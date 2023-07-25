برنامج FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات

القيادات النسائية في كرة القدم

توفير منصة تعليمية للسيدات اللواتي يعملن في هياكل كرة القدم

يهدف البرنامج إلى توفير منصة تعليمية للسيدات اللواتي يعملن في هياكل كرة القدم سواء داخل الاتحادات الوطنية أو القارية، وذلك لتمكينهن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين لتطوير مهاراتهن وتعزيز قدراتهن، إذ تخوض المشاركات دورة تدريبية مكثفة تستمر أسبوعاً واحداً يتلقين فيه الدعم اللازم للتمرن على القيادة.

الجوانب الرئيسية للبرنامج

من خلال تنفيذ هذا البرنامج، يهدف FIFA إلى تحقيق الأهداف التالية:

الارتقاء، التمكين وبناء العلاقات

الارتقاء، التمكين وإنشاء شبكة أقوى للنساء العاملات في مجال كرة القدم

إنشاء منصة

إنشاء منصة للتركيز بالأساس على الحاجة إلى تحسين وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار

عملية التطبيق
يشجّع FIFA الاتحادات الأعضاء على التقدم بطلبات للانضمام إلى برامج تناسب احتياجاتهم وتتماشى مع استراتيجيتهم المتعلقة بكرة القدم للسيدات.
من يمكنه التقدم بالطلب؟

لكل نسخة من هذا البرنامج، سيطلق FIFA دعوة خاصة لتقديم الطلبات عبر تعميم يُرسَل إلى جميع الاتحادات الأعضاء.

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كيفية تقديم الطلبات؟

 يجب على جميع الراغبين في الاستفادة من برنامج FIFA تقديم استمارة الطلب بعد ملئها، وإرفاقها بالمستندات التي تؤكد أنهم يستوفون الشروط والمعايير ذات الصلة،

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لقد ساعدني البرنامج فعلاً على النمو والتطور، كما ساعدني على إدراك ما أزخر به من دراية وخبرة يُمكنني استخدامهما لتقديم مساهمات أكثر قيمة.

هيلين مالون

رئيس شركة Capital Football ، نيوزيلندا

دعم FIFA

سيساعد FIFA الاتحادات الأعضاء والمشاركين على النحو التالي:

  • ورشة عمل لمدة أسبوع

  • الدعم اللازم للتمرن على القيادة

  • مواد تعليمية

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