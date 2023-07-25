القيادات النسائية في كرة القدم

يهدف البرنامج إلى توفير منصة تعليمية للسيدات اللواتي يعملن في هياكل كرة القدم سواء داخل الاتحادات الوطنية أو القارية، وذلك لتمكينهن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين لتطوير مهاراتهن وتعزيز قدراتهن، إذ تخوض المشاركات دورة تدريبية مكثفة تستمر أسبوعاً واحداً يتلقين فيه الدعم اللازم للتمرن على القيادة.