FIFA.com

اتحاد مولدوفا لكرة القدم

اتحاد مولدوفا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fmf.md

العنوان

Str. Tricolorului 39,

2012 CHISINAU

Moldova

طرق التواصل

الهاتف: +373-22/210 413

البريد الإلكتروني:international@fmf.md

فاكس: +373-22/210 432

التنظيم

الرئيس

ليونيد أولينيسينكو

نائب الرئيس

خورخي سيرلان

دراجوس هينكو

روسلان بيرزوي

ميحاي أنخيل

نيكولاي ساندو

الأمين العام

سيرخي بوتيلسشي

مدير الوسائط والاتصالات

أليكساندرو جريكو

المدير الفني

دانوت أوبريا

مدرب وطني لفريق الرجال

سيرغي سليشينكو

مدرب وطني لفريق السيدات

Ghenadie PUSCA

رئيس لجنة الحكام

Victor STINA

رئيس/مدير قسم الحكام

أناتولي بودين

منسّق الحكام

Vladimir ANTONOV

منسق المباريات داخل الصالات

أليكساندرو جولبان

تصنيف مولدوفا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد مولدوفا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد مولدوفا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

FIFA Women's Football Campaign, Puerto Rico.
كرة القدم للسيدات
تنمية لعبة كرة القدم للسيدات تحت المجهر (ديسمبر/كانون الأول 2024)
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - JULY 30: FIFA President Gianni Infantino presents pennant to Moldovan Football Federation President Leonid Oleinicenco during a meeting between FIFA and the Moldovan Football Federation at FIFA's Paris office on July 30, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يُشيد بُحسن استفادة مولدوفا من استثمارات برنامج FIFA Forward
٣٠ يوليو ٢٠٢٤
SURABAYA, INDONESIA - NOVEMBER 10: Players of Panama sing the national anthem prior to the FIFA U-17 World Cup Group A match between Panama and Morocco at Gelora Bung Tomo Stadium on November 10, 2023 in Surabaya, Indonesia. (Photo by Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images)
تصنيف الرجال
بنما تحقق أفضل تقدم في التصنيف العالمي للرجال لعام 2023
٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣
Players from Kasakhstan celebrates after winning the UEFA Euro 2024 Group H qualification football match Kasakhstan v Denmark next to Denmark's defender Victor Kristiansen in Astana, Kazakhstan on March 26, 2023. (Photo by Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT (Photo by BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين على صدارة التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola
٢٩ يونيو ٢٠٢٣
CHIȘINĂU, MOLDOVA - MAY 26: FIFA Director Member Associations Europe Elkhan Mammadov (L) with President of the Moldovan Football Federation Leonid Oleinicenco (R) during the FIFA Forward Awards - Moldova presentation on May 26, 2023 in Chișinău, Moldova. (Photo courtesy of FMF)
المنظمة
FIFA يُكرم أفضل مشاريع برنامج FIFA Forward
٢٦ مايو ٢٠٢٣
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