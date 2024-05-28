اتحاد صربيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fss.rs
العنوان
Terazije 35,
P.O. Box 263,
11000 BELGRADE
Serbia
طرق التواصل
الهاتف: +381-11/323 4253
البريد الإلكتروني:office@fss.rs
فاكس: +381-11/323 3433
التنظيم
الرئيس
Dragan DZAJIC
نائب الرئيس
Branislav NEDIMOVIC
Branko ZECEVIC
Janos ZEMBERI
Sandra SREMCEVIC
الأمين العام
Branko RADUJKO
أمين الصندوق
فيرا ميتين
مدير الوسائط والاتصالات
نيبوجسا بيتروفيك
المدير الفني
Miroslav TANJGA
مدرب وطني لفريق الرجال
دراغان ستويكوفيتش
رئيس لجنة الحكام
Dejan SANTRAC
رئيس/مدير قسم الحكام
إيغور رادوغيك
منسّق الحكام
إيغور رادوغيك
منسق المباريات داخل الصالات
بوجان بافيسفيك
أحدث المواضيع من اتحاد صربيا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
التأثير الاجتماعي
المساواة بين الجنسين محور برنامج الرياضة لتمكين المرأة المشترك بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي
٢٨ مايو ٢٠٢٤