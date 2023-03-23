خُصِّصت مجموعة من المرافق، بما في ذلك العيادات الطبية، لفائدة الزوار الأجانب والمقيمين في قطر بمختلف الاستادات ومناطق الجماهير ومهرجانات المشجعين والأماكن المخصصة لإقامة المشجعين خلال البطولة.

وقد وفَّرت البنية التحتية لدولة قطر خيارات سريعة وفعالة لتنقل المقيمين والزوار على حد سواء، إذ استخدم المشجعون الحافلات وخدمات المترو وأنظمة النقل بالسكك الحديدية الخفيفة وسيارات الأجرة للتوجه إلى الاستادات والعودة منها خلال أيام المباريات، حيث تم ربط خمسة من استادات كأس العالم الثمانية بخط مترو مباشر، مع إتاحة إمكانية الوصول إلى بقية الاستادات عبر مزيج من خدمات المترو والحافلات المكوكية بهدف توفير تجربة سلسة للمشجعين خلال البطولة.

الخدمات الطبية عاملاً في الطواقم الطبية طبيب فريق عيادة طبية

الأمن ألف موظف قدَّموا خدمات أمنية خاصة (الحراسة والحماية) مكاناً رسمياً أشرفت عليه قوات الأمن المشاركة في البطولة تحت لواءشراكة كأس العالم FIFA قطر 2022 ذ.م.م. (Q22) ساعة تدريب لفائدة كل حارس من حراس الأمن (حسب ثلاثة مستويات من التدريب)

النقل مليون مشجع استخدموا مترو الدوحة مليون مشجع توجهوا إلى الاستادات عبر الحافلة ألف مشجع تنقلوا عبر السيارة في رحلات مشتركة

التكنولوجيا

احتلت التكنولوجيا مكانة في غاية الأهمية خلال بطولة قطر ٢٠٢٢™، حيث ساعدت الحكام على اتخاذ قرارات حاسمة فوق أرضية الملعب، بقدر ما ساهمت في الحفاظ على أمن المتفرجين وسلامتهم من جهة، وتحفيزهم على الانخراط والتفاعل من جهة ثانية، بغض النظر عن المكان أو البلد الذي يتابعون منه الحدث العالمي.