إرشاد المدربات

مساعدة المزيد من المدربات على شغل مناصب مهمة في أعلى المستويات
في إطار التزام FIFA بإتاحة مزيد من الفرص للمدربات في كرة القدم، ستشهد الدورة الافتتاحية من هذا البرنامج مشاركة مدربات متمرسات لإرشاد مجموعة من المدربات الصاعدات في مختلف أنحاء العالم، على صعيد كرة القدم للسيدات.
من خلال تنفيذ هذا البرنامج، يهدف FIFA إلى تحقيق الأهداف التالية:
المزيد من المدربات في كرة القدم
زيادة عدد المدربات المؤهَّلات العاملات في اللعبة
اكتشاف المواهب وصقل المهارات
إعطاء المواهب الصاعدة نصائح إضافية لمساعدتهن على تحقيق نتائج أفضل في وظائفهن التدريبية الحالية وتمكينهن من سبل النجاح في المستقبل
الدعم والتوجيه وربط العلاقات
دعم المدربات من خلال توجيههن وإرشادهن حول سبل تطوير مسيراتهن التدريبية وربط العلاقات فيما بينهن
من خلال هذه المبادرة، التي بلغت دورتها السابعة ضمن برنامج FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات، فإننا نهدف إلى مساعدة المزيد من المدربات على شغل مناصب مهمة في أعلى المستويات والبقاء فيها لأطول وقت ممكن.
فاطمة سامورا
أمين عام FIFA
دعم FIFA
سيُساعد FIFA الاتحادات الأعضاء والمشاركين على النحو التالي:
تعيين مدربات متمرسات لإرشاد المتدربات
فرص التواصل والتفاعل في إطار شبكات
دعم على مدى 18 أشهر