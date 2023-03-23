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كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

التذاكر والضيافة

التذاكر
الضيافة

تضمَّن برنامج الضيافة الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ تذاكر مباريات مضمونة ومجموعة من المزايا الأخرى بحسب العرض المختار من برنامج الضيافة، الذي استقبل ضيوفاً من أكثر من 140 دولة، توافدوا جميعاً إلى قطر حاملين معهم شغفاً كبيراً بكرة القدم وحماساً هائلاً حيال البطولة، حيث لعبوا دوراً بالغ الأهمية في إضفاء رونق خاص على هذا الحدث التاريخي.

التذاكر

تم بيع أكثر من مليوني تذكرة لمباريات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، حيث كان الإقبال أكثر على تذاكر المباريات الفردية، ولا سيما تلك الخاصة بالافتتاح والنهائي، كما كانت نسبة الطلبات كبيرة على سلسلة التذاكر الخاصة بالمنتخبات وسلسلة التذاكر المخصَّصة لأربعة استادات، إذ بيعت التذاكر بناءً على سحب عشوائي وحسب قاعدة الأولوية بالأسبقية.

ملايين

إجمالي الحضور

متوسط شغل المدرجات

ألف

تذكرة بيعت من تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة

البلدان الـ

الأكثر إقبالاً على شراء التذاكر (بناء على الطلبات المقدمة): قطر، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، إنجلترا، المكسيك، الإمارات العربية المتحدة، الأرجنتين، الهند، فرنسا، البرازيل، ألمانيا، كندا، الكويت، أستراليا وإسبانيا

الضيافة

استعدت قطر لاستقبال أكثر من مليون زائر خلال كأس العالم، علماً أنها الدولة الأصغر مساحةً من بين الدول التي استضافت الحدث الكروي الأغلى على مر التاريخ. وبفضل الشراكة مع الخطوط الجوية القطرية وبرنامج تسهيل تنقل المشجعين، تمكن الزوار من حجز رحلاتهم قبل السفر بأكثر من 16 شهراً، بينما شمل برنامج الضيافة توفير أكثر من 130 ألف غرفة في فنادق من نجمتين إلى 5 نجوم، بالإضافة إلى شقق وفيلات، ناهيك عن تخصيص مجموعة من سفن الرحلات البحرية القرى الصحراوية لإقامة المشجعين.

ألف

باقة من باقات الضيافة بيعت عبر برنامج الضيافة الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™وهو أعلى معدل مبيعات في تاريخ البطولة، متجاوزاً الرقم القياسي المُسجَّل في نسخة البرازيل 2014 عبر برنامج FIFA للضيافة وبرنامج الضيافة الخاص بالمباريات الفردية.

البلدان الـ

الأكثر إقبالاً على شراء باقات الضيافة: قطر، المملكة العربية السعودية، المكسيك، الولايات المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الهند، الأرجنتين، البرازيل وسويسرا

البلدان الـ

الأكثر إقبالاً على شراء باقات الضيافة الخاصة بالمنتخبات المشارِكة: المكسيك، الأرجنتين، قطر،البرازيل، المملكة العربية السعودية، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية والإكوادور

ألف

عامل تم توظيفهم في خدمات الضيافة التي تشمل تذاكر الاستادات والموزعة عبر ستة مستويات

الضيافة خلال كأس العالم

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مكتب الضيافة الرسمي خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

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جناح الضيافة وكبار الشخصيات في استاد الثمامة

كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

الإنجازات المحقَّقة في البطولة

DOHA, QATAR - DECEMBER 18: In this handout image provided by Qatar 2022/Supreme Committee, Qatar inaugurates fourth FIFA World Cup 2022 venue, Ahmad Bin Ali Stadium on December 18th, 2020 in Doha, Qatar. Qatar inaugurates fourth FIFA World Cup 2022™ venue, Ahmad Bin Ali Stadium, in front of 50% capacity crowd. The 40,000-capacity venue will host seven matches during Qatar 2022 up to the round-of-16 stage. Fans in attendance were required to show negative COVID-19 test results before entering the venue. (Photo by Qatar 2022/Supreme Committee via Getty Images)
لمحة عن كأس العالم FIFA

نستحضر النجاح الباهر الذي حققته البطولة، حيث خاض 32 منتخباً وطنياً غمار المنافسة التي استضافتها قطر على مدى شهر كامل وشهدت تحطيم العديد من الأرقام القياسية.

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DOHA, QATAR - DECEMBER 18: A general view as fans watch the match on a LED screen in the FIFA Fan Festival village during the FIFA World Cup 2022 Qatar Fan Festival at Al Bidda Park on December 18, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Katelyn Mulcahy - FIFA/FIFA via Getty Images)
تجربة المشجعين

حظي مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ في الدوحة بزيارة أكثر من 1,8 مليون مشجع ومشجعة أتوا إلى العاصمة القطرية للاستمتاع بالبث المباشر للمباريات والفقرات الترفيهية في الحدث الكروي الأبرز.

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DOHA, QATAR - DECEMBER 18: detail picture of the tickets VIP Hospitality at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Oliver Hardt - FIFA/FIFA via Getty Images)
التذاكر والضيافة

كان برنامج الضيافة الرسمي هو الأكثر نجاحاً في تاريخ البطولة، إذ شمل تذاكر مباريات مضمونة والعديد من المزايا الأخرى.

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DOHA, QATAR - NOVEMBER 24: Official merchandise at the FIFA Store at Stadium 974 on November 24, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images)
الجانب التجاري

ساعدت الشركات التابعة في تقريب تجربة كأس العالم FIFA إلى المشجعين أكثر فأكثر بمختلف أنحاء العالم، كما ساهمت في إنجاح تنظيم البطولة على مختلف الأصعدة.

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Education City Stadium awarded prestigious sustainability certificates
الاستدامة

من خلال برنامج شامل ومصمَّم خصيصاً للبطولة، تم الإشراف على التأثيرات المتعلقة باستخدام الطاقة والمياه في الاستادات بدءاً من التصميم والبناء وانتهاءً بالعمليات التشغيلية.

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AL RAYYAN, QATAR - DECEMBER 09: No Discrimination campaign captain arm bracelet and Football Unites the World and World Health Organization campaign batch patch during the FIFA World Cup Qatar 2022 quarter final match between Croatia and Brazil at Education City Stadium on December 09, 2022 in Al Rayyan, Qatar. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
الأثر الاجتماعي

تحت مظلة "كرة القدم تُوحِّد العالم"، تعاون FIFA خلال بطولة كأس العالم مع عدد من الشركاء والمنظمات الدولية لتسليط الضوء على قضايا مثل مكافحة التمييز والتشجيع على التصدي لها.

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آخر تحديث: الخميس، ٢٣ مارس ٢٠٢٣ في ٠٢:٢٥ م
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