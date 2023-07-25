برنامج FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات

تراخيص الأندية

الرفع من مستوى كرة القدم الاحترافية

يُعد برنامج FIFA لتراخيص الأندية جزءاً من النهج الجديد الذي يتَّبعه FIFA في سبيل تعزيز الاحتراف في كرة القدم للسيدات من خلال النهوض بالأندية والبطولات في اللعبة النسائية، إذ يُعنى هذا البرنامج بالدوريات الوطنية والقارية القائمة في فئة الكبيرات، والتي لم تُنشئ بعد أي نظام رسمي لتراخيص الأندية، وكذلك بالدوريات الوطنية الراغبة في تعزيز أسسها. المزيد من المعلومات

الجوانب الرئيسية للبرنامج

من خلال تنفيذ هذا البرنامج، يهدف FIFA إلى تحقيق الأهداف التالية:

التقدّم

التقدّم في إضفاء الطابع الاحترافي على كرة القدم للسيدات

تسريع الوتيرة

تسريع وتيرة تطوير اللعبة على جميع المستويات

إرساء أسس المستقبل

الاستناد إلى الهياكل القائمة في دوريات الكبيرات لتعزيز القواعد التي تقوم عليها الأندية المشاركة في تلك المسابقات

المساعدة

مساعدة الاتحادات الأعضاء على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في مخططاتها الاستراتيجية

عملية التطبيق
يشجع FIFA الاتحادات الأعضاء على التقدم بطلبات للانضمام إلى برامج تناسب احتياجاتهم وتتماشى مع استراتيجيتهم المتعلقة بكرة القدم للسيدات.
من يمكنه التقدم بالطلب؟

لكي يكون الاتحاد العضو مخولاً بالاستفادة من برنامج FIFA لتراخيص الأندية، يتعيَّن عليه وضع استراتيجية خاصة بكرة قدم السيدات و/أو استراتيجية شاملة تتضمن أهدافاً محدَّدة لكرة القدم للسيدات.

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كيفية تقديم الطلبات؟

 يجب على جميع الراغبين في الاستفادة من برنامج FIFA تقديم استمارة الطلب بعد ملئها، وإرفاقها بالمستندات التي تؤكد أنهم يستوفون الشروط والمعايير ذات الصلة،

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الأندية هي أساس لعبتنا، ومن خلال إنشاء أدوات وبرامج محدَّدة لدعم البيئة الفريدة التي تتطور فيها كرة القدم للسيدات، نهدف إلى تعزيز مسارات اللاعبات خلال مختلف مراحل مشوارهن الرياضي في جميع أنحاء العالم.

جياني إنفانتينو

رئيس FIFA

دعم FIFA

سيُساعد FIFA الاتحادات الأعضاء والمشاركين على النحو التالي:

  • ورشة عن تراخيص الأندية

  • دعم مستمر لمدة عامين

  • منحة يصل قدرها إلى 25 ألف دولار أمريكي

  • مُعدات يمكن أن يستفيد منها ما يصل إلى 12 فريقاً

دليل FIFA لتراخيص الأندية في كرة القدم للسيدات (باللغة الإنجليزية)

إذا كنتم تسعون إلى إنشاء نظام لتراخيص الأندية، فهذه هي وجهتكم المثالية.

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