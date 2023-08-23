ما وراء العظمة™
أرقام قياسية
استضافت أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا الدورة التاسعة من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ التي تحوّلت إلى نسخة حافلة بالإنجازات القياسية والأرقام غير المسبوقة.
شهد اليوم الأول مفاجأة من العيار الثقيل، إذ تمكنت إحدى الدولتين المستضيفتين من تحقيق فوز غير متوقع، بينما انتزعت الأخرى فوزاً مستحقاً بعد مباراة ندية. تواجد في ملعبي أول مباراتين من باكورة أيام البطولة أكثر من 115 ألف متفرج، ليكون ذلك مؤشراً على توجه أنظار عشاق كرة القدم إلى نهائيات جديدة حافلة بالإثارة والتشويق والأرقام القياسية.
كشفت البطولة عن ارتفاع مستوى الفرق المتنافسة، كما جنَت 570 مليون دولار أمريكي بحيث حققت تعادلاً بين النفقات والإيرادات.
تُقام بها بطولة كأس العالم للسيدات FIFA في دولتين
تستضيف قارة أوقيانوسيا بطولة FIFA للمنتخبات الأولى في فئتي الرجال أو السيدات
تشهد مشاركة 32 منتخباً وإجراء 64 مباراة
تُنظّم فيها بطولة FIFA في اتحادين قاريين
تفوز دول من كافة الاتحادات القارية الستة بمباراة واحدة على الأقل
يصل فيها عدد الحضور إلى 1978274 متفرجاً ومتفرجة في المدرجات
تتعادل النفقات مع الإيرادات (بلغت العائدات 570 مليون دولار أمريكي)
استمرّت البطولة بكسر الأرقام القياسية
أتى توسيع نطاق المشارَكة في البطولة ليمنح عدداً أكبر من الدول فرصة التأهل للحدث الكروي العالمي. وبالموازاة مع توسيع دائرة المشارَكة، أطلق FIFA مبادرات تُقام للمرة الأولى في نسخة أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا لتعزيز حجم المنافَسة:
أول نسخة تضم معسكرات خاصة لكل منتخب
أول نسخة تشهد تشكيل فريق عمل معني بالإرث
أول نسخة تشهد تكريم الشعوب الأصلية وثقافتها
أول نسخة تشهد تنظيم مهرجان المشجعين FIFA الذي حضره 777 ألف شخص
أول نسخة تشهد تسجيل 160 هدفاً
أول نسخة تشهد تخصيص تمويل لكافة اللاعبات المشارِكات (736 لاعبة) بحسب أدائهن
الملاعب
أقيمت المباريات على عشر ملاعب في تسع مدن مستضيفة في دولتين للمرة الأولى بتاريخ البطولة.
أستراليا
سيدني/وانغال: ملعب أستراليا (الطاقة الاستيعابية 75784 مقعداً)
سيدني/غاديغال: ملعب سيدني لكرة القدم (الطاقة الاستيعابية 40583 مقعداً)
بريسبان/ميانجين (الطاقة الاستيعابية 49461 مقعداً)
ملبورن/نارم (الطاقة الاستيعابية 27706 مقعداً)
بيرث/بورلو (الطاقة الاستيعابية 18727 مقعداً)
أديلايد/تارنتانيا (الطاقة الاستيعابية 13557 مقعداً)
أوتياروا نيوزيلندا
أوكلاند/تاماكي ماكاوراو (الطاقة الاستيعابية 43217 شخص)
ويلينغتون/تي وانغانوي-آ-تارا (الطاقة الاستيعابية 33132 شخص)
دنيدن/أوتيبوتي (الطاقة الاستيعابية 25947 شخص)
هاميلتون/كيريكيريروا (الطاقة الاستيعابية 18009 شخص)
منتخبات أكثر وتنافس أقوى
كانت نسخة هذا العام من كأس العالم للسيدات أكبر من سابقاتها، إذ شهدت توسيع المشاركة من 24 إلى 32 منتخباً، وحضوراً جماهيرياً أكبر سواء على المدرجات أو عبر التلفزيون ومنصات البث حول العالم.
