اتحاد مولدوفا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fmf.md
العنوان
Str. Tricolorului 39,
2012 CHISINAU
Moldova
طرق التواصل
الهاتف: +373-22/210 413
البريد الإلكتروني:international@fmf.md
فاكس: +373-22/210 432
التنظيم
الرئيس
ليونيد أولينيسينكو
نائب الرئيس
خورخي سيرلان
دراجوس هينكو
روسلان بيرزوي
ميحاي أنخيل
نيكولاي ساندو
الأمين العام
سيرخي بوتيلسشي
مدير الوسائط والاتصالات
أليكساندرو جريكو
المدير الفني
دانوت أوبريا
مدرب وطني لفريق الرجال
سيرغي سليشينكو
مدرب وطني لفريق السيدات
Ghenadie PUSCA
رئيس لجنة الحكام
Victor STINA
رئيس/مدير قسم الحكام
أناتولي بودين
منسّق الحكام
Vladimir ANTONOV
منسق المباريات داخل الصالات
أليكساندرو جولبان
أحدث المواضيع من اتحاد مولدوفا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.