FIFA.com

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fff.fr

العنوان

87,

Boulevard de Grenelle,

75738 PARIS CEDEX 15

France

طرق التواصل

الهاتف: +33/144 3173 00

البريد الإلكتروني:secretariatgeneral@fff.fr

فاكس: +33/144 3173 73

التنظيم

الرئيس

Philippe DIALLO

الأمينة العامة

Joelle MONLOUIS

أمين الصندوق

Aline RIERA

مدير الوسائط والاتصالات

أليكساندر شاموريت

المدير الفني

هوبيرت فورنيير

مدرب وطني لفريق الرجال

ديدييه ديشان

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Laurent BONADEI

Chairperson of the Referees Committee

Eric BORGHINI

Head/Director of the Referees Department

Antony GAUTIER

منسق الحكّام

Antony GAUTIER

منسق المباريات داخل الصالات

باتريك بيون

تصنيف فرنسا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 13: England national team head coach Thomas Tuchel is interviewed during the FIFA World Cup 2026: European Qualifier Draw at the Home of FIFA on December 13, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Marcio Machado/FIFA)
المنظمة
"أعظم بطولة على الإطلاق" - ردود أفعال متباينة من الدول الأوروبية عقب قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
MOSCOW, RUSSIA - JULY 15: The World Cup Trophy is seen during the 2018 FIFA World Cup Russia Final between France and Croatia at Luzhniki Stadium on July 15, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
مشاركة خمسة نجوم في سحب قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA 2026™
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤
BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 5: The FIFA draw balls seen on the stage prior the group draw of the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024, on June 5, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد إجراءات وقواعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
Oumar Sako of Niger (L) celebrates goal with teammate Boubacar Djibrill Goumey during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Niger and Ghana at Stade Municipal de Berkane in Berkane, Morocco on 9 September 2024 ©Nabil Ramdani/BackpagePix
تصنيف الرجال
تقلص الفارق في المراكز الأولى والنيجر يعود بقوة
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤
Eindhoven, Holland - June 2nd: “Board Meeting UEFA Foundation” during the UEFA Women's Champions League 2022/23 Final, 2023 in Eindhoven, Holland (Photo by Kristian Skeie - UEFA/UEFA via Getty Images)
المنظمة
كيفن لامور ينضمّ إلى FIFA كمدير تنفيذي للعمليات
١ نوفمبر ٢٠٢٤
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