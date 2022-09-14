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اتحاد لوكسمبورغ لكرة القدم

اتحاد لوكسمبورغ لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.flf.lu

العنوان

P.O. Box 5,

3901 MONDERCANGE

Luxembourg

طرق التواصل

الهاتف: +352/488 665 1

البريد الإلكتروني:flf@football.lu

فاكس: +352/488 665 82

التنظيم

الرئيس

باول فيليب

نائب الرئيس

تشارلز سشاك

جين-جاكويس سشونكيرت

ماركو ريتشارد

الأمين العام

جويل وولف

أمين الصندوق

إرني ديكير

مدير الوسائط والاتصالات

مارك ديديريتش

المدير الفني

مانويل كاردوني

مدرب وطني لفريق الرجال

لوك هولتز

مدرب وطني لفريق السيدات

دانيل سانتوس

رئيس لجنة الحكام

Alex KRUEGER

منسّق الحكام

Kenan SKENDEROVIC

منسق كرة الصالات

تشارلز سشاك

تصنيف لوكسمبورج
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
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