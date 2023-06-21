يُعد تعزيز القيمة التجارية للعبة من بين الأهداف الرئيسية التي وضعها FIFA ضمن خطته الاستراتيجية للنهوض بكرة القدم عبر العالم. وتماشياً مع هذا الهدف، يُكرس الاتحاد الدولي للعبة جهوده لتوجيه الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل التسويق الفعال لدورياتها المحلية على صعيد كرة قدم السيدات.