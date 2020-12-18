كانت بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ أول نسخة تستضيفها منطقة الشرق الأوسط في تاريخ البطولة، كما كانت الأكثر تقارباً في المسافات منذ انطلاق النسخة الافتتاحية للبطولة التي أقيمت عام 1930. وجرت المنافسات بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022.