهدافاً محدَّدة لكرة القدم للسيدات.

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كيفية تقديم الطلبات؟

 يجب على جميع الراغبين في الاستفادة من برنامج FIFA تقديم استمارة الطلب بعد ملئها، وإرفاقها بالمستندات التي تؤكد أنهم يستوفون الشروط والمعايير ذات الصلة،

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تعرَّفوا أكثر على ما ينطوي عليه هذا البرنامج

Graphic > FIFA Women's Development Programme
برنامج FIFA لتطوير كرة قدم السيدات (باللغة الإنجليزية)
CAF Capacity Building Workshop taking place in Cairo.
كرة القدم للسيدات
ندوة تركز على بناء القدرات الكروية وتمكين السيدات في أفريقيا
١٥ مارس ٢٠٢٤
The Women’s Football Campaign is designed to support associations in delivering grassroots and small-sided football events to boost the participation of young girls and promote existing competitions and programmes.
كرة القدم للسيدات
2023: سنة حافلة بالأحداث الفارقة واللحظات المميزة في كرة القدم النسائية
٣ يناير ٢٠٢٤
FA Thailand (FAT) organized aa Women’s Football Campaign (WFC) event in Ubon Ratchathani (North of Thailand)
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تايلاند تخطو الخطوة التالية في تطوير كرة القدم للسيدات
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