FIFA.com

اتحاد صربيا لكرة القدم

اتحاد صربيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fss.rs

العنوان

Terazije 35,

P.O. Box 263,

11000 BELGRADE

Serbia

طرق التواصل

الهاتف: +381-11/323 4253

البريد الإلكتروني:office@fss.rs

فاكس: +381-11/323 3433

التنظيم

الرئيس

Dragan DZAJIC

نائب الرئيس

Branislav NEDIMOVIC

Branko ZECEVIC

Janos ZEMBERI

Sandra SREMCEVIC

الأمين العام

Branko RADUJKO

أمين الصندوق

فيرا ميتين

مدير الوسائط والاتصالات

نيبوجسا بيتروفيك

المدير الفني

Miroslav TANJGA

مدرب وطني لفريق الرجال

دراغان ستويكوفيتش

رئيس لجنة الحكام

Dejan SANTRAC

رئيس/مدير قسم الحكام

إيغور رادوغيك

منسّق الحكام

إيغور رادوغيك

منسق المباريات داخل الصالات

بوجان بافيسفيك

تصنيف صربيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد صربيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد صربيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Anahat for Change Foundation (India)
التأثير الاجتماعي
المساواة بين الجنسين محور برنامج الرياضة لتمكين المرأة المشترك بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي
٢٨ مايو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 13: Nils Nielsen (L) and Lidija Stojkanovic during a Portrait session as part of FIFA Women's Development Programme at HoF, Home of FIFA on December 13, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
نيلس نيلسن: نحن هنا لخلق الفرص للمدربات
١٠ يناير ٢٠٢٤
LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Lionel Messi of Argentina lifts the FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's Trophy during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Julian Finney/Getty Images)
القانوني
440 نادياً يتقاسمون 209 مليون دولار من أرباح قطر ٢٠٢٢™
١٣ يوليو ٢٠٢٣
STARA PAZOVA, SERBIA - APRIL 12: The players of Serbia celebrate the victory during the FIFA Women's World Cup 2023 Qualifier group H match between Serbia and Germany at on April 12, 2022 in Stara Pazova, Serbia. (Photo by Nikola Krstic/MB Media/Getty Images)
كرة القدم للسيدات
فيسيلينوفيتش: "سنحتفل بكل نجاح وكأنه عيد وطني"
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
DOHA, QATAR - APRIL 01: A general view during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final Draw at the Doha Exhibition Center on April 01, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Oliver Hardt - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الطريق نحو الجائزة الكبرى في عالم كرة القدم
٢ أبريل ٢٠٢٢
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