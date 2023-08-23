كأس العالم للسيدات FIFA استراليا ونيوزيلندا 2023™

ما وراء العظمة™

1. نسخة من الإنجازات القياسية والأرقام غير المسبوقة

أرقام قياسية

2. على أرض الملعب

منتخبات أكثر وتنافس أقوى

3. تجربة المشجعين

الاحتفال الكروي الأكبر في العالم

4. التذاكر والضيافة

تحوّل جذري في تجربة البطولة

5. الأنشطة التجارية

تعزيز القيمة التجارية لكرة قدم السيدات

1. نسخة من الإنجازات القياسية والأرقام غير المسبوقة

أرقام قياسية

استضافت أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا الدورة التاسعة من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ التي تحوّلت إلى نسخة حافلة بالإنجازات القياسية والأرقام غير المسبوقة.

شهد اليوم الأول مفاجأة من العيار الثقيل، إذ تمكنت إحدى الدولتين المستضيفتين من تحقيق فوز غير متوقع، بينما انتزعت الأخرى فوزاً مستحقاً بعد مباراة ندية. تواجد في ملعبي أول مباراتين من باكورة أيام البطولة أكثر من 115 ألف متفرج، ليكون ذلك مؤشراً على توجه أنظار عشاق كرة القدم إلى نهائيات جديدة حافلة بالإثارة والتشويق والأرقام القياسية.

كشفت البطولة عن ارتفاع مستوى الفرق المتنافسة، كما جنَت 570 مليون دولار أمريكي بحيث حققت تعادلاً بين النفقات والإيرادات.

أول مرة

تُقام بها بطولة كأس العالم للسيدات FIFA في دولتين

أول مرة

تستضيف قارة أوقيانوسيا بطولة FIFA للمنتخبات الأولى في فئتي الرجال أو السيدات

أول مرة

تشهد مشاركة 32 منتخباً وإجراء 64 مباراة

أول مرة

تُنظّم فيها بطولة FIFA في اتحادين قاريين

أول مرة

تفوز دول من كافة الاتحادات القارية الستة بمباراة واحدة على الأقل

أول مرة

يصل فيها عدد الحضور إلى 1978274 متفرجاً ومتفرجة في المدرجات

أول مرة

تتعادل النفقات مع الإيرادات (بلغت العائدات 570 مليون دولار أمريكي)

استمرّت البطولة بكسر الأرقام القياسية

أتى توسيع نطاق المشارَكة في البطولة ليمنح عدداً أكبر من الدول فرصة التأهل للحدث الكروي العالمي. وبالموازاة مع توسيع دائرة المشارَكة، أطلق FIFA مبادرات تُقام للمرة الأولى في نسخة أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا لتعزيز حجم المنافَسة:

  • أول نسخة تضم معسكرات خاصة لكل منتخب

  • أول نسخة تشهد تشكيل فريق عمل معني بالإرث

  • أول نسخة تشهد تكريم الشعوب الأصلية وثقافتها

  • أول نسخة تشهد تنظيم مهرجان المشجعين FIFA الذي حضره 777 ألف شخص

  • أول نسخة تشهد تسجيل 160 هدفاً

  • أول نسخة تشهد تخصيص تمويل لكافة اللاعبات المشارِكات (736 لاعبة) بحسب أدائهن

الملاعب

أقيمت المباريات على عشر ملاعب في تسع مدن مستضيفة في دولتين للمرة الأولى بتاريخ البطولة.

France v Jamaica: Group F - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023

أستراليا

  • سيدني/وانغال: ملعب أستراليا (الطاقة الاستيعابية 75784 مقعداً)

  • سيدني/غاديغال: ملعب سيدني لكرة القدم (الطاقة الاستيعابية 40583 مقعداً)

  • بريسبان/ميانجين (الطاقة الاستيعابية 49461 مقعداً)

  • ملبورن/نارم (الطاقة الاستيعابية 27706 مقعداً)

  • بيرث/بورلو (الطاقة الاستيعابية 18727 مقعداً)

  • أديلايد/تارنتانيا (الطاقة الاستيعابية 13557 مقعداً)

أوتياروا نيوزيلندا

  • أوكلاند/تاماكي ماكاوراو (الطاقة الاستيعابية 43217 شخص)

  • ويلينغتون/تي وانغانوي-آ-تارا (الطاقة الاستيعابية 33132 شخص)

