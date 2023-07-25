القيادات النسائية في كرة القدم

توفير منصة تعليمية للسيدات اللواتي يعملن في هياكل كرة القدم
يهدف البرنامج إلى توفير منصة تعليمية للسيدات اللواتي يعملن في هياكل كرة القدم سواء داخل الاتحادات الوطنية أو القارية، وذلك لتمكينهن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين لتطوير مهاراتهن وتعزيز قدراتهن، إذ تخوض المشاركات دورة تدريبية مكثفة تستمر أسبوعاً واحداً يتلقين فيه الدعم اللازم للتمرن على القيادة.
الجوانب الرئيسية للبرنامج
من خلال تنفيذ هذا البرنامج، يهدف FIFA إلى تحقيق الأهداف التالية:
الارتقاء، التمكين وبناء العلاقات
الارتقاء، التمكين وإنشاء شبكة أقوى للنساء العاملات في مجال كرة القدم
إنشاء منصة
إنشاء منصة للتركيز بالأساس على الحاجة إلى تحسين وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار
عملية التطبيق
يشجّع FIFA الاتحادات الأعضاء على التقدم بطلبات للانضمام إلى برامج تناسب احتياجاتهم وتتماشى مع استراتيجيتهم المتعلقة بكرة القدم للسيدات.
لقد ساعدني البرنامج فعلاً على النمو والتطور، كما ساعدني على إدراك ما أزخر به من دراية وخبرة يُمكنني استخدامهما لتقديم مساهمات أكثر قيمة.
هيلين مالون
رئيس شركة Capital Football ، نيوزيلندا
دعم FIFA
سيساعد FIFA الاتحادات الأعضاء والمشاركين على النحو التالي:
ورشة عمل لمدة أسبوع
الدعم اللازم للتمرن على القيادة
مواد تعليمية