بالمقارنة مع نسختي فرنسا 2019 وكندا 2015، تراجع متوسط عدد الأهداف من 2.80 إلى 2.55 هدف في المباراة الواحدة.
وشهدت البطولة أكبر عدد من المباريات التي حافظ فيها أحد طرفي اللقاء أو كلاهما على سجلّه خالياً من الأهداف، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المئة بالمقارنة مع آخر نسختين من البطولة.
84% من اللاعبات اللواتي كُنَّ ضمن قوائم المنتخبات شاركن في مباريات البطولة. ويمثل هذا زيادة بنسبة 80% مقارنة بفرنسا 2019.
سُجِّل 34 هدفاً من كرات ثابتة، من بينها 28 ركنية و6 ركلات مباشرة. ومن اللافت أنه لم يدخل شباك طرفي النهائي، إسبانيا وإنجلترا، أي هدف من كرات ثابتة طوال البطولة.
نوّهت مجموعة الدراسات الفنية FIFA إلى أن المنتخبات التي بلغت أدواراً متقدمة في البطولة تبنّت استراتيجية لعب هجومية أكثر.
تطوَّر المستوى الكروي هو الجانب الأكثر نجاحاً في البطولة، إذ أظهرت الدول الكروية الصاعدة أن بوسعها التنافس على هذا المستوى، بينما يضيق هامش الهوة بين دول العالَم.
عدد الأهداف المسجلة، وهو أكثر من أي نسخة سابقة من البطولة، إذ تخطى الرقم السابق والذي يبلغ 146 والمسجّل في كل من نسختي كندا 2015 وفرنسا 2019.
سجّلت الزامبية باربارا باندا الهدف رقم 1000 في تاريخ كأس العالم للسيدات، وكان ذلك في مرمى كوستاريكا.
تحقق فيها المنتخبات التالية فوزاً في كأس العالم للسيدات: المغرب ونيوزيلندا والفلبين وزامبيا والبرتغال وجامايكا وجنوب أفريقيا.
يبلغ فيها منتخبا إنجلترا وإسبانيا المباراة النهائية.
يحصد فيها المنتخب الإسباني لقب البطولة.
الاحتفال الكروي الأكبر في العالم
تجاوز مهرجان FIFA Fan Festival™ حدود كرة القدم في المدن التسع المستضيفة، إذ وفّر للجماهير وجهة رائعة للاستمتاع بأفضل العروض الكروية والموسيقية والترفيهية والتعرُّف على الثقافات المحلية وتذوق أشهى المأكولات واكتشاف ألعاب مسلية.
يُذكر أن مهرجان FIFA Fan Festival™أصبح جزءاً لا يتجزّأ من نسخ كأس العالم منذ عام 2006، وكانت أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا 2023 هي المرة الأولى التي يُقام بها هذا الاحتفال الكروي الفريد في كافة المدن المستضيفة لكأس العالم للسيدات.
مواقع مهرجان FIFA Fan Festival™:
المواقع في أستراليا
أديلايد/تارنتانيا: Festival Plaza
بريسبان/ميانجين: South Bank Parklands
ملبورن/نارم: Federation Square
بيرث/بورلو: Forrest Place
سيدني/غاديغال: Tumbalong Park
المواقع في أوتياروا نيوزيلندا
أوكلاند/تاماكي ماكاوراو: The Cloud
هاميلتون/كيريكيريروا: Claudelands Event Centre
ويلينغتون/تي وانغانوي-آ-تارا: Shed 6
دنيدن/أوتيبوتي: Dunedin Town Hall & Glenroy Auditorium
مواقع لمهرجان FIFA Fan Festival™ في المدن المستضيفة
زائر لمهرجان FIFA Fan Festival™
شهدت مدينة ملبورن/نارم أكبر عدد من الزوار إلى أحد مواقع مهرجان FIFA Fan Festival™ في يوم واحد.
