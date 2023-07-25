حملة كرة القدم للسيدات

تشجيع المشاركة في كرة القدم للسيدات على مستوى البراعم
يوفّر هذا البرنامج منصة فريدة تتيح للاتحادات إمكانية تشجيع الانخراط في كرة القدم للسيدات على مستوى البراعم، بالموازاة مع تعزيز اللعبة والأنشطة التي يقوم بها الاتحاد الوطني. ذلك أن الأطفال يميلون إلى خلق الصداقات والاختلاط مع أبناء وبنات جيلهم الذين تربطهم نفس الاهتمامات وطرق التفكير، كما يسعون إلى تحسين قدراتهم الخاصة، وتحقيق طموحاتهم، ويتطلعون إلى القدرة على اللعب دون أحكام جاهزة أو مسبقة، ويأملون في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، والانخراط في ألعاب صغيرة الأبعاد. وهذه أداة تتيح للاتحادات الأعضاء تلبية هذه الرغبات والتطلعات، وفي الوقت نفسه استغلال هذا الزخم لإحداث مسابقات جديدة (في فئات البراعم والشباب والكبار)، وإطلاق بطولات مدرسية ودوريات دولية، إلخ.
من خلال تنفيذ هذا البرنامج، يهدف FIFA إلى تحقيق الأهداف التالية:
التنظيم
تنظيم فعاليات في كرة القدم لتعزيز المشاريع/المسابقات القائمة أو إطلاق مشاريع/مسابقات جديدة
نهج على المقاس
ضمان اتباع نهج مصمّم خصّيصاً لكل اتحاد عضو من خلال توفير الدعم اللازم في الجوانب النظرية
السفيرات
تعيين سفيرات للمساعدة في النهوض بمكانة كرة القدم للسيدات والعمل على فسح المجال أمام الفتيات والسيدات وضمان تكافؤ الفرص
الإشراك
جذب لاعبات جديدات إلى كرة القدم وإشراكهن فيها بطريقة ممتعة وجذابة
تستفيد الفتيات من البرنامج لأنه يتيح لهن إمكانية اللعب في بيئة ممتعة وآمنة وغير تنافسية، كما أنهن يطورن مهارات حياتية وينسجن صداقات جديدة، وهو أمر يثير بشكل خاص اهتمام الفتيات الأصغر سناً في الوسط الرياضي.
سو رونان
مستشارة كرة القدم للسيدات
دعم FIFA
سيُساعد FIFA الاتحادات الأعضاء والمشاركين من خلال توفير:
قمصان ترويجية، كرات قدم
دعم مستمر لمدة عامين
منحة سنوية يصل قدرها إلى عشرة آلاف دولار أمريكي
كُتيِّب تعليمي