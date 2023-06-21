التسويق الفعال لدوريات كرة قدم السيدات
يُعد تعزيز القيمة التجارية للعبة من بين الأهداف الرئيسية التي وضعها FIFA ضمن خطته الاستراتيجية للنهوض بكرة القدم عبر العالم. وتماشياً مع هذا الهدف، يُكرس الاتحاد الدولي للعبة جهوده لتوجيه الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل التسويق الفعال لدورياتها المحلية على صعيد كرة قدم السيدات.
يدرك FIFA مدى الحاجة إلى ضمان الاستدامة المالية ونمو دوريات السيدات في كافة أنحاء العالم، حيث وضع إطاراً تجارياً استراتيجياً شاملاً يهدف إلى إرشاد الاتحادات الوطنية الأعضاء في وضع وتنفيذ استراتيجيات مستدامة مُصمَّمة خصيصاً لتشمل مجالي الرعاية والتسويق.