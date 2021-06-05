برنامج FIFA لتطوير كرة القدم السيدات

إرشاد المدربات

مساعدة المزيد من المدربات على شغل مناصب مهمة في أعلى المستويات

في إطار التزام FIFA بإتاحة مزيد من الفرص للمدربات في كرة القدم، ستشهد الدورة الافتتاحية من هذا البرنامج مشاركة مدربات متمرسات لإرشاد مجموعة من المدربات الصاعدات في مختلف أنحاء العالم، على صعيد كرة القدم للسيدات.

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الجوانب الرئيسية للبرنامج

من خلال تنفيذ هذا البرنامج، يهدف FIFA إلى تحقيق الأهداف التالية:

المزيد من المدربات في كرة القدم

زيادة عدد المدربات المؤهَّلات العاملات في اللعبة

اكتشاف المواهب وصقل المهارات

إعطاء المواهب الصاعدة نصائح إضافية لمساعدتهن على تحقيق نتائج أفضل في وظائفهن التدريبية الحالية وتمكينهن من سبل النجاح في المستقبل

الدعم والتوجيه وربط العلاقات

دعم المدربات من خلال توجيههن وإرشادهن حول سبل تطوير مسيراتهن التدريبية وربط العلاقات فيما بينهن

عملية التطبيق
يشجع FIFA الاتحادات الأعضاء على التقدم بطلبات للانضمام إلى برامج تناسب احتياجاتهم وتتماشى مع استراتيجيتهم المتعلقة بكرة القدم للسيدات.
من يمكنه التقدم بالطلب؟

للمشاركة في البرنامج كمرشدة، يجب أن تكون المترشحة مدربة مؤهلة تحمل شهادة من الدرجة A أو Pro و/أو تتولى حالياً تدريب منتخب وطني.

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كيفية تقديم الطلبات؟

 يجب على جميع الراغبين في الاستفادة من برنامج FIFA تقديم استمارة الطلب بعد ملئها، وإرفاقها بالمستندات التي تؤكد أنهم يستوفون الشروط والمعايير ذات الصلة،

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من خلال هذه المبادرة، التي بلغت دورتها السابعة ضمن برنامج FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات، فإننا نهدف إلى مساعدة المزيد من المدربات على شغل مناصب مهمة في أعلى المستويات والبقاء فيها لأطول وقت ممكن.

فاطمة سامورا

أمين عام FIFA

دعم FIFA

سيُساعد FIFA الاتحادات الأعضاء والمشاركين على النحو التالي:

  • تعيين مدربات متمرسات لإرشاد المتدربات

  • فرص التواصل والتفاعل في إطار شبكات

  • دعم على مدى 18 أشهر

تعرَّفوا أكثر على ما ينطوي عليه هذا البرنامج

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