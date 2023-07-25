تراخيص الأندية

يُعد برنامج FIFA لتراخيص الأندية جزءاً من النهج الجديد الذي يتَّبعه FIFA في سبيل تعزيز الاحتراف في كرة القدم للسيدات من خلال النهوض بالأندية والبطولات في اللعبة النسائية، إذ يُعنى هذا البرنامج بالدوريات الوطنية والقارية القائمة في فئة الكبيرات، والتي لم تُنشئ بعد أي نظام رسمي لتراخيص الأندية، وكذلك بالدوريات الوطنية الراغبة في تعزيز أسسها. المزيد من المعلومات