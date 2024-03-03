اتحاد ويلز لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.faw.cymru
العنوان
Hensol,
Vanguard Way,
CF72 8JY Vale of Glamorgan
Wales
طرق التواصل
الهاتف: +44-29/2043 5830
البريد الإلكتروني:info@faw.co.uk
فاكس: +44-29/2049 6953
التنظيم
الرئيس
ستيف ويليامز
نائب الرئيس
ديفيد جونز
مايكل جونز
وليام وليامز
الأمين العام
نويل موني
أمين الصندوق
لايتون نوريس
مدير الوسائط والاتصالات
أوين هاريز
المدير الفني
ديفيد آدامز
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Craig BELLAMY
مدرب وطني لفريق السيدات
Rhian WILKINSON
Chairperson of the Referees Committee
Mark ADAMS
رئيس/مدير قسم الحكام
Philip THOMAS
منسق المباريات داخل الصالات
أندرو هوارد
أحدث المواضيع من اتحاد ويلز لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
المجلس الدولي لكرة القدم يؤكد التجارب الجارية على إعلان القرارات التحكيمية عند الاستعانة بحكم الفيديو المساعد
٤ مارس ٢٠٢٣