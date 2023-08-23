الشراكات التجارية

حظيت البطولة بشراكات تجارية مستقلة، بحيث وقّع العديد من الشركاء التجاريين اتفاقيات خاصة بهذه البطولة، أو كشركاء لكرة قدم السيدات.

تم بيع جميع الحُزم المندرجة في إطار أول برنامج شراكة مخصَّص لكأس العالم للسيدات FIFA بعد انضمام مجموعة من العلامات التجارية المرموقة وذائعة الصيت عالمياً.

توسع حجم برنامج الشراكات التجارية لنسخة هذا العام من كأس العالم للسيدات FIFA بأكثر من الضعف، فبعد أن كان عددها 12 (6 شركاء و6 جهات داعمة في الدولة المستضيفة) في بطولة 2019، ارتفع العدد إلى 30 في نسخة 2023.