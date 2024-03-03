FIFA.com

اتحاد ويلز لكرة القدم

اتحاد ويلز لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.faw.cymru

العنوان

Hensol,

Vanguard Way,

CF72 8JY Vale of Glamorgan

Wales

طرق التواصل

الهاتف: +44-29/2043 5830

البريد الإلكتروني:info@faw.co.uk

فاكس: +44-29/2049 6953

التنظيم

الرئيس

ستيف ويليامز

نائب الرئيس

ديفيد جونز

مايكل جونز

وليام وليامز

الأمين العام

نويل موني

أمين الصندوق

لايتون نوريس

مدير الوسائط والاتصالات

أوين هاريز

المدير الفني

ديفيد آدامز

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Craig BELLAMY

مدرب وطني لفريق السيدات

Rhian WILKINSON

Chairperson of the Referees Committee

Mark ADAMS

رئيس/مدير قسم الحكام

Philip THOMAS

منسق المباريات داخل الصالات

أندرو هوارد

تصنيف ويلز
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد ويلز لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ويلز لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

GLASGOW, SCOTLAND - MARCH 02: FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström during the IFAB 138th Annual General Meeting (AGM) press conference on March 2, 2024 in Glasgow, Scotland. (Photo by Euan Cherry - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
FIFA يشيد بقرار IFAB بشأن التبديل الدائم للاعبين المشتبه بإصابتهم بارتجاج
٣ مارس ٢٠٢٤
LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Lionel Messi of Argentina lifts the FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's Trophy during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Julian Finney/Getty Images)
القانوني
440 نادياً يتقاسمون 209 مليون دولار من أرباح قطر ٢٠٢٢™
١٣ يوليو ٢٠٢٣
LONDON, ENGLAND - MARCH 04: (L-R) Irish FA President Conrad Kirkwood, FIFA Vice-President and OFC President Lambert Maltock, FIFA Council Member Hany Abo Rida, The Football Association Chairperson Debbie Hewitt, FIFA President Gianni Infantino, FIFA Vice-President and CONCACAF President Victor Montagliani, The Football Association of Wales President Steve Williams and Scottish Football Association President Rod Petrie during the IFAB 137th AGM at The London Marriot Hotel County Hall on March 04, 2023 in London, England. (Photo by Tom Dulat - The FA/The FA via Getty Images)
المنظمة
المجلس الدولي لكرة القدم يؤكد التجارب الجارية على إعلان القرارات التحكيمية عند الاستعانة بحكم الفيديو المساعد
٤ مارس ٢٠٢٣
CARDIFF, WALES - OCTOBER 04: General view of the facility during the FIFA Forward Programme for FA Wales at Colliers Park on October 04, 2022 in Wrexham, Wales. (Photo by Alex Morton - FIFA/FIFA via Getty Images) *** Local Caption *** CARDIFF, WALES - OCTOBER 04: General view of the facility during the FIFA Forward Programme for FA Wales at Colliers Park on October 04, 2022 in Wrexham, Wales. (Photo by Alex Morton - FIFA/FIFA via Getty Images)
برنامج FIFA Forward
فتح آفاق جديدة لكرة القدم في ويلز
٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
IMAGO / Mohammed Dabbous Australia vs Peru FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2022 Qualifiers Australia vs Peru at Ali Bin Ahmed Stadium 13 Jun 2022 Qatar,Doha
لجنة الانضباط
أحدث العقوبات التأديبية على المخالفات التي حدثت خلال النافذة الدولية الأخيرة للرجال (يونيو/حزيران 2022)
٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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