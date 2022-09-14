اتحاد لوكسمبورغ لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.flf.lu
العنوان
P.O. Box 5,
3901 MONDERCANGE
Luxembourg
طرق التواصل
الهاتف: +352/488 665 1
البريد الإلكتروني:flf@football.lu
فاكس: +352/488 665 82
التنظيم
الرئيس
باول فيليب
نائب الرئيس
تشارلز سشاك
جين-جاكويس سشونكيرت
ماركو ريتشارد
الأمين العام
جويل وولف
أمين الصندوق
إرني ديكير
مدير الوسائط والاتصالات
مارك ديديريتش
المدير الفني
مانويل كاردوني
مدرب وطني لفريق الرجال
لوك هولتز
مدرب وطني لفريق السيدات
دانيل سانتوس
رئيس لجنة الحكام
Alex KRUEGER
منسّق الحكام
Kenan SKENDEROVIC
منسق كرة الصالات
تشارلز سشاك
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