  • دنيدن/أوتيبوتي (الطاقة الاستيعابية 25947 شخص)

  • هاميلتون/كيريكيريروا (الطاقة الاستيعابية 18009 شخص)

AUCKLAND, NEW ZEALAND - JULY 20: The Auckland Sky Tower picture during a FIFA Women's World Cup 'One Year To Go' event on July 20, 2022 in Auckland, New Zealand. (Photo by Phil Walter/Getty Images for FIFA)
AUCKLAND, NEW ZEALAND - AUGUST 15: Unite For Ending Violence Against Women Captain's Armband during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Semi Final match between Spain and Sweden at Eden Park on August 15, 2023 in Auckland / Tāmaki Makaurau, New Zealand. (Photo by Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images)
BRISBANE, AUSTRALIA - AUGUST 12: Australia players celebarate their victory through the penalty shoot out during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Quarter Final match between Australia and France at Brisbane Stadium on August 12, 2023 in Brisbane, Australia. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)
AUCKLAND, NEW ZEALAND - AUGUST 15: Sweden fans show their support prior to the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Semi Final match between Spain and Sweden at Eden Park on August 15, 2023 in Auckland / Tāmaki Makaurau, New Zealand. (Photo by Jan Kruger - FIFA/FIFA via Getty Images)
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كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ بالصور
2. على أرض الملعب

منتخبات أكثر وتنافس أقوى

كانت نسخة هذا العام من كأس العالم للسيدات أكبر من سابقاتها، إذ شهدت توسيع المشاركة من 24 إلى 32 منتخباً، وحضوراً جماهيرياً أكبر سواء على المدرجات أو عبر التلفزيون ومنصات البث حول العالم.

BRISBANE, AUSTRALIA - JULY 22: A general view at the half time during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group D match between England and Haiti at Brisbane Stadium on July 22, 2023 in Brisbane / Meaanjin, Australia. (Photo by Chris Hyde - FIFA/FIFA via Getty Images)
FIFA.COM
إحصائيات مذهلة دليل على تطور بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™

  • بالمقارنة مع نسختي فرنسا 2019 وكندا 2015، تراجع متوسط عدد الأهداف من 2.80 إلى 2.55 هدف في المباراة الواحدة.

  • وشهدت البطولة أكبر عدد من المباريات التي حافظ فيها أحد طرفي اللقاء أو كلاهما على سجلّه خالياً من الأهداف، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المئة بالمقارنة مع آخر نسختين من البطولة.

  • 84% من اللاعبات اللواتي كُنَّ ضمن قوائم المنتخبات شاركن في مباريات البطولة. ويمثل هذا زيادة بنسبة 80% مقارنة بفرنسا 2019.

  • سُجِّل 34 هدفاً من كرات ثابتة، من بينها 28 ركنية و6 ركلات مباشرة. ومن اللافت أنه لم يدخل شباك طرفي النهائي، إسبانيا وإنجلترا، أي هدف من كرات ثابتة طوال البطولة.

  • نوّهت مجموعة الدراسات الفنية FIFA إلى أن المنتخبات التي بلغت أدواراً متقدمة في البطولة تبنّت استراتيجية لعب هجومية أكثر.

China v Haiti: Group D - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023

تطوَّر المستوى الكروي هو الجانب الأكثر نجاحاً في البطولة، إذ أظهرت الدول الكروية الصاعدة أن بوسعها التنافس على هذا المستوى، بينما يضيق هامش الهوة بين دول العالَم.

جيل أليس، رئيسة مجموعة الدراسة الفنية

عدد الأهداف المسجلة، وهو أكثر من أي نسخة سابقة من البطولة، إذ تخطى الرقم السابق والذي يبلغ 146 والمسجّل في كل من نسختي كندا 2015 وفرنسا 2019.

سجّلت الزامبية باربارا باندا الهدف رقم 1000 في تاريخ كأس العالم للسيدات، وكان ذلك في مرمى كوستاريكا.

أول مرة

تحقق فيها المنتخبات التالية فوزاً في كأس العالم للسيدات: المغرب ونيوزيلندا والفلبين وزامبيا والبرتغال وجامايكا وجنوب أفريقيا.

أول مرة

يبلغ فيها منتخبا إنجلترا وإسبانيا المباراة النهائية.

