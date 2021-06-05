إرشاد المدربات

من خلال هذه المبادرة، التي بلغت دورتها السابعة ضمن برنامج FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات، فإننا نهدف إلى مساعدة المزيد من المدربات على شغل مناصب مهمة في أعلى المستويات والبقاء فيها لأطول وقت ممكن.