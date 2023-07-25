الرفع من مستوى كرة القدم الاحترافية
يُعد برنامج FIFA لتراخيص الأندية جزءاً من النهج الجديد الذي يتَّبعه FIFA في سبيل تعزيز الاحتراف في كرة القدم للسيدات من خلال النهوض بالأندية والبطولات في اللعبة النسائية، إذ يُعنى هذا البرنامج بالدوريات الوطنية والقارية القائمة في فئة الكبيرات، والتي لم تُنشئ بعد أي نظام رسمي لتراخيص الأندية، وكذلك بالدوريات الوطنية الراغبة في تعزيز أسسها. المزيد من المعلومات
من خلال تنفيذ هذا البرنامج، يهدف FIFA إلى تحقيق الأهداف التالية:
التقدّم
التقدّم في إضفاء الطابع الاحترافي على كرة القدم للسيدات
تسريع الوتيرة
تسريع وتيرة تطوير اللعبة على جميع المستويات
إرساء أسس المستقبل
الاستناد إلى الهياكل القائمة في دوريات الكبيرات لتعزيز القواعد التي تقوم عليها الأندية المشاركة في تلك المسابقات
المساعدة
مساعدة الاتحادات الأعضاء على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في مخططاتها الاستراتيجية
الأندية هي أساس لعبتنا، ومن خلال إنشاء أدوات وبرامج محدَّدة لدعم البيئة الفريدة التي تتطور فيها كرة القدم للسيدات، نهدف إلى تعزيز مسارات اللاعبات خلال مختلف مراحل مشوارهن الرياضي في جميع أنحاء العالم.
جياني إنفانتينو
رئيس FIFA
دعم FIFA
سيُساعد FIFA الاتحادات الأعضاء والمشاركين على النحو التالي:
ورشة عن تراخيص الأندية
دعم مستمر لمدة عامين
منحة يصل قدرها إلى 25 ألف دولار أمريكي
مُعدات يمكن أن يستفيد منها ما يصل إلى 12 فريقاً