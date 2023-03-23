تضمَّن برنامج الضيافة الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ تذاكر مباريات مضمونة ومجموعة من المزايا الأخرى بحسب العرض المختار من برنامج الضيافة، الذي استقبل ضيوفاً من أكثر من 140 دولة، توافدوا جميعاً إلى قطر حاملين معهم شغفاً كبيراً بكرة القدم وحماساً هائلاً حيال البطولة، حيث لعبوا دوراً بالغ الأهمية في إضفاء رونق خاص على هذا الحدث التاريخي.

التذاكر

تم بيع أكثر من مليوني تذكرة لمباريات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، حيث كان الإقبال أكثر على تذاكر المباريات الفردية، ولا سيما تلك الخاصة بالافتتاح والنهائي، كما كانت نسبة الطلبات كبيرة على سلسلة التذاكر الخاصة بالمنتخبات وسلسلة التذاكر المخصَّصة لأربعة استادات، إذ بيعت التذاكر بناءً على سحب عشوائي وحسب قاعدة الأولوية بالأسبقية.

ملايين إجمالي الحضور متوسط شغل المدرجات ألف تذكرة بيعت من تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة البلدان الـ الأكثر إقبالاً على شراء التذاكر (بناء على الطلبات المقدمة): قطر، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، إنجلترا، المكسيك، الإمارات العربية المتحدة، الأرجنتين، الهند، فرنسا، البرازيل، ألمانيا، كندا، الكويت، أستراليا وإسبانيا

الضيافة

استعدت قطر لاستقبال أكثر من مليون زائر خلال كأس العالم، علماً أنها الدولة الأصغر مساحةً من بين الدول التي استضافت الحدث الكروي الأغلى على مر التاريخ. وبفضل الشراكة مع الخطوط الجوية القطرية وبرنامج تسهيل تنقل المشجعين، تمكن الزوار من حجز رحلاتهم قبل السفر بأكثر من 16 شهراً، بينما شمل برنامج الضيافة توفير أكثر من 130 ألف غرفة في فنادق من نجمتين إلى 5 نجوم، بالإضافة إلى شقق وفيلات، ناهيك عن تخصيص مجموعة من سفن الرحلات البحرية القرى الصحراوية لإقامة المشجعين.

ألف باقة من باقات الضيافة بيعت عبر برنامج الضيافة الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™وهو أعلى معدل مبيعات في تاريخ البطولة، متجاوزاً الرقم القياسي المُسجَّل في نسخة البرازيل 2014 عبر برنامج FIFA للضيافة وبرنامج الضيافة الخاص بالمباريات الفردية. البلدان الـ الأكثر إقبالاً على شراء باقات الضيافة: قطر، المملكة العربية السعودية، المكسيك، الولايات المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الهند، الأرجنتين، البرازيل وسويسرا البلدان الـ الأكثر إقبالاً على شراء باقات الضيافة الخاصة بالمنتخبات المشارِكة: المكسيك، الأرجنتين، قطر،البرازيل، المملكة العربية السعودية، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية والإكوادور ألف عامل تم توظيفهم في خدمات الضيافة التي تشمل تذاكر الاستادات والموزعة عبر ستة مستويات

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