أول مرة

يحصد فيها المنتخب الإسباني لقب البطولة.

3. تجربة المشجعين

الاحتفال الكروي الأكبر في العالم

تجاوز مهرجان FIFA Fan Festival™ حدود كرة القدم في المدن التسع المستضيفة، إذ وفّر للجماهير وجهة رائعة للاستمتاع بأفضل العروض الكروية والموسيقية والترفيهية والتعرُّف على الثقافات المحلية وتذوق أشهى المأكولات واكتشاف ألعاب مسلية.

MELBOURNE, AUSTRALIA - AUGUST 07: Fans watch the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Round of 16 match between Australia and Denmark at the FIFA Fan Fest on August 07, 2023 in Melbourne, Australia. (Photo by Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images)
FIFA.COM
نجاح كبير لمهرجان FIFA Fan Festival™ بأول نسخة له في كأس العالم للسيدات

يُذكر أن مهرجان FIFA Fan Festival™أصبح جزءاً لا يتجزّأ من نسخ كأس العالم منذ عام 2006، وكانت أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا 2023 هي المرة الأولى التي يُقام بها هذا الاحتفال الكروي الفريد في كافة المدن المستضيفة لكأس العالم للسيدات.

مواقع مهرجان FIFA Fan Festival™:

المواقع في أستراليا

  • أديلايد/تارنتانيا: Festival Plaza

  • بريسبان/ميانجين: South Bank Parklands

  • ملبورن/نارم: Federation Square

  • بيرث/بورلو: Forrest Place

  • سيدني/غاديغال: Tumbalong Park

المواقع في أوتياروا نيوزيلندا

  • أوكلاند/تاماكي ماكاوراو: The Cloud

  • هاميلتون/كيريكيريروا: Claudelands Event Centre

  • ويلينغتون/تي وانغانوي-آ-تارا: Shed 6

  • دنيدن/أوتيبوتي: Dunedin Town Hall & Glenroy Auditorium

مواقع لمهرجان FIFA Fan Festival™ في المدن المستضيفة

زائر لمهرجان FIFA Fan Festival™

شهدت مدينة ملبورن/نارم أكبر عدد من الزوار إلى أحد مواقع مهرجان FIFA Fan Festival™ في يوم واحد.

ADELAIDE, AUSTRALIA - AUGUST 08: FIFA Secretary General Fatma Samoura at the fan festival prior to the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Round of 16 match between France and Morocco at Hindmarsh Stadium on August 08, 2023 in Adelaide / Tarntanya, Australia. (Photo by Brendon Thorne - FIFA/FIFA via Getty Images)

سواء كنتم من المشجعين الشغوفين بكرة القدم أو من الذين بدؤوا يهتمون باللعبة مؤخراً، فإن مهرجان FIFA Fan Festival™ يوفر مساحة ترفيهية رائعة تقرب بين الناس وتجمعهم في سياق يتجاوز حدود كرة القدم.

فاطمة سامورا، أمينة FIFA العامة

المتطوعون

كانت للمتطوعين مساهمة استثنائية في توفير تجربة رائعة للجماهير في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA، إذ دعم حوالي 5 آلاف متطوِّع ومتطوِّعة البطولة، بحيث جلب كل فرد من كادر المتطوعين تجربته وخبراته المختلفة.

  • 95% من المتطوعين كانوا من أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا

  • 68 دولة وكافة الاتحادات القارية الست كانت ممثَّلة في كادر المتطوعين

BRISBANE, AUSTRALIA - JULY 29: Hilda and Bill Jacewicz, Parents of Referee, Kate Jacewicz during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group F match between France and Brazil at Brisbane Stadium on July 29, 2023 in Brisbane / Meaanjin, Australia. (Photo by Matt Roberts - FIFA/FIFA via Getty Images)
FIFA.COM
تأثير متعدد الأوجه لعائلة جاسويتز في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™

Volunteer uniform launch, Australia & New Zealand 2023
Volunteer uniform launch, Australia & New Zealand 2023
Volunteer uniform launch, Australia & New Zealand 2023
Volunteer uniform launch, Australia & New Zealand 2023
الكشف عن زي المتطوعين، أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا 2023

المتطوعون هم القلب النابض في عملية تنظيم البطولة. لن تنجح في تنظيم كأس العالم إن لم يكن هناك متطوعون لدعم البطولة.