سواء كنتم من المشجعين الشغوفين بكرة القدم أو من الذين بدؤوا يهتمون باللعبة مؤخراً، فإن مهرجان FIFA Fan Festival™ يوفر مساحة ترفيهية رائعة تقرب بين الناس وتجمعهم في سياق يتجاوز حدود كرة القدم.
المتطوعون
كانت للمتطوعين مساهمة استثنائية في توفير تجربة رائعة للجماهير في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA، إذ دعم حوالي 5 آلاف متطوِّع ومتطوِّعة البطولة، بحيث جلب كل فرد من كادر المتطوعين تجربته وخبراته المختلفة.
95% من المتطوعين كانوا من أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا
68 دولة وكافة الاتحادات القارية الست كانت ممثَّلة في كادر المتطوعين
المتطوعون هم القلب النابض في عملية تنظيم البطولة. لن تنجح في تنظيم كأس العالم إن لم يكن هناك متطوعون لدعم البطولة.
التفاعل عبر القنوات الرقمية
تجاوز FIFA حجم التفاعل الرقمي المسجل في نسخة 2019 من البطولة بعد 14 يوماً فقط على انطلاق نهائيات أستراليا ونيوزيلندا 2023، إذ سجّل تفاعل 22 مليون شخص في مرحلة المجموعات.
شهدت البطولة أكثر من 3 مليارات مشاهدة للمحتوى على كافة منصات FIFA الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
زائر تفاعلوا مع منصات FIFA الرقمية طوال البطولة
راكمت حسابات FIFA الرقمية لبطولة كأس العالم للسيدات 8.3 مليون متابع مع نهاية المنافسات، ليكون هذا أكبر حجم متابعة لكرة قدم السيدات ولأي رياضة نسائية.
تحوّل جذري في تجربة البطولة
مبيعات التذاكر
حققت نسخة هذا العام من كأس العالم للسيدات رقماً قياسياً بعدد الحضور لمباراة كرة قدم للسيدات في أستراليا.
تم بيع أكثر من 1.8 مليون تذكرة، وهو ما يتجاوز بشكل كبير الهدف الذي تم وضعه قبل البطولة والذي كان في البداية 1.3 مليون تذكرة، قبل رفعه إلى 1.5 مليون.
في غضون أسبوعين فقط، تم كسر العدد القياسي مرتين لعدد حضور مباراة في كرة القدم بأوتياروا نيوزيلندا في فئتي الرجال والسيدات.
سجّلت المباراة رقم 1 في البطولة والتي جمعت بين نيوزيلندا والنرويج رقماً قياسياً بعدد الحضور في البلاد (42137 شخص) ثم كسرت الجماهير هذا الرقم في المباراة رقم 31 بين إسبانيا والسويد (43217 شخص).
إجمالي عدد الحضور في الملاعب
العدد القياسي للجمهور في مباراة كرة قدم للسيدات في أستراليا
العدد القياسي للجمهور في مباراة كرة قدم في أوتياروا نيوزيلندا
متوسط عدد الجماهير في المباراة الواحدة
الضيافة
ارتفع مستوى الاهتمام بباقات الضيافة في كأس العالم للسيدات FIFA:
استخدم 46850 شخصاً باقات الضيافة في كأس العالم للسيدات FIFA 2023، وهو أكثر بنسبة 45% من نسخة فرنسا 2019.
شهدت المباراة النهائية بين إسبانيا وإنجلترا استفادة أكبر عدد من الحضور بتاريخ مباريات كأس العالم للسيدات FIFA من خدمات الضيافة، إذ بلغ عددهم 6890 شخص.
