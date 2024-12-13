الاتحاد الفرنسي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fff.fr
العنوان
87,
Boulevard de Grenelle,
75738 PARIS CEDEX 15
France
طرق التواصل
الهاتف: +33/144 3173 00
البريد الإلكتروني:secretariatgeneral@fff.fr
فاكس: +33/144 3173 73
التنظيم
الرئيس
Philippe DIALLO
الأمينة العامة
Joelle MONLOUIS
أمين الصندوق
Aline RIERA
مدير الوسائط والاتصالات
أليكساندر شاموريت
المدير الفني
هوبيرت فورنيير
مدرب وطني لفريق الرجال
ديدييه ديشان
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Laurent BONADEI
Chairperson of the Referees Committee
Eric BORGHINI
Head/Director of the Referees Department
Antony GAUTIER
منسق الحكّام
Antony GAUTIER
منسق المباريات داخل الصالات
باتريك بيون
أحدث المواضيع من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
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"أعظم بطولة على الإطلاق" - ردود أفعال متباينة من الدول الأوروبية عقب قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™
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مشاركة خمسة نجوم في سحب قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA 2026™
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