هيلدا جيسويز، إحدى المتطوعات في فريق النقل

التفاعل عبر القنوات الرقمية

تجاوز FIFA حجم التفاعل الرقمي المسجل في نسخة 2019 من البطولة بعد 14 يوماً فقط على انطلاق نهائيات أستراليا ونيوزيلندا 2023، إذ سجّل تفاعل 22 مليون شخص في مرحلة المجموعات.

مليار

شهدت البطولة أكثر من 3 مليارات مشاهدة للمحتوى على كافة منصات FIFA الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

مليون

زائر تفاعلوا مع منصات FIFA الرقمية طوال البطولة

ملايين

راكمت حسابات FIFA الرقمية لبطولة كأس العالم للسيدات 8.3 مليون متابع مع نهاية المنافسات، ليكون هذا أكبر حجم متابعة لكرة قدم السيدات ولأي رياضة نسائية.

4. التذاكر والضيافة

تحوّل جذري في تجربة البطولة

مبيعات التذاكر

حققت نسخة هذا العام من كأس العالم للسيدات رقماً قياسياً بعدد الحضور لمباراة كرة قدم للسيدات في أستراليا.

AUCKLAND, NEW ZEALAND - JULY 24: FIFA President Gianni Infantino poses with the 1500000 FIFA Women's World Cup 2023 ticket holder during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group G match between Italy and Argentina at Eden Park on July 24, 2023 in Auckland / Tāmaki Makaurau, New Zealand. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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عائلة نيوزيلندية تشتري التذكرة رقم مليون و500 ألف من تذاكر كأس العالم للسيدات FIFA 2023™.

  • تم بيع أكثر من 1.8 مليون تذكرة، وهو ما يتجاوز بشكل كبير الهدف الذي تم وضعه قبل البطولة والذي كان في البداية 1.3 مليون تذكرة، قبل رفعه إلى 1.5 مليون.

  • في غضون أسبوعين فقط، تم كسر العدد القياسي مرتين لعدد حضور مباراة في كرة القدم بأوتياروا نيوزيلندا في فئتي الرجال والسيدات.

    • سجّلت المباراة رقم 1 في البطولة والتي جمعت بين نيوزيلندا والنرويج رقماً قياسياً بعدد الحضور في البلاد (42137 شخص) ثم كسرت الجماهير هذا الرقم في المباراة رقم 31 بين إسبانيا والسويد (43217 شخص).

FIFA Hospitality Briefing - Spain v Sweden

إجمالي عدد الحضور في الملاعب

العدد القياسي للجمهور في مباراة كرة قدم للسيدات في أستراليا

العدد القياسي للجمهور في مباراة كرة قدم في أوتياروا نيوزيلندا

متوسط عدد الجماهير في المباراة الواحدة

الضيافة

ارتفع مستوى الاهتمام بباقات الضيافة في كأس العالم للسيدات FIFA:

  • استخدم 46850 شخصاً باقات الضيافة في كأس العالم للسيدات FIFA 2023، وهو أكثر بنسبة 45% من نسخة فرنسا 2019.

  • شهدت المباراة النهائية بين إسبانيا وإنجلترا استفادة أكبر عدد من الحضور بتاريخ مباريات كأس العالم للسيدات FIFA من خدمات الضيافة، إذ بلغ عددهم 6890 شخص.

DUNEDIN, NEW ZEALAND - JULY 30: during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group A match between Switzerland and New Zealand at Dunedin Stadium on July 30, 2023 in Dunedin, New Zealand. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
AUCKLAND, NEW ZEALAND - JULY 23: Ahead of the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 on July 23, 2023 in Auckland, New Zealand. (Photo by Jan Kruger - FIFA/FIFA via Getty Images)
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 16: Hospitality Lounges: on August 16, 2023 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images)
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 16: Commercial Affiliates skyboxes on August 16, 2023 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images)
خدمات الضيافة في كأس العالم للسيدات FIFA 2023 بالصور
5. الأنشطة التجارية

تعزيز القيمة التجارية لكرة قدم السيدات

خدمات البث

حققت نسب المشاهدة حول العالم أرقاماً إيجابية جداً، وشهدت البطولة كسر أرقام قياسية بنسبة المتابعة في دول عدة وبشكل يومي.

