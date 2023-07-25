حملة كرة القدم للسيدات

يوفّر هذا البرنامج منصة فريدة تتيح للاتحادات إمكانية تشجيع الانخراط في كرة القدم للسيدات على مستوى البراعم، بالموازاة مع تعزيز اللعبة والأنشطة التي يقوم بها الاتحاد الوطني. ذلك أن الأطفال يميلون إلى خلق الصداقات والاختلاط مع أبناء وبنات جيلهم الذين تربطهم نفس الاهتمامات وطرق التفكير، كما يسعون إلى تحسين قدراتهم الخاصة، وتحقيق طموحاتهم، ويتطلعون إلى القدرة على اللعب دون أحكام جاهزة أو مسبقة، ويأملون في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، والانخراط في ألعاب صغيرة الأبعاد. وهذه أداة تتيح للاتحادات الأعضاء تلبية هذه الرغبات والتطلعات، وفي الوقت نفسه استغلال هذا الزخم لإحداث مسابقات جديدة (في فئات البراعم والشباب والكبار)، وإطلاق بطولات مدرسية ودوريات دولية، إلخ.