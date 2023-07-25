برنامج FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات

حملة كرة القدم للسيدات

تشجيع المشاركة في كرة القدم للسيدات على مستوى البراعم

يوفّر هذا البرنامج منصة فريدة تتيح للاتحادات إمكانية تشجيع الانخراط في كرة القدم للسيدات على مستوى البراعم، بالموازاة مع تعزيز اللعبة والأنشطة التي يقوم بها الاتحاد الوطني. ذلك أن الأطفال يميلون إلى خلق الصداقات والاختلاط مع أبناء وبنات جيلهم الذين تربطهم نفس الاهتمامات وطرق التفكير، كما يسعون إلى تحسين قدراتهم الخاصة، وتحقيق طموحاتهم، ويتطلعون إلى القدرة على اللعب دون أحكام جاهزة أو مسبقة، ويأملون في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، والانخراط في ألعاب صغيرة الأبعاد. وهذه أداة تتيح للاتحادات الأعضاء تلبية هذه الرغبات والتطلعات، وفي الوقت نفسه استغلال هذا الزخم لإحداث مسابقات جديدة (في فئات البراعم والشباب والكبار)، وإطلاق بطولات مدرسية ودوريات دولية، إلخ.

الجوانب الرئيسية للبرنامج

من خلال تنفيذ هذا البرنامج، يهدف FIFA إلى تحقيق الأهداف التالية:

التنظيم

تنظيم فعاليات في كرة القدم لتعزيز المشاريع/المسابقات القائمة أو إطلاق مشاريع/مسابقات جديدة

نهج على المقاس

ضمان اتباع نهج مصمّم خصّيصاً لكل اتحاد عضو من خلال توفير الدعم اللازم في الجوانب النظرية

السفيرات

تعيين سفيرات للمساعدة في النهوض بمكانة كرة القدم للسيدات والعمل على فسح المجال أمام الفتيات والسيدات وضمان تكافؤ الفرص

الإشراك

جذب لاعبات جديدات إلى كرة القدم وإشراكهن فيها بطريقة ممتعة وجذابة

عملية التطبيق
يشجع FIFA الاتحادات الأعضاء فيه على التقدم للبرامج التي تناسب احتياجاتهم والتي تتماشى مع إستراتيجية كرة القدم للسيدات الخاصة بهم.
من يمكنه التقدم بالطلب؟

يوفر هذا البرنامج منصة فريدة تتيح للاتحادات إمكانية تشجيع الانخراط في كرة القدم للسيدات على مستوى البراعم، بالموازاة مع تعزيز اللعبة والأنشطة التي يقوم بها الاتحاد الوطني.

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كيفية تقديم الطلبات؟

 يجب على جميع الراغبين في الاستفادة من برنامج FIFA تقديم استمارة الطلب بعد ملئها، وإرفاقها بالمستندات التي تؤكد أنهم يستوفون الشروط والمعايير ذات الصلة،

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تستفيد الفتيات من البرنامج لأنه يتيح لهن إمكانية اللعب في بيئة ممتعة وآمنة وغير تنافسية، كما أنهن يطورن مهارات حياتية وينسجن صداقات جديدة، وهو أمر يثير بشكل خاص اهتمام الفتيات الأصغر سناً في الوسط الرياضي.

سو رونان

مستشارة كرة القدم للسيدات

دعم FIFA

سيُساعد FIFA الاتحادات الأعضاء والمشاركين من خلال توفير:

  • قمصان ترويجية، كرات قدم

  • دعم مستمر لمدة عامين

  • منحة سنوية يصل قدرها إلى عشرة آلاف دولار أمريكي

  • كُتيِّب تعليمي

تعرَّفوا أكثر على ما ينطوي عليه هذا البرنامج

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