البلد المضيف
كانت بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ أول نسخة تستضيفها منطقة الشرق الأوسط في تاريخ البطولة، كما كانت الأكثر تقارباً في المسافات منذ انطلاق النسخة الافتتاحية للبطولة التي أقيمت عام 1930. وجرت المنافسات بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022.
كانت كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ هي النسخة 22 في تاريخ البطولة.
أرقام موجزة عن البطولة:
أقيمت في بلد مضيف واحد ودارت مبارياتها في ثمانية استادات؛
شارك فيها 32 منتخباً وطنياً؛
جرت فيها 64 مباراة.
سجّلت ثلاث مباريات على استاد لوسيل بما في ذلك المباراة النهائية الحضور الأكبر (88966 متفرّج) لمباراة في كأس العالم FIFA منذ نهائي نسخة 1994 بين البرازيل وإيطاليا والذي تابعه 94194 متفرج على استاد روز بول في باسيادينا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.