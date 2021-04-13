يتجلّى أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لـFIFA في بلوغ مرحلة يعمل فيها كل اتحاد من الاتحادات الوطنية الأعضاء وفق استراتيجية خاصة تشمل كرة القدم للسيدات، وذلك لضمان تطوير اللعبة، وإشراك المزيد من الفتيات فيها في سن مبكرة، وتعزيز انخراطهن لأطول فترة ممكنة، والارتقاء بسبل تمكين المرأة، وزيادة الفوائد المجتمعية التي تنطوي عليها كرة القدم.