Portugal v USA: Group E - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023

مليون

متوسط عدد متابعي التغطية الكاملة للمباراة النهائية بين إنجلترا وإسبانيا على قناتي BBC1 وITV1 بلغ 13.21 مليون مُشاهد، وهو ما شكّل رقماً قياسياً لجمهور كأس العالم للسيدات في المملكة المتحدة.

ملايين

تغطية قناة La1 للمباراة النهائية لكأس العالم للسيدات FIFA 2023 حققت ثاني أعلى متابعة لحدث رياضي خلال العام في إسبانيا، وسجّلت رقماً قياسياً لحجم متابعة البطولة في البلاد.

مليون

شاهد أكثر من 11 مليون شخص في أستراليا مباراة نصف النهائي بين المنتخب الأسترالي ونظيره الإنجليزي عبر خدمة البث المجاني والفيديو حسب الطلب، ليكون ذلك هو البرنامج الأكثر مشاهدة في تاريخ التلفزيون الأسترالي.

ملايين

شخص تابعوا مباراة نصف النهائي بين أستراليا وإنجلترا على قناة Seven للبث التلفزيوني ومنصتها الرقمية 7Plus. وبحسب الشبكة، كانت هذه المباراة البرنامج التلفزيوني الأكثر مشاهدة في تاريخها.

من إجمالي عدد سكان نيوزيلندا شاهدوا البطولة عبر Sky Sport وPRIME (أي 1.8 مليون شخص).

ملايين

شخص تابعو مباراة كولومبيا وألمانيا في ألمانيا لتكون هذه ثاني أعلى نسبة مشاهَدة تلفزيونية على أي قناة في ألمانيا طوال عام 2023، وأعلى نسبة مشاهدة لكأس العالم للسيدات FIFA في البلاد منذ تنظيم البطولة في ألمانيا عام 2011.

ملايين

حظي بث المباراة الأولى لكولومبيا في البطولة بمتابعة ضخمة فاقت 9 ملايين شخص، وهو ما يُشكل ثلاثة أضعاف حجم المتابعة داخل البلاد في النسخة السابقة من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA.

مليون

شخص في الصين تابعوا مباراة مرحلة المجموعات التي جمعت بين منتخبهم الوطني ونظيره الإنجليزي لتكون هذه أكبر نسبة متابعة لمباراة في البطولة في أي من دول العالم.

الشراكات التجارية

حظيت البطولة بشراكات تجارية مستقلة، بحيث وقّع العديد من الشركاء التجاريين اتفاقيات خاصة بهذه البطولة، أو كشركاء لكرة قدم السيدات.

تم بيع جميع الحُزم المندرجة في إطار أول برنامج شراكة مخصَّص لكأس العالم للسيدات FIFA بعد انضمام مجموعة من العلامات التجارية المرموقة وذائعة الصيت عالمياً.

AUCKLAND, NEW ZEALAND - JULY 20: The FIFA Women's World Cup 2023 Trophy is seen prior to the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group A match between New Zealand and Norway at Eden Park on July 20, 2023 in Auckland / Tāmaki Makaurau, New Zealand. (Photo by Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images)
FIFA.COM
FIFA يبيع جميع حزم الشراكة المخصَّصة لكأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™

توسع حجم برنامج الشراكات التجارية لنسخة هذا العام من كأس العالم للسيدات FIFA بأكثر من الضعف، فبعد أن كان عددها 12 (6 شركاء و6 جهات داعمة في الدولة المستضيفة) في بطولة 2019، ارتفع العدد إلى 30 في نسخة 2023.

Haiti v Denmark: Group D - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023

المنتَجات المرخَّصة والبضائع

  • بفضل 63 فرع لمتجر FIFA في عشر ملاعب و9 مواقع لمهرجان المشجعين FIFA Fan Festivals، حظيت هذه النسخة من كأس العالم للسيدات FIFA بأكبر حضور للمنتجات المرخصة وبضائع البطولة.

  • بينما لم يشهد مهرجان المشجعين في نسخة 2019 أي منفذ لبضائع البطولة، كان هناك فرع لمتجر FIFA في كافة مواقع مهرجان المشجعين، أحدها فرع ضخم من طابقين في سيدني/غاديغال.

  • أما المنتجات الأكثر شعبية فقد كانت الأوشحة والقبعات الصوفية.

Zambia v Japan: Group C - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023

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