تعزيز القيمة التجارية لكرة قدم السيدات
خدمات البث
حققت نسب المشاهدة حول العالم أرقاماً إيجابية جداً، وشهدت البطولة كسر أرقام قياسية بنسبة المتابعة في دول عدة وبشكل يومي.
متوسط عدد متابعي التغطية الكاملة للمباراة النهائية بين إنجلترا وإسبانيا على قناتي BBC1 وITV1 بلغ 13.21 مليون مُشاهد، وهو ما شكّل رقماً قياسياً لجمهور كأس العالم للسيدات في المملكة المتحدة.
تغطية قناة La1 للمباراة النهائية لكأس العالم للسيدات FIFA 2023 حققت ثاني أعلى متابعة لحدث رياضي خلال العام في إسبانيا، وسجّلت رقماً قياسياً لحجم متابعة البطولة في البلاد.
شاهد أكثر من 11 مليون شخص في أستراليا مباراة نصف النهائي بين المنتخب الأسترالي ونظيره الإنجليزي عبر خدمة البث المجاني والفيديو حسب الطلب، ليكون ذلك هو البرنامج الأكثر مشاهدة في تاريخ التلفزيون الأسترالي.
شخص تابعوا مباراة نصف النهائي بين أستراليا وإنجلترا على قناة Seven للبث التلفزيوني ومنصتها الرقمية 7Plus. وبحسب الشبكة، كانت هذه المباراة البرنامج التلفزيوني الأكثر مشاهدة في تاريخها.
من إجمالي عدد سكان نيوزيلندا شاهدوا البطولة عبر Sky Sport وPRIME (أي 1.8 مليون شخص).
شخص تابعو مباراة كولومبيا وألمانيا في ألمانيا لتكون هذه ثاني أعلى نسبة مشاهَدة تلفزيونية على أي قناة في ألمانيا طوال عام 2023، وأعلى نسبة مشاهدة لكأس العالم للسيدات FIFA في البلاد منذ تنظيم البطولة في ألمانيا عام 2011.
حظي بث المباراة الأولى لكولومبيا في البطولة بمتابعة ضخمة فاقت 9 ملايين شخص، وهو ما يُشكل ثلاثة أضعاف حجم المتابعة داخل البلاد في النسخة السابقة من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA.
شخص في الصين تابعوا مباراة مرحلة المجموعات التي جمعت بين منتخبهم الوطني ونظيره الإنجليزي لتكون هذه أكبر نسبة متابعة لمباراة في البطولة في أي من دول العالم.
الشراكات التجارية
حظيت البطولة بشراكات تجارية مستقلة، بحيث وقّع العديد من الشركاء التجاريين اتفاقيات خاصة بهذه البطولة، أو كشركاء لكرة قدم السيدات.
تم بيع جميع الحُزم المندرجة في إطار أول برنامج شراكة مخصَّص لكأس العالم للسيدات FIFA بعد انضمام مجموعة من العلامات التجارية المرموقة وذائعة الصيت عالمياً.
توسع حجم برنامج الشراكات التجارية لنسخة هذا العام من كأس العالم للسيدات FIFA بأكثر من الضعف، فبعد أن كان عددها 12 (6 شركاء و6 جهات داعمة في الدولة المستضيفة) في بطولة 2019، ارتفع العدد إلى 30 في نسخة 2023.
المنتَجات المرخَّصة والبضائع
بفضل 63 فرع لمتجر FIFA في عشر ملاعب و9 مواقع لمهرجان المشجعين FIFA Fan Festivals، حظيت هذه النسخة من كأس العالم للسيدات FIFA بأكبر حضور للمنتجات المرخصة وبضائع البطولة.
بينما لم يشهد مهرجان المشجعين في نسخة 2019 أي منفذ لبضائع البطولة، كان هناك فرع لمتجر FIFA في كافة مواقع مهرجان المشجعين، أحدها فرع ضخم من طابقين في سيدني/غاديغال.
أما المنتجات الأكثر شعبية فقد كانت الأوشحة والقبعات الصوفية.